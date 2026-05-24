עם גירעון בהון חוזר וחגיגת שכר: החברה החדשה שבדרך לבורסה

חברת נדל"ן נוספת בדרך לבורסה. חברת רם מוגרבי ארדיטי הגישה תשקיף לבורסה לצורך גיוס 87.5 מיליון שקל באג"ח שייפרעו ב-5 פעימות עד יוני 2030.

● הבכירים שהובילו את הורדת מחירי ביטוחי הרכב חושפים את הדרמה מאחורי הקלעים

● 30 מיליארד שקל בדרך לבורסה: החברות שמנפיקות, ולמה עכשיו

החברה עוסקת בפרויקטים של התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה, אך מפירוט הפרויקטים ניכר כי עיקר הפרויקטים שלה הם תולדות של תמ"א 38 על נגזרותיה. לחברה יש פרויקטים מאוכלסים בין היתר במרכז ובצפון תל אביב, ולדבריה היא מבצעת בימים אלה 10 פרויקטים של 292 יחידות דיור ומקדמת עוד 41 פרויקטים של 4,475 יחידות דיור. עיקר הפרויקטים מצויים בתל אביב, בהרצליה ובגבעתיים.

החברה מתכננת לבצע שיעבוד של הרווחים העתידיים (עודפים) בפרויקטים שהיא מקימה בתל אביב כביטחונות עבור מחזיקי האג"ח.

שותפות עם קבוצת מנורה

חברת רם מוגרבי ארדיטי נוסדה ב-2015, כוללת 38 עובדים ועוסקת בתחומי הפינוי-בינוי ועסקאות הקומבינציה. על-פי התשקיף, לחברה יש כ-51 פרויקטים בשלבי ביצוע ותכנון שונים ובנוסף כ-34 פרויקטים נוספים המצויים בשלבי משא-ומתן וחתימות. לפני ארבע שנים קבוצת מנורה נכנסה לשותפות בחברה, והיא מחזיקה ב-20% מהחברה.

ביתרת החלקים מחזיקים יוסי מלמד אחזקות ורם חברה לעבודות הנדסיות בניין ושוברי גלים בע"מ - משפחת מוגרבי 23%, משפחת ארדיטי 17% וסאל שמרלינג יזמות 17%.

מהנתונים הכלכליים של החברה עולה כי נכון ל-31 בדצמבר 2025 יש לה גירעון בהון החוזר של כ-55 מליון שקל, שנובע בעיקר משטרי הון מבעלי המניות בסך כ-47 מיליון שקל, שהחברה החליטה לפרוע אותם ברבעון הראשון של השנה ומהלוואות לטווח קצר.

להערכת החברה, לא יהיו לה קשיים בפירעון ההלוואות, וזאת בהסתמך על הסכם אשראי שחתמה עם קבוצת מנורה, לפיו המסגרת הקיימת בוטלה, ובמקומה קיבלה החברה מסגרות בסכום כולל של כ-280 מליון שקל. המסגרות הללו כוללות גם את האשראי הנדרש לפירעון הלוואות הבעלים.

עוד עולה מהתשקיף כי חלק מבעלי המניות משמשים בתפקידי מפתח בחברה, והם משכו שכר גבוה יחסית לגודלה של החברה. כך למשל אסף מוגרבי, מנכ"ל החברה, נהנה מעלות שכר שנתית של 3.8 מיליון שקל אשתקד; אלעד שמרלינג, בעל מניות נוסף המכהן כיו"ר, קיבל שכר בעלות דומה; וקובי ארדיטי, המכהן כמנכ"ל חברת-הבת ובעל מניות נוסף, קבל שכר בעלות של 3.4 מיליון שקל.