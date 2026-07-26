המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה מעורבת, עם עליות קלות במדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ולעומת זאת, ירידה במדד נאסד"ק. במצטבר, בימים חמישי ושישי המגמה הייתה שלילית, עם ירידות של 0.5%-2.8% במדדים המובילים. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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צ'ק פוינט: האם הדוחות הכספיים ישפרו את הסנטימנט במניה?

מניית צ'ק פוינט עלתה ביום שישי ב-3.6%, אולם היא סיימה את שבוע המסחר בירידה של 4.8%. המניה אמנם התאוששה ועלתה בכ-16% מאז השפל שאליו היא נפלה בסוף אפריל, אך היא עדיין מציגה תשואה שלילית של 29.6% מתחילת השנה. צ'ק פוינט נסחרת בשווי של 13.3 מיליארד דולר בנאסד"ק.

חברת אבטחת הסייבר, בניהולו של נדב צפריר, תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני ביום חמישי הקרוב. קונצנזוס האנליסטים הוא להכנסות של 675 מיליון דולר, המשקפות צמיחה צנועה של 1.5% ביחס לרבעון המקביל, ולרווח נקי (Non-GAAP) של 2.45 דולר למניה, עלייה לעומת 2.37 דולר ברבעון המקביל.

בשבוע שעבר, בסקירה שפרסם אנליסט הסייבר של בנק ההשקעות קנטור, ג'ונתן רויקהבר, לקראת דוחות החברות בסקטור - הוא זיהה אתגרים בצ'ק פוינט וכתב שהיא מתקשה בגיוס לקוחות חדשים למרות ניסיונות אגרסיביים. להערכתו, יש לחברה ביצועי חסר בקרב לקוחות תאגידיים, לצד יציבות בצמיחת לקוחות קטנים ובינוניים.

גם בג'פריס פרסמו סקירה לקראת הדוחות. האנליסט ג'וזף גאלו הזכיר את האתגרים והשינויים בארגון המכירות (go-to-market) שהשפיעו על תוצאות הרבעון הקודם ועל חולשת המניה. לדבריו, אז החברה קיבלה "כרטיס צהוב", וכדי להימנע מ"כרטיס אדום" היא תצטרך להציג הזמנות (billing) בהתאם לקונצנזוס, דבר שנראה לו ניתן להשגה בזכות שיפור שהוא מזהה מהרבעון הקודם ועליות מחירים. להערכת גאלו, כדי להוביל לתגובה חיובית משמעותית במניה, הדוחות צריכים להראות צמיחה חד-ספרתית נמוכה בהזמנות ולבסס אמון ביכולת להאיץ את הצמיחה ברבעון השלישי. להערכתו, התמחור של צ'ק פוינט דפנסיבי (מכפיל 9 לתזרים החופשי הצפוי) והוא ממשיך להמליץ עליה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 160 דולר, פרמיה של 22.5% על המחיר בנאסד"ק.

אחרי עלייה במניה, בשוק מחכים לדוחות ורוניס ולחדשות על מכירה אפשרית

חברת סייבר נוספת מישראל שתפרסם השבוע דוחות היא ורוניס , שהדוחות שלה יתפרסמו ביום שלישי אחרי סיום המסחר בוול סטריט. תחזית האנליסטים היא להכנסות של כ-177 מיליון דולר ברבעון, צמיחה של 16.3% מהרבעון המקביל, עם רווח נקי של סנט אחד למניה (Non-GAAP), ירידה מ-3 סנטים ברבעון המקביל.

ורוניס, בניהולו של המייסד המשותף יקי פייטלסון, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 5.4 מיליארד דולר אחרי תנודתיות בשווי בשנה האחרונה. באוקטובר שעבר המניה צנחה ואיבדה עשרות אחוזים אחרי שהחברה הפתיעה לרעה עם הפחתת תחזיות שנתיות, ובהמשך המניה המשיכה להיחלש עד לשפל שנתי של קצת מעל 20 דולר בחודש אפריל האחרון. עם זאת, המניה עלתה מאז ב-127%, בעיקר מאז שדווח בחודש שעבר שהחברה עשויה להימכר לקרן פרייבט אקוויטי, ובין המתעניינות בה נמצאות הקרנות בלקסטון, תומא בראבו ו- Vista. עד כה לא פורסם דיווח רשמי חדש בנושא.

ורוניס מספקת פתרונות להגנה וניהול של דאטה בארגונים. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 26 אנליסטים שמסקרים את ורוניס, מתוכם 18 חיוביים, 6 נייטרליים ו-2 שליליים, ומחיר היעד הממוצע שלהם גבוה רק בכ-2.6% מהמחיר הנוכחי של המניה. בקנטור הקפיצו את מחיר היעד בשבוע שעבר, מ-35 דולר ל-55 דולר (פרמיה של כ-20% על המחיר כיום) ונשארו בהמלצת "תשואת יתר". הם צופים רבעון פושר, אך מציינים שבמכפיל EV/Sales של 6.9 לשנה זו, לעומת 7.5 בחברות דומות, יש מקום להתרחבות מכפילים.

מניית גלובל-אי עלתה בעקבות העלאת מחיר יעד

מניית גלובל-אי נסחרת בשנה האחרונה יחסית בתנודתיות. כך למשל ביום שישי האחרון המניה קפצה ב-5% אחרי שהציגה ירידות בימי המסחר הקודמים של השבוע. נציין שלפני קצת יותר מחודשיים המניה הגיעה לשפל שנתי שממנו היא עלתה ב-31.5%.

גלובל-אי, בניהולו של אחד ממייסדי החברה אמיר שלכט, היא חברת פינטק שהפתרונות שהיא מספקת מיועדים למסחר מקוון חוצה-גבולות. החברה נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 6.1 מיליארד דולר. בנק ההשקעות האמריקאי, Truist, העלה בסוף השבוע את מחיר היעד שלו למניית גלובל-אי ב-2 דולרים, מ-39 ל-41 דולר, ונשאר בהמלצת "קנייה" על המניה, לאחר שהעלה את ההמלצה בחודש שעבר מ"החזק". מחיר היעד החדש של Triust משקף פרמיה של 13.2% על מחיר מניית גלובל-אי בסוף השבוע.

העלאת מחיר היעד הגיעה כחלק מסקירה נרחבת יותר של הבנק על מניות פינטק, שבבנק מציינים שאחרי כמה שנים של ביצועי חסר נהנות כיום מביצועים טובים יותר, בין השאר בזכות מיזוגים ורכישות. כלכלני הבנק מציינים את גלובל-אי כאחת המניות המועדפות כיום.