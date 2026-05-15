ענקית הרכב שמציגה הפסד תפעולי לראשונה זה 70 שנה

יצרנית הרכב היפנית הונדה דיווחה בדוחותיה על ההפסד התפעולי הראשון שלה מאז שנות ה־50. למרות זאת, המשקיעים דווקא בחרו להסתכל קדימה, והמניה זינקה היום (ו') בכ־8% במסחר בטוקיו לאחר שהחברה הציגה תחזיות אופטימיות והכריזה על שינוי כיוון בפעילות הרכב החשמלי שלה.

הונדה רשמה בשנת הכספים שהסתיימה במרץ הפסד תפעולי של 414.3 מיליארד ין (כ־2.6 מיליארד דולר), לעומת רווח תפעולי של 1.2 טריליון ין שנה קודם לכן. הפגיעה בתוצאות נבעה בעיקר מהשקעות שביצעה החברה בפעילות הרכב החשמלי שלה לאחר שנכנסה באיחור יחסי לשוק, התחרות הגוברת מצד יצרניות סיניות והשפעת המכסים האמריקאיים, שעלו להונדה כ־346.9 מיליארד ין.

בהודעת החברה נכתב כי "הסביבה העסקית משתנה במהירות והתחזית נותרת לא ודאית". כעת היא מנסה לחשב מסלול מחדש. הונדה הודיעה כי תבטל פיתוח והשקה של כמה מדגמי החשמליות שתוכננו לייצור בצפון אמריקה. לפי הערכותיה, תהליך הארגון מחדש של החטיבה החשמלית צפוי לעלות יותר מ־9 מיליארד דולר.

למרות הנתונים החלשים, בשוק קיבלו את התחזיות של הונדה באופטימיות. מסאהירו אקיטה, אנליסט בברנסטין, אמר כי תחזיות החברה לרווח התפעולי ולרווח הנקי היו גבוהות בכ־38% מציפיות האנליסטים - מה שסייע לדחוף את המניה כלפי מעלה. עם זאת, לדבריו עדיין לא ברור אם התחזיות מתמחרות במלואן את ההפסדים האפשריים מהשקעות הענק בתחום החשמלי.

לצד זאת, החברה התמודדה גם עם פגיעות תדמיתיות בעקבות תקלות מנוע וריקולים. במרץ דווח כי מנועים של הונדה ששולבו ברכבי היוקרה של החברה הבריטית

אסטון מרטין גרמו לכשלי סוללה, ובינואר הוגשה נגדה בקנדה תביעה בטענה לפגם במנוע טורבו בנפח 1.5 ליטר בשלושה מדגמיה.

למרות זאת, בתי ההשקעות סיטי ונומורה הותירו למניה המלצת "קנייה", מתוך ציפייה להתאוששות בשנים הקרובות. בנומורה העריכו כי הרווחיות של הונדה תישאר חלשה עד מרץ 2027, אך סבורים כי שינוי האסטרטגיה שעליו הכריזה עשוי לסלול את הדרך להתאוששות משמעותית כבר ב־2028.

האנליסטים בסיטי מעריכים כי הונדה כבר מסמנת את מנועי הצמיחה הבאים שלה - בעיקר בהודו ובסין - ומנסה לנצל את היתרון שלה בתחום האופנועים כדי להעמיק את החדירה לשוק הרכב הזול במדינות מתפתחות.