כידן דהרי וירון אדיב הפתיעו את שוק הנדל"ן וההון המקומי כשהודיעו הבוקר על כניסתם לעסקה לרכישת ג'י סיטי, לצד ארי נדל"ן של צחי אבו. במסגרת העסקה הם צפויים לרכוש יחד (באופן שווה) 26% ממניות חברת הנדל"ן המניב הוותיקה מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל.

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"אנחנו הולכים להפוך את ג'י סיטי לאימפריית נדל"ן, ולהחזיר אותה למקומה הטבעי", מצהיר כידן דהרי, הבעלים והיו"ר של ישפרו, בשיחה עם גלובס. "כבר הוכחתי שיש לי ניסיון לטפל בחברות גדולות, להבריא אותן ולהביא אותן לקדמת הבמה, ועכשיו זה הזמן להחזיר את ג'י סיטי לימיה הגדולים. יחד עם צחי חברי ושותפי, מהרגע שנקבל את המושכות, אנחנו נדהר קדימה".

התכנית: מיקוד בישראל ומכירת נכסים בחו"ל

הדרך לשם, לפי דהרי, עוברת במיקוד החברה בעסקיה בישראל והורדת המינוף הגבוה שלה. "הרבה שנים החברה התרכזה במהלכים פיננסיים ומבנים ארגוניים, אנחנו רוצים להחזיר אותה להיות חברת נדל"ן מובילה, מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, בלי יותר מידת התחכמויות. מהרגע שאנחנו נקבל את המושכות, נוריד בצורה דרמטית את ההוצאות ואת המינוף. אנחנו רוצים גם לייצב את החברה מבחינת הניהול, כשגם אני וגם צחי ננהל את החברה באופן שוטף, ונהיה 'עם הידיים' בנכסים. וכמובן, במקביל למכור נכסים בחו"ל".

במבט קדימה, דהרי טוען כי הכוונה שלו ושל אבו היא להמשיך ולהרחיב את ההחזקה שלהם בג'י סיטי, מעבר למניות שהם צפוים לרכוש במסגרת העסקה והאופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות. "בלי שליטה מלאה אני לא נכנס בשום השקעה, כי אני רוצה להביא את הניסיון שלי. גם כאן מה שקנינו זה ממש לא סוף פסוק, ויש לנו בהחלט מחשבות להגדיל את ההחזקות".

עבור דהרי ואדיב, רכישת השליטה בג'י סיטי מהווה סגירת מעגל, לאחר שלפני כארבע שנים הגישו הצעה לרכישת נורסטאר, חברת-האם של ג'י סיטי (גזית גלוב לשעבר), תמורת 2.15 מיליארד שקל. זאת, במקביל לעסקה דומה שהוצעה על-ידי ישראל קנדה, אך לבסוף נפלה בעקבות הירידה בשוויה של המניה לנוכח הירידות בשווקים ועליית הריבית באותה העת, שהכניסו את האימפריה הממונפת של כצמן לסחרור.

"מה שקנינו היום הרבה יותר טוב ובהרבה יותר זול. ישבתי על הגדר בשקט, והמתנו להזדמנות המתאימה. זו חברה עם המון עוצמות ונדל"ן בפריים לוקיישן, היו לה כל מיני קשיים שפגעו בתמחור שלה, אבל נתקן את זה", מסכם דהרי.