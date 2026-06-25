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מי אני | קרן קוזלוב, בת 27, מתגוררת בת"א. אחרי שירות במחלקת דיגיטל של גלי צה"ל, כיום כתבת שטח של V1.

מבנה תיק השקעות: 45% P&S בקרן אירית, 30% ביטקוין דרך קרן הסל ibit, 20% במניות (בהן טסלה, פלנטיר, מטא, אורקל) ו־5% בת"א 125

קרן קוזלוב בת ה-27 היא בעלת תיק השקעות עצמאי בפסגות, ואף הספיקה להשקיע בנדל"ן מהתשואות שעשתה בתיק - עם רכישת קרקע להשקעה בחדרה סמוך לחוף הים. למרות שהיא משקיעה גם במניות בסיכון גבוה, בעיקר של חברות טכנולוגיה גלובליות, היא מעידה על עצמה שהיא "מעדיפה גישה שיש בה מעט סיכונים, ומאמינה במדדים לטווח ארוך".

● המשקיעים החדשים | הוא הפסיד 30% מהתיק, ואז נפל לו האסימון. מאז הכסף הוכפל

● המשקיעים החדשים | הסטודנטית שמשקיעה כבר 7 שנים ומכה את ה-S&P

קוזלוב עובדת ככתבת שטח באפליקציית החדשות 1V של קשת, ובמקביל בעלת עסק ליצירת תוכן, אך היא בונה על תיק ההשקעות כדי להגיע "לעצמאות כלכלית" בטווח הארוך. "אני כל הזמן חושבת איך אני יכולה להגדיל את ההכנסות שלי, ולצד העבודה בקשת לפתח עסק עצמאי עם קהל לקוחות, ובמקביל לתת לכסף לעבוד בשבילי", היא אומרת.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"עבדתי כשכירה מגיל מאוד צעיר, בגיל 17 כבר הייתי תחקירנית ומפיקה של 'דקותיים' ב-כאן 11. פתחו לי קרן השתלמות והפקדות לפנסיה, אבל הייתי מאוד קלולס. הרווחתי יפה אבל הכול היה במסלול כללי, כי לא ידעתי כלום על שוק ההון.

"התגייסתי לגלי צה"ל והשתחררתי ב-2020 ישר לתוך הקורונה. המוטיבציה שלי ללמידה על השקעות התחילה אז. עשיתי קורס השקעות אצל רונן מרגוליס, והבנתי שההשקעה הבטוחה ביותר היא במדדים רחבים, כמו קרן סל עולמית, אבל לא עשיתי עם זה משהו מוחשי. רק פתחתי קופת גמל להשקעה עם הוראת קבע קטנה חודשית במסלול כללי, וזהו".

"בהמשך, כסטודנטית, יצאתי לשנה לחילופי סטודנטים בקנדה, וכשחזרתי לארץ ב-2023 קניתי את הספר 'השקעות לעצלנים' של תמיר מנדובסקי והעמקתי בהבנה של השוק. ב-2024, כשהייתי בת 25, עברתי תאונת ספורט שהשביתה אותי, וזה היה הרגע שבו תפסתי את עצמי ואמרתי 'קרן, את חייבת להשקיע ועכשיו'. חזרתי לקורס של רונן מרגוליס, העמקתי יותר כי הבנתי שאני חייבת לדאוג לעצמי להכנסה, לתיק השקעות וכסף שעובד בשבילי גם כשאני פצועה ואין לי עבודה או הכנסה גבוהה. פיזרתי השקעות במדדים והתחלתי בהפקדות לקרן השתלמות עצמאית, כי אני גם שכירה וגם עצמאית לאורך השנים.

"בהמשך הגיעה גם השקעה במניות בסיכון מאוד גבוה וב-ibit (קרן סל עוקבת ביטקוין). הבנתי שכצעירה אני יכולה לבחור מניות שאני מאמינה בהן מאוד ובקריפטו, אבל לא באחוזים גבוהים מהתיק. יש לי הוראת קבע שהולכת ל-S&P ולמדד עולמי רחב, כשההשקעה בקרן הקריפטו ובמניות עם תנודתיות מאוד גבוהה לא נעשית באופן קבוע וחודשי. בחרתי אחוז מסוים ואני לא מעוניינת להגדיל אותו".

לקח שלמדתי

"הלקח הראשון שלמדתי זה לעשות הוראת קבע להפקדת כספים בשוק ההון. הרבה שנים לא הייתה לי הפקדה קבועה לחשבון השקעות, והייתי משקיעה בכל פעם מה שיש, עד ששמתי לב שזו גישה לא הכי בריאה, כי תמיד אמצא על מה לבזבז את הכסף. חינכתי את עצמי קודם כל לשלם לעצמי את השכר, ובמקביל שתהיה לי הוראת קבע בסכום שאני יכולה לעמוד בו - להעברה לחשבון ההשקעות שלי.

"הלקח השני שלמדתי היה לא למכור כשהשוק יורד, וגם לא למשוך כסף מתיק ההשקעות לצורך אחר. משכתי 50 אלף שקל מהתיק כדי להשקיע בקרקע בחדרה, אבל אם היה לי מספיק כסף נזיל לא הייתי מושכת מתיק ההשקעות אף פעם.

"ולקח אחרון, אם אתם במעמד עוסק פרטי או פטור או מורשה, תוך כדי שאתם שכירים, כדאי לפתוח קרן השתלמות עצמאית ולעשות עבורה הוראת קבע, או לדאוג שתמיד יש שם 20 אלף שקל. זה בבחינת 'כסף על הרצפה' מאחר שאין על זה מס. זה אחד המכשירים שאנשים לא מספיק מכירים, למרות שהוא מדהים (מגלם הטבות מס בעת ההפקדה, שהיא הוצאה מוכרת, ופטור ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים לאחר 6 שנים, אל"ו).

בחיים לא אשקיע ב...

"במניה שיש עליה הייפ ואני לא באמת מבינה מה עומד מאחוריה עד הסוף. למשל מניית ספייס אקס (SpaceX) של אילון מאסק - עוררה הייפ מטורף, כולם משקיעים, טריליונים של דולרים זורמים, אבל אני יודעת שזה הימור, אז לא אשקיע שם. בחרתי את המניות שאני מאמינה בהן, ולא מתאים לי לשים עוד כסף בסיכון גבוה בגלל הייפ כזה או אחר".

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משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"הרבה דברים. יצא לי לחשוב לא פעם האם מתחשק לי ללמוד ולהיכנס למסחר יומי, אבל הבנתי שעדיף לי לנקוט בגישה המשעממת של הוראת קבע, להשקיע במדד מניות רחב ולא לחפש הרפתקאות בשוק ההון.

"כן הייתי רוצה ללמוד להתנהל טוב יותר, לא לפחד כשאני רואה ירידות חדות בשוק ההון. הפחד קיים, כי בסוף זה כסף שעבדתי קשה בשבילו, אז כשאני רואה מינוס 30%, או כל מה שקרה עכשיו עם שער הדולר-שקל, שהקרנות האיריות (קרנות סל הנרשמות באירלנד אך משקיעות במדדים בינלאומיים, זמינות דרך ברוקרים ומציעות יתרונות מיסוי משמעותיים על פני קרנות אמריקאיות, אל"ו) נפגעו בגלל שהדולר נשחק והשקל עלה, זה מלחיץ.

"לא שיניתי כלום אבל אני רוצה להרגיש בטוחה יותר בעמדה הזאת של לא להיכנע להרפתקאות כמו השקעה מנוטרלת מט"ח, למרות שדמי הניהול בה הרבה יותר גבוהים. אני רוצה להרגיש שלמה עם האסטרטגיה שלי, בלי להתפתות לחשוב על אפשרויות אחרות".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"הדרך שלי לעצמאות כלכלית, למיליונים, עוד ארוכה. חלק מהתיק שלי עכשיו בירידה בגלל הריבית, מניות שנפלו וענייני השקל-דולר, וגם כבר משכתי כאמור 50 אלף שקל מהרווחים, אבל אני מסתכלת לטווח הרחוק.

"לפי החישוב שלי בעוד שמונה שנים אגיע למיליון הראשון בתיק ההשקעות ובעוד עשור, בגיל 37, יהיו לי 1.3 מיליון שקל. התיק שלי מאוד סולידי, עם תשואה שנתית ממוצעת של 10%, אבל אני פועלת להשגת עצמאות כלכלית בערוצים נוספים, בהם נדל"ן. רכשתי חלק בקרקע בחדרה שהייעוד שלה כבר שונה למגורים והולכים לבנות שם. זה אמנם לא מזכה אותי בדירה, אבל בעוד 4-5 שנים אני אוכל למכור את חלקי לקבלן שיבנה שם, בערך בפי 2.5 ממה שהשקעתי. אני מאוד מאמינה בנדל"ן בישראל, ואני חושבת שכדאי לכל מי שמסוגל להשקיע בדירה ראשונה להשקעה כאן".

המלצת מעקב

"לבחור מדדים עולמיים. עדיף דרך קרנות איריות שקליות, ולא קרנות מנוטרלות מט"ח עם דמי ניהול גבוהים יותר. לבחור סכום כסף קבוע שיושקע באחד המדדים - FTSE All-World או P&S או MSCI World - ולשכוח ממנו. זה נותן אחוזים יחסית קטנים, אבל הכסף צומח. וחשוב לא להוציא את הכסף בגלל הייפ. השנה היה דיון סביב ת"א 125 שעלה יפה, אז החלטתי לשים שם 5%, אבל לא יותר. לא אמכור מה שיש לי בתיק ההשקעות בשביל זה".