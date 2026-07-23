סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

בבורסת תל אביב, לא יתקיים היום מסחר, בשל צום ט' באב.

יום המסחר בשווקי העולם ייפתח ברקע הסלמה ביטחונית גוברת במזרח התיכון. ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי ארה"ב מתגברת כוחות באזור, כולל הצבת טייסות קרב וכוננות מפציצים, לצד לילה 12 ברציפות של תקיפות אמריקאיות באיראן. כחלק מכך, בכירים אמריקאים מסרו כי הצבא השתמש במפציצים אסטרטגיים ארוכי-טווח מסוג B-1 לתקיפת מטרות של משמרות המהפכה. במקביל, המורדים החות'ים בתימן מאיימים בהרחבת הפעילות נגד סעודיה וטענו כי תקפו שתי מכליות נפט סעודיות בים סוף.

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ברקע הלחימה, מחירי הנפט ממשיכים לזנק ומציגים עליות של יותר מ-20% מתחילת החודש, כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת סביב 96 דולר. העליות נתמכות בין היתר בהחרפת האיומים מצד ארה"ב; הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בפוסט ברשת Truth Social כי "בכל פעם שאיראן תירה על ספינה במצר הורמוז - ארה"ב תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלו הסמוכים לטהרן". במקביל, מזכיר המדינה מרקו רוביו ציין כי טהרן אינה רצינית לגבי הגעה להסכם, והדגיש כי "לנשיא עומדות אפשרויות רבות אם האיראנים ימשיכו להתעקש שלא לשתף פעולה".

באסיה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת. מדד הקוספי בדרום קוריאה בולט לחיוב עם זינוק של 3.6%. בהונג קונג מדד ההאנג סנג מטפס ב-1.5%, ומדד הניקיי בטוקיו מוסיף 0.5%. מדד שנגחאי בסין גם הוא עולה בכ-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות ומשדרים יציבות, כאשר החוזים על הנאסד"ק, ה-S&P 500 מאבדים כ-0.2% כל אחד והדאו ג'ונס מאבד כ-0.1%.

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בבורסה בתל אביב, אתמול, בסיומו של יום תנודתי, הבורסה ננעלה בעליות שערים. מדד ת"א 35 קפץ בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 ננעל כמעט ללא שינוי. במקביל, השקל נחלש מול הדולר בכ-0.5% ולזמן קצר שערו אף עמד על מעל 3.06 שקלים - שפל של מעל שלושה חודשים.

את העליות הוביל מדד הביטוח, שזינק בכ-2.6%. אחריו, בלט לחיוב מדד ת"א־נפט וגז, שהתחזק בכ-1.9%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם.

מנגד, מדד הבנייה בלט לשלילה ואיבד מערכו כ-1.8%; מניות הבנייה מציגים את הביצועים החלשים ביותר בין המדדים הענפיים מתחילת השנה, עם תשואה שלילית של כ-4%. אחריו, בלט לשלילה מדד ת"א־מניב חו"ל, שנחלש בכ-1.2%.

במבט על מניות אינדיביאליות, את העליות במדד ת"א 125 הובילה גילת , שחזרה עם פער ארביטראז' חיובי משמעותי מוול סטריט. מנגד, בין הבולטות בירידות נמצאת מניה דואלית אחרת, חברת התוכנה, נייס . אתמול, דווח כי בנק ההשקעות מורגן סטנלי הוריד את המלצתו על המניה מ-"משקל־יתר" ל-"משקל־שווה" (שקול להמלצת "החזק"), וכן את מחיר היעד שלו למניה מ-130 דולר ל-111 דולר - מחיר שעדיין משקף אפסייד של כ-20% לעומת מחירה הנוכחי.

מי שבלטה לשלילה היא מניית אלקטרה נדל"ן , שחזרה בה מהחלטתה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות ואופציות לגופים מוסדיים. פרסום ההחלטה המקורית הוביל את המניה לירידות שערים חדות, ולמרות ביטולה, המשקיעים המשיכו להביע את מורת רוחם ושלחו את המנייה לירידות נוספות, בניגוד למגמה בשוק. בסך הכל, המניה איבדה כ-18% בתוך שני ימי מסחר, ואגב כך מחקה 475 מיליון שקל בשווי שוק.

אמש בוול סטריט, המסחר התנהל בתנודתיות, בין עליות קלות לירידות, לאחר שמניות השבבים התאוששו מהשפל היומי, בעוד שמחירי הנפט זינקו על רקע ההסלמה במלחמה בין ארה"ב לאיראן.

מדד S&P 500 ירד מ־0.1% כאשר מספר המניות העולות והיורדות במדד היה כמעט מאוזן. מדד נאסד"ק איבד כ־0.3%.

מאנדיי הודיעה אתמול (ד') על פיטורים של 20% מכוח-האדם שלה בעולם - 630 עובדים בסך-הכול. המניה שנסחרה בירידות בפתיחה התאוששה בנעילה.

אמש פורסמו הדוחות של טסלה לאחר נעילת המסחר. יצרנית הרכבים החשמליים הציגה בדוחותיה לרבעון השני של 2026 תוצאות מעורבות, ששלחו את המנייה לירידה של כ-4.4% במסחר המאוחר. החברה עקפה את תחזיות ההכנסות כשדיווחה על 28.24 מיליארד דולר (לעומת צפי של 25.55 מיליארד דולר), הודות לזינוק של 23% בהכנסות מענף הרכב ל-20.52 מיליארד דולר ורבעון שיא במסירות. עם זאת, בשורה התחתונה רשמה החברה רווח מתואם של 33 סנט למניה בלבד - מתחת לתחזיות שעמדו על 49 סנט. בנוסף, טסלה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 1.1 מיליארד דולר (לראשונה מזה שנתיים), בעיקר ברקע הגדלת ההשקעות (CapEx) בתשתיות AI, פיתוח ה-Robotaxi והסבת קווי ייצור בפרמונט לרובוט ההומנואידי Optimus.

חברה נוספת שפירסמה את דוחותיה לרבעון השני של 2026, היא ענקית הטכנולוגיה, אלפאבית . ענקית הטכנולוגיה דיווחה על תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני של 2026, עם רווח של 9.11 דולר למניה והכנסות שהסתכמו ב-119.8 דולר מיליארד - הרבעון ה-12 ברציפות שבו החברה מציגה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות. הנתונים החיוביים מגיעים ברקע שאלות מצד המשקיעים לגבי הכדאיות של השקעות ה-AI המסיביות, כאשר החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית הוצאות ההון (CapEx) השנתית שלה ל-200 מיליארד דולר (זינוק של 100% בהשקעות הרבעוניות משנה לשנה). מנכ"ל החברה, סונדאר פיצ'אי, ציין כי "ההשקעות שלנו ב-AI מגדירות מחדש את האפשרויות בכל חלק בעסק שלנו" .

התוצאות המרשימות נרשמו למרות עיכובים בהשקת מודל ה-Gemini Pro העוצמתי, ותחרות גוברת מול שחקניות כמו OpenAI, Anthropic ומודלים מוזלים מסין (כדוגמת Qwen של עליבאבא ו-Kimi K3). כדי לחזק את מעמדה במרוץ, השיקה גוגל סדרת מודלים מוזלים, ובראשם Gemini 3.5 Flash Cyber המיועד לזיהוי ותיקון פרצות אבטחה - תחום שהפך לקריטי במיוחד עבור ענקיות ה-AI, ויוצע בשלב ראשון לטווח שותפים מוגבל וממשלות בלבד. למרות התוצאות, מניית אלפאבית ירדה ב3% במסחר המאוחר.

היום, ענקית השבבים, אינטל , וחברת מובילאיי צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים לרבעון השני.

לקראת הדוחות הכספיים, בנק אוף אמריקה מעריך שחברות ציוד השבבים נמצאות בעמדה טובה לצמיחה של כ-30%. בין החברות בתחום נמצאות גם נובה וקמטק הישראליות. כלכלני בנק אוף אמריקה מציינים כי "מניות של חברות קטנות ובינוניות בתחום ציוד השבבים נסחרות בדיסקאונט יוצא דופן ביחס לחברות הגדולות. נובה וקמטק נסחרות במכפילי רווח של 32-33 לעומת כ-40 ל- KLA ו- Lam Research , למרות שיש להן אותם מנועי צמיחה, אפשרויות לקחת נתחי שוק ופוטנציאל רב יותר לצמיחה מעבר לצמיחת התעשייה". מחיר היעד שלהם לנובה הוא 612 דולר, פרמיה של 34.7% על המחיר בנאסד"ק, והוא מבוסס על מכפיל 47 לרווח הצפוי להערכתם ב-2027. בבנק אוף אמריקה סבורים שלנובה יש פרופיל רווח גולמי ייחודי והזדמנות להשיג נתחי שוק. בקמטק מחיר היעד הוא 200 דולר, פרמיה של 27.6% , והוא מבוסס על מכפיל 43. להערכתם יש לקמטק הזדמנויות צמיחה בתחום המארזים המתקדמים.

SOXX , קרן סל העוקבת אחר מניות השבבים מחקה את הירידות שנרשמו במסחר המוקדם ועברה לעלייה. מניית אנבידיה עלתה במעל 2% לאחר שצמצמה ירידות מוקדמות יותר.

מניית סופר מיקרו קומפיוטר זינקה לאחר שיצרנית שרתי הבינה המלאכותית עדכנה כי היא צופה שיעור רווח גולמי של 15%-17% ברבעון הרביעי , כמעט כפול מהתחזית הקודמת שעמדה על 8.2%-8.4%.

גם מניותיהן של דל טכנולוג'יס ו-HPE ננעלו בעליות, על רקע ההערכה כי הביקוש החזק לשרתי בינה מלאכותית צפוי לתמוך גם בפעילותן. שתי החברות נחשבות למתחרות מרכזיות של סופר מיקרו בתחום שרתי ה־AI ומספקות תשתיות מחשוב למרכזי נתונים.

לקראת פרסום הדוח של טסלה אתמול בלילה, מניית ספייס אקס שוב נפלה.

אילון מאסק תקף אתמול את המשקיעים שמהמרים נגד SpaceX למרות שיתרות השורט על מניית החברה זינקו. "הסיכוי שחברות שישמרו לאורך זמן על פוזיציית שורט משמעותית על SpaceX ישרדו הוא נמוך מאוד." אמר. סכנה נוספת עומדת בפני החברה בתחילת אוגוסט - היא מתכוננת לאחד מאירועי שחרור המניות (Lock-up expiration) הגדולים ביותר בשוקי ההון.

טבע הדואלית השילה כ-3%. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי תרופות גנריות המיובאות לארה"ב יהיו כפופות למכס של 100% החל מאוגוסט 2028 , כאשר באוגוסט 2029 יעלה שיעור המכס ל־ 200%.

מניות נוספות שריכזו הערב עניין: אמזון הודיעה על פיטורי עובדים בחלקים מחטיבת הבינה המלאכותית הכללית (AGI) שלה, החברה לא מסרה כמה עובדים יושפעו מהמהלך. מניית רדיט נפלה לאחר שדיווחים העלו כי החברה שוקלת להגביל את גישתה של גוגל לתכנים המתפרסמים בפלטפורמה.

AMD הודיעה כי חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק מתכננת לפרוס תשתית המבוססת על מאיצי ה־AI שלה בהספק כולל של עד 2 ג'יגה־ואט, במסגרת שותפות אסטרטגית בין החברות. רוקט לאב (Rocket Lab) עלתה לאחר שזכתה בחוזה בהיקף של 266 מיליון דולר מחיל האוויר האמריקאי. במסגרת ההסכם תפתח ותשגר החברה 12 כלי טיס תת־מסלוליים (Suborbital).

2. שוקי האג"ח

בשקט בשקט מטפסת בתקופה האחרונה פרמיית הסיכון של ישראל ומגיעה לרמות לא נוחות. ה־CDS של ישראל לעשר שנים, שמחושב כהפרש בין התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ישראל (בדולרים) למול אג"ח ממשלת ארה"ב לאותה תקופה, עלה ל־102 נקודות בשבוע החולף. זו עלייה משמעותית של מעל ל־30% מאז שפל נקודתי באמצע יוני סביב 77 נקודות. ברמות השפל לפני כחודש, עמד הסיכון של ישראל על זה שהיה ערב פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

העלייה הנוכחית בפרמיית הסיכון מביאה את ה־CDS לשיא של כחודשיים. ייתכן כי שוק החוב מגלם בכך חשש גובר להתפרצות מחודשת בלחימה מול איראן, מה שמוביל את המשקיעים למכור אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל ומעלה את רף הסיכון.

גם בשוק החוב האמריקאי משתקפת עלייה ניכרת במפלס הסיכון. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים טיפסה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.66%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים טיפסה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.3% - שתיהן ברמות הגבוהות ביותר שנרשמו מאז ינואר 2025.

בבלומברג דווח אתמול כי תשואת האג"ח ל-30 שנה נסחרת מעל רף ה-5% במשך הזמן הכי ארוך מאז 2007, רגע לפני פרוץ המשבר הכלכלי בארה"ב. לפי המידע שנאסף בבלומברג, מתחילת השנה ועד כה, האג"ח ל-30 שנה נסחרה מעל 5% במשך 27 ימים, או כ-19% מכלל ימי המסחר, הנתון הגבוה ביותר מאז 2007. באותה שנה היא נסחרה מעל לרמה זו במשך 50 ימים.

עם זאת, בדיווח צוין כי בשונה מ-2007, הריבית הנוכחית של הפדרל ריזרב נמוכה כיום ב-150 נקודות בסיס, מה שמצביע על כך שהמשקיעים דורשים פיצוי גבוה עוד יותר כדי להחזיק באג"ח בעלת מועד הפדיון הארוך ביותר שנמכר על ידי משרד האוצר מאשר בתחילת משבר הסאב-פריים.

עוד צוין בדיווח כי מאחורי העלייה המתמשכת בתשואות לטווח ארוך עומדת דאגה גוברת מהידרדרות התמונה הפיסקלית, בדיוק כשמבול של הנפקות למימון תשתיות בינה מלאכותית מציף את שוק החוב התאגידי. הדבר מעורר השוואות לעידן "משמרות האג"ח" (במקור: Bond Vigilantes), שהפך לפופולרי בשנות ה-80. המושג נטבע באותה תקופה על־ידי האסטרטג הוותיק אד ירדני, כדי לתאר את התופעה של משקיעים שנפטרו מחוב ממשלתי והביאו לעליית התשואות כדי לכפות משמעת פיסקלית.

האנק סמית', ראש אסטרטגיית השקעות ב-Haverford Trust, אמר לבלומברג שהוא מאמין "הסיכון הגדול ביותר בעבור שוקי המניות והאג"ח כעת הוא פוטנציאל לחזרת 'משמרות האג"ח'".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, השקל נחלש מול הדולר ונסחר סביב 3.06 שקלים לדולר - שפל שלא נראה מאז תחילת אפריל. הבוקר, הדולר נסחר הבוקר ביציבות עם נטייה קלה לעליות מול השקל, ונסחר סביב רמה של 3.057 שקלים (עלייה של כ-0.1%).

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, העריך כי פיחות השקל נובע בראש ובראשונה מההסלמה הגוברת במזרח התיכון. "לדעתי, הסיבה העיקרית להיחלשות השקל היא עלייה בסיכונים הגאו-פוליטיים - כלומר, חשש שישראל תיגרר לעימות מול איראן. בנוסף, מסתמנת חולשה בשוקי המניות בחו"ל. כנראה שהגופים המוסדיים כבר לא מצמצמים את חשיפה למט"ח, וככל שמתקרבות הבחירות בישראל, קיים חשש להתגברות בתסיסה החברתית".

גם יוני פנינג, אסטרטג שווקים ראשי במזרחי טפחות, הזכיר את השפעת פעילות הגופים המוסדיים. "בשבועות האחרונים היה את הסל-אוף (selloff) הזה, מסחר תנודתי במניות בארה"ב, כאשר המתאם השלילי בין שוק המניות לדולר-שקל עלה והיה משמעותי יחסית - בערך 60% מול ה-S&P 500. אני חושב שזה השפיע הרבה על הפיחות שראינו בשבועות האחרונים. הרגישות הגבוהה הזאת לרמת הגידור של המוסדיים היא מה שכנראה הביא למתאם הזה של הדולר-שקל. אני חושב שהמוסדיים היו לא מגודרים כל-כך ולא רצו לשנות את החשיפות הדולריות שלהם".

פנינג הוסיף כי "אני חושב שפרמיית הסיכון המקומי עלתה קצת", אמר "היו הרבה ציפיות של משקיעים בחו"ל להמשך תוואי הורדות הריבית של בנק ישראל. להערכתי, הן עודדו חלק מהם להחזיק אג"ח מקומיות, ואני מאמין שבעקבות האירועים האחרונים, חלקם צמצמו פעילות - או שיצאו מאג"ח מקומיות, או שהשקיעו פחות".

מחירי הנפט הבוקר, ממשיכים לטפס בחדות ברקע ההסלמה במפרץ, כאשר חבית נפט מסוג ברנט עולה בכ-2.1% ל-96.02 דולר, והנפט האמריקאי (WTI) מוסיף כ-1.6% ונסחר סביב 88.21 דולר לחבית. ברקע לעליית מחירי הנפט, מכלית נפט נפגעה מעצם בלתי מזוהה מול חופי סעודיה, ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים להפציץ תשתיות איראניות בתגובה לכל תקיפה של ספינות העוברות במצר הורמוז - מה שהגביר את החששות מפני שיבושים באספקת הנפט הגלובלית.

הזינוק האחרון במחירי הנפט משקף חששות מחודשים לגבי מצר הורמוז לאחר קריסת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, כך ציינו בבנק HSBC בסקירה ללקוחות, תוך אזהרה כי התחזית תלויה כעת בשאלה האם הדיפלומטיה תוכל להשיב תנועת שיט צפויה.

"מאז ה-7-8 ביולי, הפסקת האש התערערה כאשר תקיפות איראניות על כלי שיט במצר הורמוז הובילו לתקיפות תגמול אמריקאיות", אמרה קים פוסטייר, אנליסטית הנפט והגז הגלובלית הבכירה בבנק. היא הוסיפה כי "סוגיית הליבה נותרה לא פתורה: האם המעבר בנתיב מנוהל, ועל ידי מי. במבט לאחור, ככל שהתנועה גדלה בנתיב העומאני שבניהול ארה"ב, כך התוצאה הזו התאימה פחות לאיראן", הוסיפה פוסטייר.

בשוק המתכות, מחיר הזהב נסחר הבוקר ביציבות סביב 4,132 דולר לאונקיה, תוך נסיגה קלה משיא של שבועיים שנרשם אמש (4,165 דולר). הזינוק במחירי הנפט והסלמת הלחימה במזרח התיכון מגבירים את החששות מתחדשות האינפלציה, ומעלים את הציפיות להעלאת ריבית על ידי הפד בשלהי השנה. ג'יגאר שטריבדי, אנליסט מחקר בכיר ב-IndusInd Securities, ציין ל-CNBC כי "הזינוק המתמשך במחירי הנפט מוסיף ללחצים האינפלציוניים ולציפיות להעלאת ריבית, ובכך מגביל את המגמה החיובית בזהב על אף היחלשות הדולר". בשווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-77% להעלאת ריבית בארה"ב בספטמבר, התפתחות שמעיבה על האטרקטיביות של המתכת היקרה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר הבוקר בירידות שערים של 0.4% ונסחר סביב 65,572 דולר.

4. מאקרו

היום בשעה 15:15 שעון ישראל תפורסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי, שצפוי לשמור על הריבית ללא שינוי ברמה של 2.25%.

נדיה גארבי, כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה, ציינה כי "להערכתנו, הבנק המרכזי האירופי (ECB) יותיר את ריבית הפיקדונות ללא שינוי ברמה של 2.25% בפגישתו הקרובה, בהתאם לציפיות השוק הרחבות וללא שינויים משמעותיים בהצהרת המדיניות שלו. מאז הישיבה ביוני, הנתונים הכלכליים בגוש האירו הפתיעו לחיוב עם פעילות כלכלית חזקה במעט ואינפלציה נוחה יותר. למרות המתיחות המתחדשת במזרח התיכון והלחצים לעליית מחירי האנרגיה, הנתונים עדיין נמוכים מתרחיש הבסיס של יוני, והראיות להשפעות משניות על המחירים נותרו מוגבלות".

גארבי הוסיפה כי "נשיאת הבנק המרכזי, כריסטין לגארד, צפויה להימנע ממתן הכוונה חדה לגבי תוואי המדיניות העתידי כדי לשמור על גמישות מרבית, תוך הדגשת אי־הוודאות הגבוהה והמשך ההסתמכות על נתונים והחלטות בגישה של מפגישה לפגישה. במבט קדימה, ההתפתחויות במזרח התיכון והשפעתן על מחירי האנרגיה יישארו גורם מפתח עבור תחזית המדיניות. לא ניתן לשלול העלאת ריבית נוספת כבר בספטמבר, עם פרסום התחזיות המעודכנות של כלכלני הבנק, כשהשווקים מתמחרים כעת הידוק נוסף של כ-44 נקודות בסיס עד לסוף השנה".

בעוד כשבוע, צפוי לפרסם הבנק הפדרלי בארה"ב את החלטת הריבית שלו, כשההערכות בשוק הן שנגיד הפד החדש, קווין וורש, יותיר את הריבית על כנה. עם זאת, במבט קדימה בשוק חלוקים בשאלה כיצד תראה ההחלטה הבאה, בספטמבר הקרוב.

ברקע, הפיצול בתוך מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, שקובעת את שיעור הריבית. מחד ניצבים הגורמים הניציים בבנק, שסבורים שהעובדה שהאינפלציה עדיין רחוקה מסביבת היעד (2%) מצריכה התערבות, ומולם הגורמים היוניים שטוענים להשפעות חד־פעמיות של הבינה המלאכות.

בבית ההשקעות פסגות סבורים, כי "הפיצול הזה לא הולך להיעלם", וימשיך ללוות את הפד בחודשים הקרובים, ומעריכים שככל שהלחימה עם איראן "תהיה קצרה, כך גדלים הסיכויים שוורש יצליח להימנע מהעלאה, אבל ההסתברות להעלאת ריבית בספטמבר עדיין גבוהה מ־50%".

5. תחזית

הביקוש לשירותים של חוות שרתים (דאטה סנטרים) הקפיץ את מניית Hut8 מארה"ב ב־137% מתחילת השנה לשווי שוק של 12.3 מיליארד דולר, אך בבנק ההשקעות קנטור מאמינים שיש לה עוד לאן לשאוף. האנליסט ברט קנובלאוך מקנטור העלה את מחיר היעד למניה מ־155 ל־193 דולר, פרמיה של 77% על המחיר בנאסד"ק.

החברה מקימה ומפעילה חוות שרתים בארה"ב ובקנדה ומפעילה אותן עבור לקוחותיה. בקנטור ציינו חוזה ארוך־טווח שנחתם השבוע שמגדיל את הפעילות. להערכת האנליסט, "לא משנה איך נחשב זאת, אנחנו מאמינים שהמניה אטרקטיבית ביותר ברמות המחיר הנוכחיות", בהתחשב בחוזים הקיימים ובפוטנציאל העתידי. "יחס הסיכון-סיכוי של המניה משכנע במיוחד".

לפי נתוני TipRanks, המניה זוכה להמלצת קנייה מכלל 15 האנליסטים שמסקרים אותה, כאשר מחיר היעד הממוצע שלה עומד על 144 דולר - שמשקף אפסייד של קרוב ל-30% לעומת מחירה הנוכחי.

מניה נוספת בסקטור שנהנית מרוח גבית חזקה היא ספקית ענן ה-AI, נביוס . המניה, שנסחרת סביב 218.16 דולר, רושמת זינוק של כ-142.5% מתחילת השנה ושל כ-320.5% ב-12 החודשים האחרונים. המומנטום התחזק בעקבות דיווח שחשף כי ענקית השבבים אנבידיה מחזיקה באחזקה אפקטיבית של 9.3% בחברה. הגילוי הוביל לגל המלצות חמות בוול סטריט: ב-Northland הציבו מחיר יעד של 410 דולר, ב-Bank of America שומרים על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 280 דולר, וב-Freedom Capital שדרגו את המניה ל"קנייה" עם מחיר יעד של 200 דולר, כאשר מחיר היעד הממוצע בשוק עומד על כ-255 דולר.