חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוקי המניות

יום המסחר ייפתח בצל הודעת משרד החוץ השוויצרי על ביטול השיחות בין ארה"ב ואיראן שתוכננו להיום.

במהלך הלילה, סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די ואנס דחה את יציאתו לטקס החתימה על ההסכם, כאשר בבית הלבן ייחסו את ההתפתחות ל"קשיים לוגיסטיים". עם זאת, ישנן הערכות כי הסיבה נעוצה בטענות איראניות לגבי הפרות של הפסקת האש בלבנון. במקביל, דווח במהלך הלילה על תקיפות ישראליות באזור דרום לבנון.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בירידות שערים. בורסת טוקיו יורדת בכ-0.3%, בעוד בורסת סיאול נחלשת בכ-2%, לאחר שביום המסחר החולף עקפה לראשונה את רף ה-9,000 נקודות. בסין ובהונג קונג לא מתקיים מסחר היום, בשל יום חג. החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות של עד 0.8%, אם כי גם בניו יורק לא יתקיים מסחר היום, שם מציינים את יום השחרור מעבדות (Juneteenth).

אתמול, הבורסה בתל אביב שברה רצף של שלושה ימים אדומים וחתמה את יום המסחר בעליות שערים נאות, לאחר שפתחה אותו בירידות של מעל 1%. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.9%, מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.7% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-0.9%.

את העליות הובילו מדדי הבנקים והקלינטק, שהתחזקו שניהם בכ-2%. גם מדדי הטכנולוגיה והביטוח בלטו לחיוב, עם עליות של כ-1.3% וכ-1.1%, בהתאמה. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז נחלש בכ-1.3%, על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם. מדד הביטחוניות בלט לשלילה גם הוא ואיבד כ-0.7%.

מניית פריורטק , חברת האם של קמטק , זינקה בחדות והובילה את העליות במדד ת"א 125. השבוע פורסם שחברת אקסס (Access), חברת הבת הסינית-ישראלית לפיתוח וייצור מצעי שבבים בה מחזיקה פריורטק בכרבע מהמניות, מחדשת את הליכי ההנפקה בבורסת שנזן בסין ומתכננת לגייס כ-170 מיליון דולר (כ-1.22 מיליארד יואן). ההנפקה תוכננה לצאת לפועל כבר בספטמבר 2020 "בשל עיכוב רגולטורי".

מנגד, מניית נקסט ויז'ן הובילה את הירידות במדד ת"א 125. הסיבה: אחרי זינוק של יותר מ-160% בשנה האחרונה, החליטו מייסדיה למכור חלק ממניותיהם תמורת 200 מיליון דולר (586 מיליון שקל), לשורה של גופים מוסדיים מקומיים וזרים. בכך, מגיע היקף המימושים של מייסדי יצרנית המצלמות המיוצבות בשנה האחרונה למעל מיליארד שקל.

טאואר טיפסה, לאחר שהודיעה היום (ה') על אבן דרך בשותפות עם חברת השבבים מארוול. מארוול מתמחה בפיתוח שבבים לתשתיות מידע ותקשורת מתקדמות, וסיפקה ללקוחות הקצה שלה מעל חמישה מיליון שבבי תקשורת אופטית קוהרנטית (Coherent Photonic ICs) המבוססים ומיוצרים על פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס (SiPho) המתקדמת של טאואר. השבוע רשמה מניית טאואר הישג סמלי בת"א: שווי החברה עקף את שווי בנק הפועלים , וייתכן שבקרוב היא תעקוף גם את שוויו של בנק לאומי . היא החברה הישראלית הרביעית בשוויה, אחרי חברת התרופות טבע והחברה הביטחונית אלביט מערכות , שכמוה גם הן דואליות, וכן בנק לאומי כאמור.

בניו יורק, הבורסה חתמה את היום וגם את השבוע בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים. הנאסד"ק זינק בכ-2%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.1% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%. נזכיר כי ביום רביעי, וול סטריט סגרה את היום באדום, לאחר החלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב, במהלכה הבנק המרכזי אותת כי הוא עשוי להעלות את הריבית בארה"ב עד סוף השנה.

מניית אינטל זינקה בחדות, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, לפיו החברה חתמה על עסקה עם אפל לתכנון ולייצור שבבים בארה"ב. "נשיאים טיפשים לקחו את הכלכלה שלנו כמובנת מאליה, ונתנו לטייוואן ולאחרים לגנוב את מפעלי השבבים שלנו", כתב טראמפ. "אפל הסכימה לעבוד עם אינטל כדי לעצב ולבנות את השבבים שלה באמריקה".

ג'ין מנסטר, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management, אמר ל-CNBC כי השותפות משקפת סוג של שדרוג עבור אינטל מהדרג השני לדרג הראשון של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות. "חברות [כמו אפל, אנבידיה וגוגל] בעיקר הסתכלו מלמעלה על אינטל לאורך השנים, והנרטיב הזה משתנה לאחרונה", הוא אמר. "הסיבה שאינטל חווה את הזינוק הזה היא שזוהי יותר הבעת אמון בכך שאינטל רשמית חזרה לשולחן של הגדולים, חזרה להיחשב כחברת טכנולוגיה אמיתית".

כאמור, גם יתר מניות השבבים נסחרו בעליות, כאשר בין הבולטות ניתן למצוא את אנבידיה , מארוול ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, קפצה במעל 6% לשיא חדש של כל הזמנים. מניות הזיכרון בלטו לחיוב גם הן, ביניהן מיקרון , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק .

מניית SpaceX של אילון מאסק, שזינקה בשיעור מסחרר של עשרות אחוזים מאז הנפקת הענק שלה ביום שישי האחרון, המשיכה במומנטום השלילי שלה מיום רביעי וירדה במעל 3%. על אף גיוס של 85.7 מיליארד דולר בהנפקתה הראשונית, בבלומברג דווח אתמול כי החברה מתכננת לגייס 20 מיליארד דולר נוספים בחוב.

הסקטור שהוביל את הירידות אתמול הוא סקטור האנרגיה, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. מניות של יצרניות נפט כמו קונוקו-פיליפס , אוקסידנטל פטרוליום , אקסון מובייל ושברון , סיימו את היום באדום. מנגד, מי שהמשיכו להרוויח מהירידה במחירי הנפט הן מניות חברות התעופה והקרוזים, כמו קרניבל , רויאל קריביאן קרוזס ונורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס .

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו אתמול, בעיקר בטווח הארוך יותר של העקום - ככל הנראה, על רקע ציפיות שההסכם בין איראן לארה"ב ופתיחתו המחודשת של מצר הורמוז יקלו בהמשך הדרך על לחצי האינפלציה. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.42%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה גם היא בכ-3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.89%.

מנגד, התשואה לשנתיים, אשר מגיבה יותר למדיניות הפד בטווח הקרוב, טיפסה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 4.17%. זאת, לאחר שבעקבות החלטת הריבית הניצית של הפד בערב יום רביעי, היא זינקה במעל 16 נקודות בסיס - הקפיצה הגדולה ביותר ביום של החלטת ריבית מאז מרץ 2008, כך לפי בנק ההשקעות היפני MUFG.

גם בשוק החוב המקומי ניכרה אתמול השפעת החלטת הפד. מדד תל גוב-כללי ירד ב-0.23%, בעוד מדד תל גוב-שקלי 10+ איבד מערכו 0.46%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות, ברמה של 2.94 שקלים. בימים האחרונים, השקל נסחר בטווח של כ־2.91־2.94 שקלים לדולר, לאחר שכבר נסחר בכ־2.81 בסוף חודש מאי. מתן שטרית, הכלכלן הראשי בהפניקס, כתב לאחר החלטת הריבית בארה"ב כי בישראל השווקים מתמחרים מעל שלוש הפחתות ריבית במהלך השנה הקרובה. "בינתיים, השילוב של פד ניצי ובנק ישראל יוני עשוי לתמוך בהיחלשות מחודשת של השקל (בהינתן ושאר המשתנים קבועים)", ציין שטרית.

בשוק המט"ח העולמי, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים, זינק אתמול לרמה של 100.8 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז מאי 2025 - זאת, בתגובה להחלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב ביום רביעי. הבוקר, הוא ממשיך להתחזק וחוצה את רף ה-101 נקודות.

מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות קלות, כאשר ברקע הודעתה של ארה"ב על כך שהיא מסירה באופן רשמי את המצור על מצר הורמוז. הבוקר, המחירים מטפסים קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 79 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 77 דולר לחבית.

בוול סטריט ג'ורנל ציטטו את כלכלני הבנק היפני MUFJ, שאמרו כי בעוד שהתעשייה נשארת זהירה בנוגע לקצב החזרה לנורמליזציה, חלק מהמכליות חידשו את התנועה בהורמוז ויצואניות כמו עיראק מתכננות להגדיל משלוחים.

רוברט קונזו, מנכ"ל The Wealth Alliance, אמר ל-CNBC כי "אני מאמין שמחירי הנפט ימשיכו להתמתן אם המצר יישאר פתוח אם המצר נותר פתוח ויתבהר שהפסקת האש ל-60 יום תהיה בסוף ארוכה יותר מ-60 יום. אני חושב שהנפט הולך לעשות את העבודה עבור הפד, להוריד את האינפלציה ויעזור להם למתן אותה".

עוד בשוק הסחורות, מחיר הזהב ירד אתמול במעל 3%. המגמה השלילית ממשיכה גם היום, כאשר הזהב יורד במעל 2% ונסחר סביב 4,140 דולר לאונקיה. הזהב סופג לחצים לאחרונה על רקע הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר. מכיוון שהוא נכס שאינו נושא ריבית, ריבית גבוהה יותר נוטה להפוך אותו לפחות אטרקטיבי בעיני חלק מן המשקיעים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד אתמול במעל 4% ונסחר סביב 62 אלף דולר - רמה בה הוא נותר גם הבוקר. בבלומברג ייחסו את הירידה לחששות מפני כך שסטרטג'י , המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין בעולם, תצטרך למכור עוד ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד למשקיעים. נזכיר כי בתחילת החודש, המייסד מייקל סיילור, שידוע כמאמין גדול במטבע הקריפטוגרפי, מכר כמות קטנה של ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד, מה שהבהיל את השוק ושלח את המטבע לגל של מכירות. כמו כן, צוינו הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב כגורם שעשוי להכביד על המטבע.

4. מאקרו

בעקבות החלטת הריבית הניצית של הפד ביום רביעי, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של מעל 80% להעלאת ריבית אחת לפחות עד סוף השנה הנוכחית. לפני שבוע, השווקים תמחרו הסתברות של כ-57%.

אילן גילדין, מנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, סבור שהחלטת הריבית בארה"ב מסמנת שינוי כיוון במדיניות המוניטרית, גם אם הריבית עצמה נותרה ללא שינוי. זאת, משום שחברי הוועדה אותתו שהצעד הבא עשוי להיות דווקא העלאת ריבית, על רקע העלייה בסיכוני האינפלציה.

להערכתו, "סביבת הריבית הגבוהה צפויה להישאר איתנו בתקופה הקרובה, ואין לצפות להקלה בעלויות המימון בטווח הקצר. בעוד הריבית המוניטרית משפיעה על האשראי לטווח קצר, התשואות ארוכות הטווח ל־10 שנים בשוק האג"ח כבר מבוססות סביב רמת ה־4.5% - מה שצפוי להותיר את ריביות המשכנתאות ברמה גבוהה. בכך, השלים הפד את התפנית מהרחבת המדיניות שביצע בסוף 2024, ועבר לעמדת המתנה, שבה הוא צפוי להישאר בראייתנו עוד מספר פגישות לפחות".

5. תחזית

דסק המסחר של ענק ההשקעות השוויצרי UBS מעריך כי הסיכונים בחשיפה גדולה למגזר הטכנולוגיה הופכים לגדולים יותר, וממליץ למשקיעים "להפחית משמעותית" את החשיפה למניות בתחום.

בהודעה שפרסם דסק המסחר בערב יום רביעי, נכתב כי "רקע השוק והנרטיבים סביב מסחר ה-AI במניות השבבים יצרו כעת מסגרת קיצונית ובינארית יותר של 'מנצחים' מול 'מפסידים'. יש מעט מאוד מקום לדיון לגבי היתרונות של כל מה שבאמצע".

ב-UBS התייחסו גם למזכר ההבנות עליו חתמו ארה"ב ואיראן, וציינו כי הוא עשוי לתת רוח גבית לאזורים נוספים של השוק, שאינם טכנולוגיה. "עם החתימה על מזכר ההבנות, לשווקים עשוי להיות מרחב גדול יותר לתמחר מחדש ולהרחיב את אופקי ההשקעה, מבלי שהתנודתיות היומית בין הנכסים השונים תונע מכותרות פוליטיות", הם אמרו. "בסופו של דבר, היצע וביקוש, תמחור, תשואות ותחרות עדיין משנים. כן, זה עשוי להתברר כ'סופר-מחזור' (Super-cycle). אך להניח שהתהליך הוא איכשהו לא-מחזורי או לינארי מרגיש כמו שאננות".

עוד ציינו ב-UBS כי ציפיות הרווחים בתחום ה-AI עשויות להיות גבוהות מדי. "טענת הנגד הסטנדרטית היא שכל זה נתמך פונדמנטלית. זה עשוי להיות נכון לעת עתה, אך עוגן מרכזי אחד לרווחים היה הביקוש למרכזי נתונים, והוא נותר פגיע לבנייה איטית מהצפוי בשל צווארי בקבוק באספקה - החל מיכולת הנדסית ועד לשבבים", כתבו בדסק המסחר. "כאשר זרימת הכספים היא צרה, רוחב השוק חלש, המינוף גבוה, הסנטימנט חד-צדדי, וההיגיון להחזקת הנכס הופך לרפלקסיבי - נקודה זו היא בדרך כלל לא הזמן להגדיל סיכון. זו בדרך כלל הנקודה שבה כדאי להוריד קצת סיכון מהשולחן".