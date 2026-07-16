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הפגנות

בשעות עומסי השיא: חרדים קיצוניים חסמו את כביש 4 משני הצדדים

מאות מפגינים חסמו את כביש 4 בשני הכיוונים, סמוך למחלפי אם המושבות ואלוף שדה, וגרמו לשיבושי תנועה כבדים במרכז הארץ • המחאה מתקיימת בעקבות החלטת בג"ץ להקפיא את החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים, ובהמשך הערב צפויה הפגנה נוספת מול כלא 10

אלון פרל 18:11
הפגנת חרדים, ארכיון / צילום: אוריה תדמור
הפגנת חרדים, ארכיון / צילום: אוריה תדמור

עומסי שיא בדרך? חרדים קיצונים מפגינים בשעה זו בכביש 4, וכתוצאה מכך הכביש נחסם לתנועה משני הכיוונים - לדרום סמוך למחלף אם המושבות, לצפון סמוך למחלף אלוף שדה.

ההפגנות מתקיימות על רקע הקפאת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים. החוק עבר השבוע במליאה ברוב של 58 תומכים, אך אתמול (ד') בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו, בעקבות ארבע עתירות שהוגשו נגד החוק.

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עוד לפני ההפגנה, משטרת ישראל נערכה לשינויים בהסדרי התנועה וצפתה עומסי תנועה וחסימות בכביש 4 ועל ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נכתב בהודעה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

בהמשך הערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10 - שהפך בחודשים האחרונים למוקד עלייה לרגל עבור המפגינים, בגלל כליאתם של העריקים במקום.