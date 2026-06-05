חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בבורסה יפתח הבוקר לנוכח הפער בין האופטימיות של הבית הלבן לבין המציאות - לא נרשמה התקדמות ממשית במגעים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן ובמקביל, חיזבאללה דחה את הצעת הפסקת האש שגובשה בתיווך אמריקאי בלבנון.

הנשיא טראמפ טען כי השיחות נמצאות ב"שלבים הסופיים", אך מנגד שר החוץ האיראני אמר כי המשא ומתן למעשה תקוע ואינו מתקדם. המשקיעים קיוו בימים האחרונים להתקדמות לקראת הסכם שיפחית את הסיכון הגיאופוליטי ויוריד את מחירי הנפט, ההתפתחויות האחרונות מעידות שהדרך להסכם עדיין רחוקה.

בבורסות בעולם הבוקר נרשמות ירידות, באסיה הן חדות במיוחד כאשר גל המכירות במניות השבבים והטכנולוגיה אתמול בוול סטריט התפשט למזרח. החוזים בניו יורק בירידות של עד 1%.

למרות הכל, המניות הדואליות צפויות לתת רוח גבית לשוק - קמטק חוזרת לת"א בפער ארביטרז' חיובי של 2%, טאואר ב-1%, אנלייט במעל 2%, אלביט ב-1.5%. מנגד, נייס תרד במעל 2%.

אתמול בסיומו של יום תנודתי שמושפע בעיקר מהזירה הגיאופוליטית, בורסת ת"א ננעלה בירידות - מדד ת"א ירד ב-0.3% ומדד ת"א 90 ב-0.8%. בין המדדים הענפיים בלטו מדד הטכנולוגיה שהשיל כמעט 2% בעקבות הירידות בנאסד"ק ובעיקר במניות השבבים. טאואר ירדה ב-6%. מדד המניות הבטחוניות ירד ב-1.5%.

מנגד מניות הפיננסים היוו נקודת אור - מדדי הביטוח והבנקים עלו בכ-1%. בלט גם מדד הביומד שעלה בכ-1.5% בזכות מניות אופקו וטבע.

היום יחל המסחר בחברה הבטחונית בגירה וזוהי ההנפקה הביטחונית הגדולה ביותר בשוק המקומי בשנים האחרונות.

חברת הסימולטורים הצבאיים שבשליטת משפחת מזרחי, השלימה את הנפקת מניותיה הראשונית (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל לפני הכסף, בדילול מלא. לגלובס נודע כי בהנפקה השתתפו שורה של גופי חיסכון לטווח ארוך, ביניהם מיטב, הפניקס, כלל, הראל ומגדל, איילון, מור ואי.בי.אי.

עם הצטרפותה לבורסה, בגירה הופכת לאחת החברות הביטחוניות הגדולות ביותר הנסחרות בתל אביב.

יהיה מעניין לראות איך יגיבו המשקיעים לחדשות החמות מאתמול:

בית ההשקעות מיטב השקעות עומד למכירה. בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן התבקש למצוא רוכש לפעילות על ידי בעלי השליטה האחים אלי וניר ברקת. עם זאת, נכון לעכשיו החלק של משפחת סטפק לא צפוי להימכר כחלק מאותה מכירה.

מניית קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל השילה כ-10% לאחר שהקרן דיווחה לבורסה כי היא בוחנת גיוס הון משמעותי של מאות מיליוני שקלים.

עוד אתמול -

ג'ין טכנולוגיות , המפתחת פלטפורמה מאובטחת להטמעת יישומים מבוססי AI עבור מגזרים שונים, זינקה לאחר השלימה גיוס הון. בתוך כך, הפכה מנורה מבטחים לבעלת עניין בחברה.

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בורסות אסיה נסחרות בירידות חדות הבוקר. את הירידות מובילה דרום קוריאה שיורדת ב־4.1%. במוקד הירידות ענקיות השבבים, סמסונג אלקטרוניקס ב־6%, SK Hynix ב־8%. בשאר האזור, טוקיו יורדת ב-1.1%, הונג קונג ב-0.5%.

התגובה החדה במיוחד בדרום קוריאה אינה מקרית. השוק הקוריאני הפך בחודשים האחרונים לאחד המרוויחים הגדולים מבום הזיכרונות וה־AI, כאשר מניות כמו סמסונג ו־SK Hynix זינקו במאות אחוזים. לכן, כאשר וול סטריט מתחילה לפקפק בקצב הצמיחה העתידי של תעשיית השבבים, מניות אלו נוטות להגיב בעוצמה גבוהה יותר מהממוצע.

מבחינת המשקיעים, השאלה כעת היא האם מדובר בתיקון בריא לאחר ראלי חריג בעוצמתו, או בתחילתו של שינוי מגמה רחב יותר בסקטור שהוביל את השוק העולמי בשנת 2026.

החוזים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 1%.

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אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה חיובית. וזאת למרות שבפתיחת המסחר נרשמו ירידות על רקע ספקות חדשים לגבי יכולתו של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה עם איראן, וחששות מטלטלת פתע בסקטור הבינה המלאכותית הלוהט.

מדד הנאסד"ק, שפתח את היום בירידה של 0.7%, הצליח למחוק את ההפסדים וננעל ללא שינוי, מי שמשכו את המדד מעל המים הן אנבידיה ואלפאבית (גוגל) שנהנו מגל של רכישות מצד משקיעים שניצלו את ירידות השערים כדי לאסוף את המניות במחיר נמוך.

צריך לשים לב לרוטציה אתמול. במדדים הגדולים, נאסד"ק סיים בעלייה של קטנה, דאו ג'ונס זינק ב-1.8% לשיא בהובלת מניות גולדמן סאקס גרופ ,ואמריקן אקספרס , וזאת לאחר שרשם אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר מזה כשלושה חודשים. S&P 500 עלה ב-0.5% לאחר שאתמול קטע רצף של תשעה ימי עליות, ואחרי ששלשום קבע שיא. גם מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 ננעל בשיא.

בתוך הרוטציה מגזר הטכנולוגיה ירד ו"הכסף החכם" עבר למניות הפיננסים והבריאות . השניים עלו במעל 2%. תעודת הסל על מניות השבבים שהכפילה את עצמה מתחילת השנה ירדה, בהובלת מניות ברודקום ויקירת שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י .

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300 מיליארד דולר. זהו סכום שווי השוק שהשילה ברודקום חוק ביום מסחר אחד, לאחר שמניית החברה צנחה בכ-13% בעקבות פרסום הדוחות הכספיים. היתה זו מחיקת השווי היומית הרביעית בגודלה בהיסטוריה.

התגובה החריפה ממחישה עד כמה רף הציפיות במניות ה־AI הפך לגבוה במיוחד. ברודקום אמנם הציגה תוצאות חזקות וצמיחה משמעותית בהכנסות, שנתמכה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, אך המשקיעים התאכזבו מכך שהחברה לא העלתה את התחזית ארוכת הטווח שלה.

הירידות הקרינו גם על שאר מניות ה־AI והשבבים: סופר מיקרו קמפיוטר יורדת ביותר מ־5%, מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק מאבדות יותר מ־5%.

עוד אתמול - מניית יוניברסל מיוזיק גרופ ירדה בלמעלה מ-4% בבורסת אמסטרדם, בעקבות דיווחים לפיהם קרן פרשינג סקוור של ביל אקמן מכרה את אחזקותיה בקבוצה, לאחר שני ניסיונות השתלטות כושלים.

בשולי ההנפקות הגדולות שבדרך, חברת Quantinuum החלה להיסחר אתמול אחרות והיא זינקה בכ-15%. אתמול הודיעה כי תתמחר את ההנפקה הראשונית שלה במחיר של 60 דולר למניה, מעל היקף ההנפקה המקורי לאחר שהגדילה את מספר המניות המוצעות לציבור.

2. שוק האג"ח

בתל אביב אתמול, שוק האג"ח ננעל במגמה חיובית. האג"ח הממשלתיות הלא־צמודות עלו בשיעורים של עד 0.7%. האג"ח הממשלתיות הצמודות עלו בשיעורים של עד 0.6%. מדד תל בונד 20 עלה ב-0.12%, תל בונד 40 עלה ב-0.06% ו תל בונד 60 עלה ב-0.09%.

בארה"ב: איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עולות היום והדולר נחלש, לאחר שהמשקיעים פירשו את הפסקת האש המותנית בין ישראל ללבנון כסימן חיובי לסיכוי להסכם רחב יותר בין ארה"ב לאיראן, למרות שהעימותים באזור עדיין נמשכים. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ-0.6% ל-4.463%.

הביקוש לאג"ח הוביל לירידת תשואות של 2-5 נקודות בסיס לאורך עקום התשואות, במקביל לירידה במחירי הנפט.

התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות לרגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, נסוגה בשלוש נקודות בסיס, לרמה של 4.05%, אולם עדיין גבוהה ב-66 נקודות בסיס מרמתה לפני שארה"ב וישראל תקפו את איראן ב-28 בפברואר.

בחודשים האחרונים שוקי האג"ח, המט"ח והנפט הפכו קשורים מאוד להתפתחויות במזרח התיכון: כאשר הסיכוי להסכם שלום עולה, מחירי הנפט יורדים. ירידת הנפט מפחיתה חששות מאינפלציה. כתוצאה מכך, תשואות האג"ח יורדות ומחירי האג"ח עולים.

במקביל נחלש הביקוש לנכסי מקלט בטוח כמו הדולר.

המשמעות עבור השווקים היא שהמשקיעים ממשיכים לתמחר תרחיש שבו בסופו של דבר יושג הסדר כלשהו בין וושינגטון לטהרן. לכן, כל דיווח שמקטין את הסיכון להסלמה אזורית תומך באג"ח, מפעיל לחץ על הדולר ומכביד על מחירי הנפט.

במילים אחרות, כרגע השוק מתייחס לנפט כאל "מדד הסיכון" המרכזי: ככל שהנפט יורד, המשקיעים מניחים שהסיכוי לשלום עולה. ולכן גם האג"ח והמניות מגיבים בהתאם.

3. שוק הסחורות

השקל מוסיף ונחלש הבוקר ונסחר במעל 2.9 שקלים לדולר. אתמול לאור המשך הלחימה מול חיזבאללה הדולר זינק אתמול למעל ל-2.89 שקלים. היציג של הדולר נקבע אחר הצהריים על 2.895 שקלים, נזכיר שהשבוע אמר נגיד בנק ישראל אמיר ירון כי הציפיות לירידה באינפלציה מאפשרות להוריד את הריבית מהר יותר. דבריו הובילו לירידה חדה בשער השקל מול הדולר.

מחירי הנפט יציבים הבוקר לאחר שאתמול ירדו בכ־3% לאחר דיווח כי הנשיא טראמפ אינו מעוניין לחדש מלחמה רחבת היקף מול איראן, למרות העימותים האחרונים באזור.

חוזי הנפט האמריקאי WTI ירדו ב־3.5% ל־93 דולר לחבית, בעוד שנפט ברנט, המדד הבינלאומי, נפל ביותר מ־3% לרמה של95 דולר לחבית.

הירידה במחירי הנפט משקפת את הערכת המשקיעים שהסיכוי להסלמה אזורית רחבה פחת, לפחות בטווח הקרוב. בשבועות האחרונים נסחר הנפט בפרמיית סיכון גבוהה בשל החשש מפגיעה בזרימת הנפט דרך מצר הורמוז.

מבחינת השווקים, הירידה בנפט היא חדשות חיוביות: היא מפחיתה את החשש מלחצי אינפלציה חדשים, תומכת בירידת תשואות האג"ח ומקלה על מניות הצמיחה והטכנולוגיה. לכן כל סימן להתקדמות לקראת הסכם בין ארה"ב לאיראן ממשיך להיות אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור וול סטריט בתקופה הנוכחית.

הירידות בביטקוין לא עוצרות וכעת נסחר בפחות מ-63 אלף דולר ובירידה של כ-3% הבוקר.

למרות שרבים עדיין רואים בביטקוין את "מטבע העתיד", המציאות הנוכחית בשוק רחוקה מלהיות מזהירה. המטבע איבד יותר מ־25% מערכו מתחילת השנה, ומחק כמעט מחצית משוויו מאז השיא שנרשם בתחילת אוקטובר, אז נסחר מעל 126 אלף דולר.

הירידה החדה משקפת את השינוי בסנטימנט המשקיעים, שעוברים מנכסי סיכון כמו קריפטו לעבר השקעות שנתפסות כבעלות פוטנציאל צמיחה ורווחיות ברורים יותר, ובראשן מניות הבינה המלאכותית והשבבים.

המשפט "Bitcoin may still be the future, but it certainly isn't the present" ("ביטקוין אולי עדיין העתיד, אבל הוא בוודאי לא ההווה") מבטא היטב את מצב השוק כיום: בעוד שהחזון ארוך הטווח של המטבע הדיגיטלי עדיין מושך תומכים רבים, הכסף הגדול בוול סטריט זורם בינתיים בעיקר לכיוון ה־AI, תשתיות המחשוב והשבבים.

הלחץ על שוק הקריפטו נמשך בימים האחרונים, כאשר הביטקוין ממשיך לסבול מגל מכירות שפוגע בסנטימנט המשקיעים.

אחת הסיבות המרכזיות לירידות היא הודעתה של סטרטג'י כי מכרה ביטקוין לראשונה מאז 2022. אמנם מדובר במכירה של 32 מטבעות בלבד, חלק זעיר מתוך החזקות הביטקוין האדירות של החברה, אך השוק הגיב בעצבנות משום שהמהלך נתפס כשינוי כיוון סמלי.

במשך שנים סטרטג'י, בהובלת מייקל סיילור הייתה מזוהה עם אסטרטגיית "קנה והחזק" אגרסיבית, ואף הפכה לסמל של האמונה שביטקוין הוא נכס לטווח ארוך שאין סיבה למכור. לכן, גם מכירה קטנה יחסית נתפסה בעיני חלק מהמשקיעים כאיתות אפשרי לכך שאפילו המחזיק המוסדי הגדול והמזוהה ביותר עם ביטקוין מוכן כעת לממש חלק מהפוזיציה שלו.

התגובה בשוק ממחישה עד כמה הסנטימנט סביב הקריפטו רגיש כיום. בתקופה שבה ההון זורם למניות AI, שבבים ותשתיות מחשוב, כל סימן להיחלשות הביקוש לביטקוין מקבל משקל גדול יותר מאשר בתקופות של שוק שורי בקריפטו.

4. מאקרו

בארה"ב - מספר האמריקאים שהגישו בקשות חדשות לדמי אבטלה עלה ל־225 אלף בשבוע שהסתיים ב־30 במאי, לעומת 212 אלף בשבוע הקודם. הנתון היה גבוה מתחזיות הכלכלנים, שציפו ל־215 אלף בקשות חדשות, אך הוא עדיין נמצא בטווח שנחשב עקבי עם שוק עבודה חזק ובריא.

המשמעות היא שלמרות סימנים מסוימים להאטה בפעילות הכלכלית ולחששות מהשפעת המלחמה מול איראן על האינפלציה, שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עמידות יחסית. כל עוד מספר התביעות נשאר באזור 200-250 אלף בשבוע, מרבית הכלכלנים אינם רואים בכך סימן להיחלשות משמעותית בתעסוקה.

המשקיעים נערכים לקראת דוח התעסוקה האמריקאי שיתפרסם אחר הצהריים, אחד הנתונים הכלכליים החשובים הראשונים שייבחנו תחת יו"ר הפד החדש, קווין ווארש. לפי תחזיות הכלכלנים, המשק האמריקאי הוסיף 80 אלף משרות בלבד בחודש מאי, ירידה לעומת 115 אלף משרות שנוספו באפריל.

הדוח יקבל תשומת לב מיוחדת גם משום שבשבועות האחרונים שוק האג"ח החל לתמחר מחדש את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת, בעוד תשואות האג"ח הארוכות טיפסו לרמות הגבוהות ביותר זה שנים. לכן כל הפתעה בנתוני התעסוקה עלולה לגרום לתגובה חדה במניות, באג"ח ובדולר.

5. תחזית

אירוע הספורט הגדול בעולם יוצא לדרך בצפון אמריקה בשבוע הבא. ב-CNBC מפרסמים שהבנקים דויטשה בנק וגולדמן זאקס מיפו את המגזרים והמניות שלדעתם יזכו לדחיפה בעקבות מונדיאל שייערך בארה"ב, מקסיקו וקנדה.

"המונדיאל יהווה הזדמנות עבור המגזרים והחברות בעלי החשיפה הגבוהה ביותר ליהנות מרוח גבית זמנית", כתבו האנליסטים של דויטשה בנק. "האנליסטים שלנו בתחומי הפנאי, המסעדות והמשקאות, המדיה, הטכנולוגיה והגיימינג מזהים חברות שעבורן המונדיאל עשוי להוות גורם תומך למניות".

בדויטשה בחרו ברשתות מסעדות אמריקאיות בעלות קרבה גיאוגרפית גדולה יותר לערים המארחות את המונדיאל, וציינו כי הן נמצאות בעמדה הטובה ביותר להרוויח מהגידול בתיירות. האנליסטים של דויטשה מסרו כי המותגים בעלי החשיפה הגבוהה ביותר לאצטדיונים המארחים כוללים את שייק שאק Sweetgreen ו-צ'יזקייק פקטורי .

בדויטשה ציינו בנוסף כי מונדיאל זה עשוי לייצר את הכנסות הפרסום הגבוהות ביותר בהיסטוריה של האירוע בארה"ב, וזאת בשל אופיו המורחב של הטורניר, שיכלול 48 נבחרות במקום 32 כרגיל. המרוויחות העיקריות יהיו חברת פוקס , המחזיקה בזכויות השידור בשפה האנגלית, ו- Telemundo של קומקאסט (Comcast), המחזיקה בזכויות המדיה בשפה הספרדית, כך כתבו האנליסטים.

במקביל, גולדמן זאקס צופה פריחה גם במניות מוצרי הצריכה הבסיסיים (Consumer Staples) באירופה ובארה"ב, מוצרי צריכה מחזוריים (Consumer Discretionary) באירופה, קמעונאות בארה"ב, מלונאות ופנאי בארה"ב, וחברות תעופה אמריקאיות - וזאת בשל כמות האנשים העצומה שתוציא סכומי כסף גדולים כדי לנסוע לצפות במשחקים.

בגזרת מוצרי הצריכה הבסיסיים, גולדמן התייחסו לסקירה קודמת שלהם מחודש מרץ, שבה חזו כי מבשלות הבירה יראו את התועלת הגדולה ביותר מהטורניר. גולדמן מחזיקים בהמלצת "קנייה" עבור מספר חברות בירה, בהן: AB InBev, קונסטליישן ברנדס, מולסון קורס, הייניקן וקרלסברג.

עם זאת, הבנק אינו צופה צמיחה דומה בשוק המשקאות החריפים.

"למרות שמחקרים המנסים לכמת בצורה זו את הערך של אירוח המונדיאל או זכייה בו נותרו מוגבלים, הממצאים הקיימים מצביעים על כך שהציבור מוכן להקריב סכום נכבד עבור שניהם", הוסיפו האנליסטים של גולדמן.

למרות הזינוק בהוצאות הצרכנים, הן בדויטשה והן בגולדמן ציינו כי הם צופים השפעה זניחה על התמ"ג של ארה"ב, מכיוון שהמונדיאל הוא בעל השפעה כלכלית פחותה בהשוואה לאירועי מאקרו מתמשכים, כגון המלחמה עם איראן, מדיניות הפד (הבנק המרכזי) ומדיניות הסחר, והוצאות ההון (CapEx) בתחום הבינה המלאכותית (AI).