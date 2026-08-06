פלייטיקה מזהירה מחולשה בהמשך השנה; נפלה בחדות בוול סטריט

חברת הגיימינג פלייטיקה חזרה לרווח ברבעון השני של 2026, לאחר שסיימה את הרבעון הקודם בהפסד. החברה מהרצליה דיווחה היום על הכנסות של 731.1 מיליון דולר, עלייה של 5% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

● נובה עקפה את תחזית ההכנסות והרווח בוול סטריט: "המשך גידול בנתח שוק"

● חברת הטכנולוגיה מתל אביב שעקפה את הבנקים הישראליים בדרך לאמריקה

עם זאת, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה ירדו ההכנסות ב־1.8%. הרווח הנקי הסתכם ב־48 מיליון דולר, לעומת 33.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של כ־45%. ברבעון הראשון של השנה רשמה פלייטיקה הפסד של 57.5 מיליון דולר. בסיכום המחצית הראשונה של 2026 עדיין רשמה החברה הפסד של 9.5 מיליון דולר, לעומת רווח של 63.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב־2025.

גם הרווח מפעילותה השוטפת של החברה השתפר. הרווח התפעולי הגיע ל־134.6 מיליון דולר, לעומת 109.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של כ־23%. ההוצאות הכוללות של פלייטיקה הסתכמו ב־596.5 מיליון דולר, עלייה מתונה יחסית להכנסות.

מניית פלייטיקה ננעלה אתמול בנאסד״ק במחיר של 3.89 דולר, לאחר שירדה ב־4.19%, ושיקפה לחברה שווי של כ־1.5 מיליארד דולר. היום לאחר פרסום הדוחות היא נופלת במעל 15%.

Disney Solitaire צמח, המשחקים הוותיקים נחלשו

אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של פלייטיקה היה Disney Solitaire, שפיתחה חברת המשחקים הישראלית סופרפליי. הכנסות המשחק הגיעו ל־142.4 מיליון דולר ברבעון, כמעט פי ארבעה מההכנסות שרשם בתקופה המקבילה בשנה שעברה. בהשוואה לרבעון הראשון של השנה צמחו הכנסותיו ב־15.5%.

פלייטיקה מסרה כי סופרפליי החלה לתרום לרווחיות החברה במהלך הרבעון. זאת לאחר שההשקעה הגדולה בשיווק Disney Solitaire הכבידה על תוצאות הרבעון הקודם. ברבעון הנוכחי צמצמה פלייטיקה את הוצאות השיווק של המשחק, אך הכנסותיו המשיכו לצמוח.

מנגד, Bingo Blitz, המשחק הגדול ביותר של פלייטיקה לפי הכנסות ברבעון, נחלש. הכנסותיו הסתכמו ב־145.1 מיליון דולר, ירידה של 9.5% לעומת הרבעון המקביל ושל 5.6% לעומת הרבעון הראשון. הכנסות June’s Journey הגיעו ל־74.7 מיליון דולר, עלייה של 8.1% לעומת השנה שעברה, אך ירידה של 1.7% לעומת הרבעון הקודם.

ההכנסות ממכירה ישירה לשחקנים הגיעו ל־286.9 מיליון דולר, זינוק של 63.1% בתוך שנה. כלומר, במקום שכל הרכישות יתבצעו דרך חנויות האפליקציות של אפל וגוגל, פלייטיקה מאפשרת לשחקנים לבצע חלק מהן דרך אתרים ופלטפורמות שבבעלותה. כך היא יכולה להפחית את העמלות שהיא משלמת לענקיות הטכנולוגיה. לעומת הרבעון הראשון ירדו ההכנסות ממכירה ישירה ב־1.7%.

אבל לצד העלייה בהכנסות, מספר המשתמשים המשיך לרדת. מספר המשתמשים הפעילים ביום עמד בממוצע על 8 מיליון, לעומת 8.8 מיליון ברבעון המקביל. מספר המשתמשים הפעילים בחודש ירד מ־30 מיליון ל־24.8 מיליון, ומספר המשתמשים המשלמים מדי יום ירד מ־378 אלף ל־367 אלף.

עם זאת, שיעור המשתמשים שביצעו רכישות בתוך המשחקים עלה מ־4.3% ל־4.6%. גם ההכנסה הממוצעת מכל משתמש פעיל ביום גדלה מ־87 סנט ל־1.01 דולר. כלומר, לפלייטיקה היו פחות משתמשים, אך היא הצליחה להפיק הכנסה גבוהה יותר מכל אחד מהם

שומרת על התחזית, אך מכוונת לחלק התחתון שלה

פלייטיקה הותירה ללא שינוי את התחזית שלה ל־2026, ולפיה ההכנסות השנתיות יסתכמו ב־2.75 עד 2.85 מיליארד דולר. החברה צופה כי מדד הרווחיות המרכזי שבו היא משתמשת יעמוד על 750 עד 790 מיליון דולר.עם זאת, החברה העריכה כי תסיים את השנה קרוב לחלק התחתון של שני הטווחים. בפלייטיקה הסבירו זאת בזהירות גוברת בנוגע להוצאות הצרכנים ובהחלטה להפחית את ההשקעה בשיווק במהלך המחצית השנייה של השנה.

בסוף יוני היו בקופת פלייטיקה מזומנים בסך 438.5 מיליון דולר, בעוד החוב שלה לטווח ארוך עמד על כ־2.37 מיליארד דולר. במחצית הראשונה של השנה שילמה החברה 350 מיליון דולר במסגרת התשלומים הקשורים לרכישה קודמת. תשלום זה היה אחד הגורמים לירידה בהיקף המזומנים שלה. מנכ״ל ומייסד פלייטיקה, רוברט אנטוקול, אמר עם פרסום הדוחות כי התוצאות מעידות על יכולתה של החברה לפתח משחקים שמצליחים לשמור על השחקנים לאורך שנים. לדבריו, Disney Solitaire המשיך לצמוח גם לאחר שהחברה הפחיתה את ההשקעה בשיווקו.

הצמיחה של המשחק מחזקת את מעמדה של סופרפליי כמנוע מרכזי בתוצאות פלייטיקה, בזמן שחלק מהמשחקים הוותיקים של החברה נחלשים. פלייטיקה רכשה את סופרפליי בסוף 2024 תמורת 690 מיליון דולר במזומן. ההסכם כולל תשלומים נוספים למייסדי סופרפליי, בהתאם לביצועיה. המשמעות היא שככל שסופרפליי מצליחה יותר, היא תורמת יותר להכנסות פלייטיקה, אך גם מגדילה את הסכומים שפלייטיקה נדרשת לשלם עבורה.

הדוחות הנוכחיים מתפרסמים במקביל לבחינה שמנהלת פלייטיקה בנוגע לעתיד עסקיה, בסיוע בנק ההשקעות מורגן סטנלי. על פי הדיווחים, פלייטיקה מנהלת מגעים למכירת סופרפליי לענקית הגיימינג הסינית טנסנט, לפי שווי של מיליארד עד 1.5 מיליארד דולר. פלייטיקה לא מסרה בדוחות הנוכחיים עדכון בנוגע לתהליך או למגעים שדווחו.