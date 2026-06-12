חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע הנפקת הענק המדוברת של SpaceX וההודעות של טראמפ על הסכם קרוב עם איראן. שני אלה יסייעו בסנטימנט חיובי בשוק המניות.

לאחר לילה דרמטי וחיובי בוול סטריט, יפתחו מניות הארביטראז', שנסחרות בתל אביב וניו יורק במקביל, בדחיפה חיובית של 1.1%+. יש לציין שהבורסה בתל אביב "הריחה" את החדשות החיוביות אתמול וחתמה בעלייה של 1.7% במדד הדגל ת"א-35. בולטות לחיוב מניות השבבים הישראליות טאואר , נובה וקמטק שהאחרונה תפתח בפער חיובי של 6%. גם אלביט , איי.סי.אל ונייס יתמכו בפתיחה.

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הועלו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב", כתב טראמפ.

"הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן ברמת העיקרון והן בפירוט רב, על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כוויית, ירדן, מצרים ואחרים. המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד להשלמת עסקה זו - הזמן והמקום של טקס החתימה יוכרזו בקרוב".

החוזים העתידיים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים הבוקר עליות קלות, בהמתנה לתחילת המסחר של חברת SpaceX הצפויה בהמשך היום. החוזים על הנאסד"ק מוסיפים כ-0.2% לערכם, ואילו החוזים העתידיים על מדד ה-S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס רושמים עלייה של 0.1%.

המדדים המרכזיים באסיה רושמים הבוקר עליות חדות, בהובלת הקוספי שמזנק בכ-7.7%. הניקיי קופץ בכ-3.5%, מדד ההנג סנג והשנזן מטפסים בכ-1.7%, ומדד שנגחאי עולה בכ-1.3%.

אתמול ננעל המסחר בת"א בעליות די חדות שאף התגברו לקראת הנעילה. הבורסה הגיבה להתאוששות בוול סטריט והמדדים המובילים ת"א 35 ות"א 90 ננעלו בעלייה מעל 1.5%.

החלפת המהלומות לילית בין ארה"ב ואיראן לא פסחה על מדד החברות הביטחוניות שהוביל את העליות בת"א וזינק במעל 3.5%, שלוש בתוכו עולות במיוחד. בלטו גם מדדי הבנייה, הנדל"ן והביטוח, כולם בעלייה של כ-2%.

מניית אלביט מערכות זינקה לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Diehl Defence ועם Anduril Industries, השתיים מארה"ב וגרמניה.

מניית ארית תעשיות התאוששת זה היום השני ברציפות לאחר ששלשום ירדה בחדות. וזאת לאחר שעפ"י ידיעות בתקשורת, משרד הביטחון הקפיא הזמנות מחברות ביטחוניות קטנות ובינוניות עקב חריגה מהתקציב.

בשיא המרוץ למציאת פתרונות מתקדמים לרחפני הנפץ של חיזבאללה, חברת טי.אס.ג'י השיקה אתמול לראשונה בתערוכת נשק בברלין מערכת חדשה בשם דרים-וויבר סיסטם.

עוד בלטה מניית חברת הנדל"ן המניב מגה אור שזינקה היום לאחר שאתמול נפלה על רקע דיווחים לפיהם במשרד האוצר בוחנים הטלת מס על חוות השרתים.

מניית חברת ההחזקות נורסטאר טיפסה בכ-13%, על רקע כוונתה למכור את מרבית החזקותיה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי ולרדת משליטה. בעקבות המהלך, גם מניית ג'י סיטי זינקה.

אתמול, המסכים הירוקים חזרו לוול סטריט - זה החל מפתיחת המסחר ואף התגבר התגבר לאחר הכרזת טראמפ על הפסקת ההתקפות על איראן. נאסד"ק ננעל ב-2.4%, S&P 500 ב-1.2% ודאו ג'ונס ב-1.6%.

במקביל, מניות השבבים הובילו את העליות. מניות AMD , ואינטל טיפסו, בעוד קרן הסל SOXX עלתה בכ-5%. הסקטור מנסה להתאושש לאחר נפילה של כ-10% ביום שישי האחרון, שעוררה ספקות בקרב משקיעים לגבי המשך הראלי החד במניות השבבים.

אינטל בלטה במיוחד לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניה מ"תשואת חסר" ל"קנייה", מה שמקפיץ את המניה.

מנגד, מניית אורקל נפלה ב-9% לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לגייס 20 מיליארד דולר נוספים באמצעות הון וחוב, במטרה לממן את הרחבת פעילות הבינה המלאכותית שלה.

עוד הלילה:

חברת SpaceX רשמה היסטוריה עם ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה ביותר אי פעם, מהלך שמזניק אותה ישירות לצמרת החברות הציבוריות הגדולות בעולם ומקרב את מייסדה, אלון מאסק, להפוך לאדם הראשון בעולם עם הון של טריליון דולר.

החברה מכרה 555.6 מיליון מניות במחיר של 135 דולר למניה , וגייסה 75 מיליארד דולר. בכך עקפה בפער עצום את השיא הקודם שנקבע ב-2019 על ידי Saudi Aramco, שגייסה 29.4 מיליארד דולר בהנפקתה.

מחיר ההנפקה מעניק ל-SpaceX שווי שוק של 1.77 טריליון דולר. לאחר שקלול אופציות לעובדים ומניות חסומות (RSUs), השווי המדולל המלא של החברה מגיע לכ- 1.8 טריליון דולר.

ישראליות בוול סטריט:

מניות השבבים הדואליות נובה , טאואר סמיקונדקטור וקמטק זינקו בהתאם למגמה במניות השבבים.

מניית אלביט זינקה לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Diehl Defence ועם Anduril Industries.

מניית נאבן זינקה בעקבות הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון שלה (שהסתיים בסוף אפריל). החברה גם העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 907-913 מיליון דולר, שמשקפות צמיחה של 30%, לעומת תחזית קודמת ל-866-874 מיליון דולר.

2. שוק האג"ח

ביטול התקיפה המתוכננת נגד איראן והנפילה במחירי הנפט הובילו לשרשרת תגובות בשווקים. האחרונה שבהם היא העליות החדות באיגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב. הראלי באג"ח הוריד את התשואות לכל אורך העקום ב-6 עד 10 נקודות בסיס, לרמות הנמוכות ביותר השבוע. הירידה במחירי הנפט הפחיתה את החשש מלחצים אינפלציוניים, ולכן המשקיעים מעריכים כעת כי לפד יהיה פחות צורך להעלות ריבית.

גם בשוק החוזים על הריבית חל שינוי משמעותי: בעוד שעד לאחרונה השוק גילם במלואו העלאת ריבית של רבע אחוז עד דצמבר, כעת המשקיעים דוחים את מועד העלאת הריבית הצפויה לרבעון הראשון של השנה הבאה.

בבלקרוק מחזיקים בגישה נייטרלית בנוגע לאג"ח ממשלתיות אמריקאיות לטווח הקצר. בנוגע לאג"ח הממשלתיות הארוכות, הם במשקל חסר.

בבלקרוק מציינים שהתשואות כבר נלחצו כלפי מעלה, משום שהמשקיעים דורשים פיצוי נוסף על הסיכון בהחזקת חוב לטווח ארוך, וזעזוע מחירי האנרגיה רק מחריף את הלחצים הקיימים.

3. סחורות ומט"ח

מחירי הנפט יורדים הבוקר ומרמזים על רגיעה בזירה הביטחונית. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 88.5 דולר (ירידה של כ-2%), ומחירה של חבית נפט אמריקאי עומד על 85 דולר (ירידה של כ-1.9%).

מחיר הביטקוין התאושש מעט מהשפל שאליו ירד בימים האחרונים, ומחירו עומד סביב 63 אלף דולר. הוא עדיין משקף ירידה של 50% מהשיא של אוקטובר שעבר. החולשה האחרונה מיוחסת בין היתר למכירת ביטקוין ע"י חברת האוצר הגדולה ביותר, סטרטג'י.

הדולר התחזק השבוע ביחס לשקל אחרי תקופה של היחלשות לעומתו. המגמה הגיעה על רקע האיתות של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון על הפחתת ריבית וכן בעקבות המתיחות הביטחונית. מחירו עומד הבוקר על 2.93 שקלים.

4. מאקרו

השבוע פורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שהצביע על שיעור אינפלציה שנתי של 4.2%, בהתאם לציפיות - אך לראשונה זה שלוש שנים שהשיעור גבוה מ־4%, בעיקר בהשפעת מחירי האנרגיה. תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עלו לאחר פרסום נתוני האינפלציה שם ל־4.53% באג"ח ל־10 שנים ול־4.26% באג"ח ל־5 שנים.

אתמול מדד מחירי היצרן (PPI) עלה ב-1.1% במאי, מעל תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.7%. עם זאת, מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.4% בלבד - מעט מתחת לצפי של 0.5%.

בישראל, ביום ב' הקרוב יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, העריך כי אחרי העלייה הגדולה שראינו באפריל (עלייה של 1.2%), תירשם ירידה של כ־0.2% במאי, לאור ירידה עונתית במחירי הטיסות, הנופש והמזון, שתקוזז עם עלייה במחירי הפירות וההלבשה.

עוד נתונים שיתפרסמו בשבוע הבא כוללים נתוני עסקאות נדל"ן לפברואר־אפריל, סחר חוץ - יבוא ויצוא סחורות לחודש מאי, משרות פנויות למרץ־מאי וחשבונות לאומיים - אומדן לרבעון השני.

5. תחזית

מונדיאל 2026 יצא לדרך ויש לו השפעות גם על שוק ההון. ב־Interactive Brokers נכתב שלפי נתוני FIFA, הטורניר צפוי להוסיף סכום של 40.9 מיליארד דולר לכלכלת העולם, בעיקר למדינות המארחות ארה"ב, קנדה ומקסיקו, שחלקן יגיע ל־30.5 מיליארד דולר. הם מעריכים שהסקטורים שיושפעו במיוחד הם מדיה וסטרימינג, מזון ומשקאות, הימורים, טכנולוגיה לצרכן (טלוויזיות) וכן הספונסרים הבולטים - קוקה קולה, אדידס ויונדאי שיקבלו תשומת לב רבה.

ב־CNBC ציינו שבדויטשה בנק מעריכים שמספר מניות יקבלו רוח גבית זמנית, בעיקר מותגי מסעדות בערים מארחות, כמו Shake Shack, Sweetgreen ו־The Cheesecake Factory. עוד בנהנות: רשתות פוקס וטלמונדו (שבבעלות תאגיד Comcast), שישדרו את המשחקים וייזכו לזרם הכנסות מפרסומות. במקביל, בגולדמן זאקס סימנו, בין היתר, יצרניות בירה, ביניהן Constellation Brands, הייניקן, קרלסברג ו־AB InBev.