קרן ההשקעות הפרטית אפולו גלובל מנג'מנט הסכימה לרכוש את חברת התעופה הבריטית איזיג'ט תמורת כ־ 5.7 מיליארד ליש"ט (כ־7.7 מיליארד דולר), לאחר שגברה על יריבה קסטל-לייק במאבק הצעות שנמשך חודשים.

● שיחת המשקיעים עם אילון מאסק חשפה את הבטן הרכה של חברת הענק

● השוק בשיא, מייקל ברי בשורט: "אנחנו קרובים למפולת בסגנון 1987"

אפולו תשלם 715 פני למניה במזומן, לאחר שהאחרונה פרשה מהמרוץ. מניית איזי ג'ט עלתה עד 4.1% לאחר ההודעה, אך עדיין נסחרת מתחת למחיר העסקה - סימן לכך שהמשקיעים חוששים שהעסקה תיתקל במכשולים רגולטוריים.

לאחר חודשים של התנגדות להצעות הרכש, איזי ג'ט פתחה לבסוף את ספריה לקסטל-לייק והסכימה עקרונית להצעה החמישית של הקרן - 690 פני למניה - ב־5 ביולי. אלא שכמה ימים לאחר מכן נכנסה אפולו לתמונה עם הצעה מפתיעה של 715 פני למניה, ואיזי ג'ט מיהרה להעדיף אותה והודיעה כי אינה ממליצה עוד על ההצעה של Castlelake.

הדרך עוד ארוכה

השלמת העסקה תהפוך את איזי ג'ט לחברה פרטית, לאחר שהונפקה בבורסת לונדון בנובמבר 2000.

הרכישה מעניקה לאפולו שליטה באחת מחברות הלואו־קוסט הבולטות באירופה, עם צי מטוסי Airbus A320, זכויות המראה ונחיתה בנמלי תעופה מוגבלים כמו לונדון, מילאנו וז'נבה, ופעילות חבילות נופש צומחת.

עם זאת, הדרך להשלמת העסקה אינה פשוטה: מכיוון שאפולו היא קרן אמריקאית, העסקה תצטרך לעמוד בכללי הבעלות בתעופה בבריטניה ובאירופה, הדורשים שליטה אירופית בחברות תעופה המחזיקות ברישיונות הפעלה.

עדיין לא ברור כיצד תפעל אפולו לאחר הרכישה. האם תשמור על מבנה החברה הנוכחי, תמכור חלק מהנכסים או תשנה את אסטרטגיית הרשת לכיוון יעדי נופש. איגוד הטייסים כבר הביע חשש מפני קיצוצים אפשריים, אף שאפולו ניסתה להרגיע ואמרה שאינה מתכננת לפרק את החברה.

בשנים האחרונות התמודדה חברת הלואו־קוסט עם לחץ משמעותי, בעיקר בעקבות העלייה במחירי הדלק הסילוני על רקע המלחמה מול איראן. ברבעון הראשון דיווחה איזי ג'ט על רווח לפני מס של 85 מיליון ליש"ט בלבד , ירידה של 70% לעומת השנה הקודמת.

עם זאת, המנכ"ל קנטון ג'רוויס אמר ביולי כי הלקוחות חוזרים להזמין טיסות זמן רב יותר מראש - סימן לשיפור באמון הצרכנים ולהתאוששות אפשרית בביקושים.