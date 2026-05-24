אחרי הזינוק: הבורסה מפסיקה את המו"מ למכירת פעילות מדדי הבורסה

פחות מחצי שנה של משא ומתן, ולאחר שנודע עד כמה הפעילות רווחית ומשגשגת - ובבורסה לני"ע בתל אביב מבצעים פניית פרסה או לכל הפחות עצירה זמנית בתוכנית למכירת פעילות המדדים. בינואר השנה הודיעה הבורסה כי היא מנהלת מגעים, בתיווכו של בנק ההשקעות ג'פריס מוול סטריט למכירתם. מוקדם יותר החודש למדו המשקיעים שפעילות המדדים הכניסה לבורסה 10 מיליון שקל ברבעון, צמיחה של 60% בתוך שנה, מה שייתכן וצינן את המחשבות שם על השלמת המכירה.

הבורסה בניהולו של איתי בן-זאב, ציינה כי בחנה מהלכים אסטרטגיים בפעילות המדדים, וניהול משא ומתן להתקשרות בעסקה למכירת פעילות המדדים ולשתוף פעולה אסטרטגי עם גוף בינלאומי משמעותי. הבוקר (א') היא מדווחת כי "הוחלט על ידי הצדדים בשלב זה על הפסקת המו"מ". נזכיר כי הבורסה בתל אביב היא מבין הבודדות בעולם שיש לה פעילות משלה ליצירת מדדי מניות.

בשוק מעריכים כי בין הסיבות להחלטה של הבורסה, היתה הגאות האחרונה בשוק המניות המקומי, שתמכה בפעילות והקפיצה את שווי מניות הבורסה. וכן גם הרישום החריג של מניית "פאלו אלטו", ענקית הסייבר הישראלית-אמריקאית שצפויה לתמוך עוד יותר במחזורי המסחר המקומיים. וכן המעבר לימי מסחר בין שני לשישי, צעד שזכה ליישום מוצלח ומהיר למדי.

בוול סטריט למשל ישנן חברות חיצוניות שמתמחות בהכנתם כמו חברת דאו ג'ונס שמחזיקה במדד s&p 500, לצד חברות אחרות כמו MSCI הציבוריות שמייצרות מדדי מניות אחרים (כדוגמת MSCI World). גם בישראל פועלת במקביל לבורסה חברת אינדקס שנוסדה לפני למעלה מעשור. אולם המדדים הבולטים בתל אביב מופעלים ומחושבים על ידי הבורסה עצמה, כדוגמת מדד ת"א-35 ואחרים. הבורסה מייצרת הכנסות ממתן ההרשאות למנהלי קרנות לעשות שימוש במדדים שלה.

הזינוק בפעילות בבורסה, כמו גם במדדי המניות שלה, הפך את מניית הבורסה עצמה לאחד מסיפורי ההשקעות המוצלחים בשנים האחרונות. בתוך שלוש שנים זינקה המניה שלה בכמעט 1000%, ובשנה החולפת ב-185% ושווי השוק שלה עומד על 14.6 מיליארד שקל. הבורסה נסחרת במכפיל רווח נדיב ביותר כיום של 65 (שכבר היה גבוה יותר וחצה את רף ה-90 בעבר הלא רחוק). עדות לתמחור הנדיב והאופטימי של המשקיעים במניותיה.