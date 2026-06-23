טלטלה בצמרת רכבת ישראל: סמנכ"ל חטיבת המטענים, ישראל מרקו, יסיים את תפקידו ובשלב זה יעבור לתפקיד אחר בחברה. זאת לאחר שבשבוע שעבר נפלו צינורות ענק מרכבת משא על המסילות באזור חיפה, וגרמו לשיבושים בתנועת הרכבות. מיד לאחר האירוע הוצא מרקו לחופשה כפויה, ומדיווח החברה לבורסה עולה כי ממלא מקום מנכ"ל רכבת ישראל, אבנר פלור, החליט גם על הקמת ועדת בדיקה מיוחדת.

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בדיווח החברה צוין כי ההחלטה להקים את הוועדה התקבלה גם על רקע אירוע נוסף שהתרחש באוגוסט 2025. באותו מקרה נפגעה תשתית קריטית של כבלי חשמל במהלך נסיעת רכבת מאשדוד לכיוון חיפה. מרקו עצמו נכח בזירת האירוע והורה לרכבת להמשיך בנסיעתה, דבר שהוביל לקריעה נוספת של הכבלים ולהחרפת הנזק.

ברכבת ישראל מדגישים כי אין בדיווח כדי לקבוע מי אחראי על האירוע, אך ניתן להעריך שרצף האירועים יצר מציאות שבה הנהלת החברה סברה כי נדרש שינוי. יצויין כי בשנת 2025 הרוויח מרקו שכר שנתי של 861 אלף שקל (לא כולל מענק של 159 אלף).

הזזת מרקו מתפקידו מגיעה על רקע פיטורי בכירים ברכבת ישראל בשנה האחרונה. רק בפברואר האחרון עזבו את החברה סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות הסביבה, יוסי בן שמחון, וסמנכ"ל התשתיות בחברה, שניר שושני - שהתפטר לאחר שהנהלת הרכבת זימנה אותו לשימוע.