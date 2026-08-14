מה צפוי באינפלציה והתחזית למניה שעלתה כבר 210% השנה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוק המניות

הבורסה בתל אביב תפתח הבוקר את יום המסחר בניסיון להמשיך את המגמה החיובית מאמש. המשקיעים ישאבו עידוד מהסיום החזק של יום המסחר הקודם, אך ייאלצו לתמרן במקביל מול סימני השאלה בזירה האזורית וההערכות כי המו"מ בין ארה"ב לאיראן נקלע למבוי סתום.

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הבוקר באסיה, יום המסחר מתנהל במגמה מעורבת. את העליות מוביל מדד הקוספי הדרום-קוריאני שמזנק בכ-2%, לצד עליות מתונות של כ-0.4% במדד הניקיי היפני. מנגד, ירידות שערים נרשמות במדד ההאנג סנג בהונג קונג שנחלש בכ-0.9%, בעוד מדדי שנחאי מאבד כ-0.2%.

המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מצביע על יציבות סביב רמות הבסיס, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס רושמים עליות קלות של כ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים סביב רמות הבסיס עם עליות קלות, בעוד החוזים על הנאסד"ק נחלשים בכ-0.1%.

מחירי הנפט נסחרים הבוקר, כמעט ללא שינוי, כשהמשקיעים מתמרנים בין איומיה המחודשים של ארה"ב על איראן והאפשרות למצור ימי ממושך, לבין החששות המתמשכים מהחלשות הביקוש העולמי.

גם הצפי לירידה באינפלציה שתתפרסם עם נעילת המסחר עשוייה לטפח אופטימיות נוספת בשוק. זו מצידה, אם תעמוד בצפי, תרד מתחת למרכז יעד האינפלציה של בנק ישראל שעומד על הטווח של 1%-3% ותתמוך בהורדת ריבית בספטמבר.

בין המניות הדואליות, טאואר בפער שלילי של כ-4%, נייס בפער חיובי בשיעור דומה. שאר הדואליות בפערים שוליים.

אתמול, ננעלה הבורסה בעליות. מדד ת"א 90 וזינק בכ-1.5%. מדד ת"א 35 ב-0.2%. את העליות הובילו סקטורי הביומד והתקשורת שהתחזקו ב-2.1% ומדד הבנייה שהוסיף 2%. גם סקטור הנפט והגז בלט.

בלטו אתמול מניות נופר אנרג'י , מניית הבורסה לניע בתא ואלקטרה נדלן .

עוד אתמול:

מניית תדיראן זינקה בעקבות הדוח הרבעוני. מניית חברת הביומד, אלפא תאו , רשמה קבלת פנים חמה ביום הבכורה שלה בבורסה בתל אביב וקפצה.

מניית ניו-מד אנרג'י זינקה בעקבות דוח טוב והודעתה על השלמת מקטע הצנרת הימי אשדוד-אשקלון, הצפוי להגדיל את הייצוא ברבעונים הבאים. קבוצת מר טיפסה לאחר שדיווחה על הזמנות חדשות ממשרד הביטחון.

מניית בנק דיסקונט עלתה ברקע פירסום רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל ברבעון השני (עלייה של 8%), עם תשואה להון של 14%. מנגד, ישראכרט ירדה למרות זינוק של 11% בהכנסות ל-954 מיליון שקל ומעבר לרווח נקי של 80 מיליון שקל.

מניית בנק ירושלים איבדה כ-2%, לאחר שתרחישי שמועות שנפוצו בשוק בצל פרשה החוסה תחת צו איסור פרסום בדבר העלמותן של מלי וליאל יהלומי בוינה, גרמו לתנודתיות חדה במהלך היום. בשלבים מוקדמים יותר נרשמה נפילה חדה במניה, אך הלחץ התמתן בהמשך. יצוין כי לשמועות שרצו בשוק אין כל אימות רשמי.

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נעילה ירוקה בוול סטריט: ה-S&P 500 טיפס לשיא כאשר הירידה במחירי הנפט ונתוני אינפלציה מתונים יותר תמכו במניות. המדד עלה ב־0.6% וחוצה לראשונה את רף 7,800 הנקודות לפני שנסוג מעט, בעוד הנאסד"ק עלה ב־0.7%, בהובלת מטא , מיקרון ונטפליקס . הדאו ג'ונס נסחר סביב רמת הפתיחה.

מדד ראסל 2000, הנחשב לברומטר של מניות החברות הקטנות בארה"ב, קבע אף הוא שיא. המדד כבר זינק ביותר מ־23% מתחילת השנה, לאחר שהוסיף יותר מ־2% גם במהלך החודש האחרון, וממשיך להוביל את ביצועי שוק המניות האמריקאי ב־2026.

מחירי הנפט יורדים בכ־2%: חוזי ברנט נסחרים מעל 87 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי מעל 81 דולר, על רקע ירידה בביקוש לנפט והמלחמה בין ארה"ב לאיראן.

במקביל, מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב נותר ביולי ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מדד הליבה עלה ב־0.2%, מעט מתחת לתחזיות ל־0.3%. הנתון מגיע יום לאחר שמדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ב־0.1% ביולי, בהתאם לציפיות. נתוני האינפלציה המתונים מחזקים את ההערכות כי הפדרל ריזרב לא ימהר להעלות את הריבית בספטמבר, ותומכים בהמשך העליות בוול סטריט.

מניות שריכזו עניין -

נטפליקס עלתה לאחר שקרן פרשינג סקוור של ביל אקמן חשפה השקעה חדשה בחברה. אקמן כבר החזיק במניה בתחילת 2022, אך מכר אותה כשלושה חודשים לאחר מכן.

סופר מיקרו קומפיוטר - מניית יצרנית השרתים למרכזי נתונים המשיכה את הזינוק שלאחר הדוחות לאחר שקפצה ב־19% אתמול. תחזית החברה לרבעון הראשון עלתה על ציפיות האנליסטים, עם רווח מתואם של 1.01-1.10 דולר למניה והכנסות של 14.5-15.5 מיליארד דולר, לעומת צפי ל־72 סנט למניה והכנסות של 11.82 מיליארד דולר.

סיסקו - מניית ענקית ציוד התקשורת נפלה לאחר שתחזית החברה לשיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הראשון, 65%-66%, הייתה מעט מתחת לקונצנזוס של 66.1%. התחזית האפילה על תחזית שנת הכספים כולה, שהייתה חזקה. בגולדמן זאקס אמרו כי המניה צפויה להיסחר במגמה מעורבת, כאשר התחזית החזקה לשנת 2027 מתקזזת עם החששות לגבי שיעור הרווחיות הגולמית.

מניית אינטל עלתה לאחר שבנק אוף אמריקה הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניה, וציין כי גיוס ההון בהיקף של 20 מיליארד דולר עשוי לתמוך בתוכנית החברה להרחיב את פעילות ייצור השבבים שלה (Foundry).

ישראליות בוול סטריט:

וויקס , מאנדיי , פלייטיקה וצים זינקו בעוד סימילרווב נפלה בכ-30% בעקבות הדוח הרבעוני. פאלו אלטו עולה בכ-2% לשווי שוק של 320 מיליארד דולר והיא רחוקה כ-4% מלהיות חברת טריליון השקל הראשונה בת"א.

2. שוק האג"ח

יום המסחר בשוק האג"ח הממשלתי בתל אביב אתמול התאפיין בירידות תשואות קלות לכל אורך העקום. בחלק הקצר-בינוני, התשואה לשנתיים נחלשה בכ-0.5% לרמה של 3.415%. בחלק המרכזי של העקום, התשואה ל-10 שנים נסוגה קלות ב-0.26% לרמה של 3.838%, בעוד שבקצה הארוך, התשואה ל-30 שנה רושמת ירידה של כ-0.52% ל-4.386%. העקום שומר על מבנה תלול יחסית, המשקף פער של כ-97 נקודות בסיס בין האיגרות לשנתיים לאלו ל-30 שנה.

בארה"ב, תשואות האג"ח ל-30 שנה עולות ומתקרבות לרמות שיא שלא נראו מאז 2007, ערב משבר הסאב פריים. העלייה בתשואות, שמשקפת עלייה במפלס הסיכון שמתמחרים המשקיעים, מיוחסת לשילוב של חששות מהגירעון האמריקאי, היצע גבוה בשוק הקונצרני וירידה בביקושים מצד משקיעים זרים.

במורגן סטנלי כתבו כי "הקצה הארוך של העקום נלחם בכוחות רבים". האנליסט דייוויד רוזנברג, מייסד Rosenberg Research, ציין כי הבעיה עמוקה יותר מחששות אינפלציוניים בלבד: "אם הכול היה סביב אינפלציה וציפיות אינפלציה, התשואה ל-10 שנים הייתה כעת מתחת ל־4.4%, ולא 4.67% כפי שהיא עכשיו". בשוק מזהירים כי המשך טיפוס התשואות עלול להכביד על הצמיחה הכלכלית וללחוץ כלפי מטה גם את שוקי המניות".

3. שוק המטבע והסחורות

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, בעקבות הודעת ארה"ב כי היא עשויה לתחזק מצור ימי על איראן "ללא הגבלת זמן". ההתפתחות החזירה למרכז הבמה את החששות משיבושים באספקת הנפט הגולמי, זאת לאחר שביום המסחר הקודם נרשמו ירידות שערים על רקע תחזיות להחלשות הביקוש העולמי.

חוזי הנפט מסוג ברנט מטפסים בכ-0.1% לרמה של 87.16 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) עולה גם הוא בכ-0.1% לרמה של 81.41 דולר לחבית.

כזכור, שני המדדים איבדו יותר מ-2% ביום המסחר הקודם כחלק ממימושי רווחים שקטעו רצף עליות ממושך, אך הם עדיין בדרך לסיכום שבועי חיובי עם זינוק של כ-4%. הירידות משקפות את הערכת המשקיעים כי ההאטה בביקוש העולמי עשויה לקזז לפחות חלק מההשפעה של הסיכונים הגיאופוליטיים והפגיעה באספקת הנפט באזור המזרח התיכון.

בזירת מטבע החוץ, הבוקר, הדולר האמריקאי מתקן הבוקר כלפי מעלה ורושם עלייה קלה של כ-0.30% מול השקל, כשהוא נסחר סביב רמה של 2.965 שקלים. ברמה השבועית, הדולר רשם נסיגה שבועית מצטברת של כ־0.5% מול השקל כשהוא נסחר מתחת לרף 3 השקלים.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פייננשל סרביסס, הסביר כי "חולשה יחסית של הדולר בעולם תומכת בשקל, אך שער החליפין ממשיך להיות רגיש מאוד להתפתחויות האזוריות. מצר הורמוז נותר מוקד סיכון מרכזי, וכל עוד השיט לא חזר לשגרה, הנפט והגיאופוליטיקה ממשיכים להיות משתנים שיכולים לשנות במהירות את תמונת הריבית והמט"ח".

מחירי הזהב נסוגים הבוקר בדרך לסיכום שבועי שלילי, כשהמשקיעים עוברים למימושי רווחים לאחר שהמתכת היקרה טיפסה לשיא של חודשיים בעקבות נתוני אינפלציה מתונים בארה"ב. איליה ספיבק , ראש תחום מאקרו גלובלי ברשת Tastylive, הסביר ל-CNBC כי "הון ספקולטיבי לוקח מעט רווחים כיוון שאין טריגר עוצמתי מיידי לפנינו", אך מעריך כי הסביבה הנוכחית בונה פלטפורמה לגל עליות משמעותי: "אם נצליח לחצות את רמת ה-4,400 דולר, אני לא חושב שמחיר של 5,000 דולר לאונקיה עד סוף השנה הוא תרחיש תלוש מהמציאות".

4. מאקרו

הרבה עיניים יהיו נשואות היום אל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2026 שיתפרסם בנעילת המסחר היום צפוי לפי ההערכות בשוק ההון לעלות בכ-0.2%-0.3%, שיעור העלייה מאז החודש המקביל אשתקד יפחת מ-1.6% ל-1.4%. נתון זה מקרב את האינפלציה לגבול התחתון של יעד בנק ישראל (1%).

לכאורה, הדבר אמור להוביל לפעילות מהירה ודרסטית יותר של בנק ישראל בתוואי הורדת הריבית. למרות זאת, רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, מציע לצנן את ההתלהבות ולא להסתפק בשורה התחתונה בלבד - אלא לבחון בפרט את הגורמים שמשפיעים על המדד ואת התנודתיות בהם.

זאת לרבות מחירי הנפט, "ששינו, בינתיים, כיוון ושבו לעלות, על רקע המשך המתיחות במזרח התיכון. מחירי הנפט הם גורם היצע חיוני, וכשהם עולים, השאלה היא כמה יקטינו הצרכנים את הביקוש למוצרים ולשירותים אחרים.

"נושא זה מקשה על מתן תחזית חודשית למדד. הדבר גם מקנה חשיבות יתר למדד המחירים ליצרן, המשקף באופן ישיר יותר את השלכות מחירי הדלקים והתשומות, וממנו ניתן יהיה ללמוד על השפעות צד ההיצע והתמסורת על מדד המחירים לצרכן בתקופה הקרובה", הוא הסביר.

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר, התייחס לכך השבוע כשאמר כי "מבחינת בנק ישראל קיימות מגמות סותרות: מצד אחד ציפיות האינפלציה נמוכות ופגיעה בתעשייה בגין הייסוף החד בשקל תומכות בהורדת ריבית. מנגד, חזרת המשק לפעילות מלאה (למעט ענף המלונאות) תוך כדי מחסור בעובדים תומכת במדיניות מוניטרית זהירה".

סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש יולי הראה כי ציפיות האינפלציה של העסקים הגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2022. בבית ההשקעות מיטב ציינו השבוע כי "גם המודל שלנו, החוזה את האינפלציה ללא דיור על בסיס תשובות החברות לגבי השינוי הצפוי במחירי המכירה בחודש הבא, מצביע על המשך התמתנות האינפלציה".

5. תחזית

חברת תשתית העננים, נביוס גרופ , רשמה זינוק של 210% מתחילת 2026 על רקע בום הבינה המלאכותית. למרות ירידות שערים בטרום-מסחר בעקבות הדוחות, בבנק אוף אמריקה נותרים אופטימיים, מעלים את מחיר היעד ל-310 דולר ומסמנים אפסייד של כ-20%.

מניית חברת נביוס גרופ יותר משילשה את שוויה מתחילת שנת 2026 הודות לפריחת הבינה המלאכותית, אך בבנק אוף אמריקה מעריכים כי יש לה עוד כוח להמשיך ולטפס. הבנק הותיר את המלצת "קנייה" למניית מחשוב הענן והעלה את מחיר היעד מ-280 דולר ל-310 דולר - מחיר המגלם אפסייד של כ-20% ביחס לשער הנגינה של יום רביעי.

העדכון האופטימי מגיע בעקבות פרסום דוחות כספיים חזקים מהצפוי לרבעון השני של השנה. ניביוס דיווחה על EBITDA מתואם של 236.2 מיליון דולר, נתון הגבוה במידה ניכרת מתחזיות האנליסטים שסברו כי יעמוד על 168.8 מיליון דולר. בשורה העליונה הציגה החברה הכנסות של 582.3 מיליון דולר, מעל לקונסנזוס השוק שעמד על 569.9 מיליון דולר. לצד זאת, החברה אישררה את תחזית ההכנסות והיעדים הפיננסיים השנתיים שלה.

האנליסט טל ליאני מבנק אוף אמריקה ציין בסקירה שנשלחה ללקוחות כי ניביוס נהנית מ-"תשתית ענן מותאמת AI המתרחבת במהירות, לצד צנרת גלובלית חזקה של דאטה סנטרים - משהו שמציב אותה בעמדה מצוינת להרוויח מהביקוש הגובר לחישוב AI בקנה מידה רחב".

ליאני הוסיף כי "רקורד הביצועים של ההנהלה לצד הפלטפורמה המאוחדת מקצה-לקצה שהחברה מציעה, מייצרים יתרונות תחרותיים מתמשכים התומכים בהמשך הצמיחה".

לדברי ליאני, התוצאות והמשך העמידה ביעדים צפויים לחזק את אמון המשקיעים: "ניביוס דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני. חשוב מכך, ההנהלה שמרה על היעד לשילוב הספק מחובר של 800 מגה-וואט עד ג'יגה-וואט אחד עד לסוף 2026, מה שמסייע להפיג את חששות המשקיעים האחרונים לגבי לוחות הזמנים של פריסת האתרים".

התחזית האופטימית של בנק אוף אמריקה מיישרת קו עם הקונסנזוס הרחב בוול סטריט: מתוך 19 אנליסטים המסקרים את מניית ניביוס, 13 מחזיקים בהמלצת "קנייה" או "קנייה חזקה" (Buy / Strong Buy).