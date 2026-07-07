הממשלה הסכימה להמלצת שופטי בג"ץ כי מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו יבוטל, והליך המינוי ייבחן מחדש על-ידי ועדת האיתור. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר השיכון והבינוי חיים כץ הודיעו לבג"ץ כי הם מסכימים להצעה שניתנה בעקבות שלוש עתירות שהוגשו נגד המינוי.

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סוגיית המועמד המתאים לתפקיד מנהל רמ"י תשוב לוועדת האיתור תוך החלפת שני חברי הוועדה - מהרן פרוזנפר ופרופ' עדית סולברג - בהתאם להמלצת בית המשפט. במקומם ימונו נציגים חדשים.

הוועדה תראיין שלושה מועמדים שדורגו הכי גבוה - בהם יהודה אליהו. כמו כן, הוועדה תוכל לראיין מועמדים נוספים מקרב 14 המרואיינים, אך היא אינה מחויבת לעשות כן.

עד לקבלת החלטה חדשה וסופית ימונה ממלא-מקום למנהל רמ"י, כאשר ניתן יהיה למנות את אליהו כממלא-מקום.

"פגמים שאי-אפשר להבליג עליהם"

בתום הדיון שהתקיים השבוע בבג"ץ אמרה ראש ההרכב השופטת יעל וילנר כי ההחלטה למנות את אליהו למנהל רמ"י "לוקה בלא מעט פגמים, ויש פגמים שאי-אפשר להבליג עליהם", ובהתאם הציעה להחזיר את הדיון מחדש בוועדת האיתור.

אליהו כיהן לפני המינוי כראש מינהל ההתיישבות במשרד הביטחון, ייסד את עמותת רגבים עם שר האוצר סמוטריץ' והיה מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין.

העותרים טענו לפגמים בהליך המינוי - מתנאי הסף, דרך הרכב ועדת האיתור ובמסקנות הוועדה. בין היתר נטען כי תנאי הסף לתפקיד הונמכו באופן דרמטי ביחס לניסיון במספר העובדים שניהל והיקף התקציב.

השופט עופר גרוסקופף הדגיש בדיון את הקושי בכך שוועדת האיתור העלתה שלושה מועמדים, בהם אליהו, להחלטת השרים, כאשר אליהו נדרש לכישורים מיוחדים, בשל הזיקה שלו לשר סמוטריץ'.

השופטת וילנר עמדה על הקושי בהליך בוועדת האיתור והתייחסה למקצה השיפורים שנעשה לדבריה. "פנו אליו ושאלו, בנוסף לכל מה שאמרת בראיון ובכתובים - זה לא מספיק לנו. זו המשמעות של הפנייה אליו".

וילנר הוסיפה כי קיים קושי בכך שפנו רק לאליהו לברר את הכישורים הנוספים. השופט חאלד כבוב ציין בהמשך לכך כי "בעל הזיקה זוכה ליתרון אבסולוטי על המועמדים האחרים".

העתירות הוגשו על-ידי האקדמיה למען ישראל חופשית, באמצעות עורכי הדין עודד גזית ואלירם בקל; המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, באמצעות עו"ד ענאן בלאן; ושדולת הנשים, המיוצגת על-ידי עורכי הדין חגי קלעי ועדיה שיינוולד. את אליהו ייצג עו"ד ירון קוסטליץ.