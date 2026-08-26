סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

1. שוק המניות

המשקיעים בת"א מקווים להמשיך הבוקר את המגמה החיובית של אתמול. אפשר גם לשאוב אופטימיות מהעליות אתמול בוול סטריט. שם דומה כי המשקיעים מתעלמים מהמשך העימות המסחרי בין ארה"ב לקנדה ומה"יום ה־D הכלכלי" של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט נגד איראן, וזאת לקראת הדוח של אנבידיה הלילה.

נתון האינפלציה שיתפרסם אחר הצהריים בארה"ב עשוי להשפיע על הנעשה בבורסה המקומית לקראת הנעילה.

המניות הדואליות לא צפויות לשנות הרבה הבוקר - פאלו אלטו תרד ב-2% בפתיחת המסחר. החברה תדווח את הדוח הרבעוני ביום שלישי הבא ובג'יי.פי.מורגן צופים שהיא תציג תוצאות חזקות והעלו את מחיר היעד ל־384 דולר לדצמבר 2027 - המשקף אפסייד של כ-10%. טבע שנסחרת בשיא של כ-9 שנים, טאואר, קמטק ואיי.סי.אל בפערים חיוביים של כ-1%.

דוחות רבעוניים שצפויים להתפרסם היום - פרטנר וטיב טעם, בין היתר.

חברת הביטוח הראל דיווחה הבוקר על עלייה של 30% ברווח הכולל לרבעון השני שהסתכם במיליארד שקל. החברה רשמה תשואה על ההון בשיעור של 37%, לפי התוצאות שהציגה. העליה ברווח הושגה לפי הראל "הודות לגידול ברווחי השקעה ולצמיחה ברווחי הליבה".

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אתמול נרשמו עליות בת"א, מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.4%, מדד ת"א 90 ב-0.7%.

מדד הביטוח בלט וזינק בכ-3%, בעקבות התוצאות הכספיות של חברות הביטוח הפניקס ומנורה . בלטו גם מדדי הפיננסים והבנייה, עם עליות של כ-1.8%. מדד הבנקים התקדם בכ-0.8%. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה ונחלש בכ-1.3%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם.

במדד ת"א 125 הובילה ספקית פתרונות התשלומים נאייקס , שזינקה בחדות, לאחר שהודיעה על הרכישה הגדולה ביותר שלה עד כה: החברה תשלם 350 מיליון דולר במזומן תמורת החברה האמריקאית IPS Group, שעוסקת בטכנולוגיות חניה חכמה.

בצד השלילי, יצרנית הכוונות החכמות סמארט שוטר , שהונפקה בתל אביב מוקדם יותר השנה, צללה במסחר בעקבות תוצאותיה הכספיות.

כשנותרו עוד ימים ספורים לסוף החודש, רוב המדדים בת"א עדיין נמצאים בטריטוריה האדומה. מדד ת"א 90 בולט לרעה עם ירידה של כמעט 4%. מניות הנדל"ן בדרך לרשום שוב חודש שלילי. גם מדד המניות הביטחוניות לא מצליח להתאושש עד כה ומשלים ירידה דו ספרתית. מדדי האנרגיות המתחדשות, הטכנולוגיה והמזון רושמים אף הם ירידות חדות. בצד החיובי בולטים מדדי הבנקים והביטוח עם עלייה של 5%־7%.

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המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי 225 ביפן יורד ב־0.25%, הקוספי בדרום קוריאה מאבד 0.3%, הנג סנג בהונג קונג ושנגחאי בסין עולים בכ-0.5%. בולטת מניית עליבאבא שעולה בהונג קונג בכ-3%, לאחר שבכירי הנהלה בחברת הטכנולוגיה הסינית רכשו מניות של החברה.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.

השוק מצפה בכליון עיניים לדוח של אנבידיה לאחר הנעילה. "דוח טוב לא בהכרח יספיק - המשקיעים מחפשים הפתעה חיובית משמעותית. השוק מנסה להבין האם היא יכולה להמשיך לצמוח בקצב החריג הנוכחי", אמר עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרחי טפחות.

קודם לכן יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב. מדד מחירי הצריכה הפרטית (PCE) לחודש יולי, מדד האינפלציה המועדף על הפד, יפורסם אחר הצהריים. הצפי הוא עלייה חודשית של 0.1% ואינפלציה שנתית של 3.6%, ירידה קטנה לעומת יוני. הנתון מתפרסם כאשר שוק האג"ח נמצא במוקד. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לשיאים של כמה שנים בשבוע שעבר. אתמול נרשמה ירידה בתשואות.

בשישי יגיע יו"ר הפד קווין וורש יגיע לג'קסון הול, כשהשווקים מבקשים תשובה: האם הפד ימשיך להיאבק באינפלציה גם במחיר של תשואות גבוהות יותר - או יתחיל להקל את הלחץ על שוק החוב.

אתמול וול סטריט קטעה את רצף הירידות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. S&P 500 ב-0.3%, בעוד נאסד"ק ב־0.5% כשמניות השבבים הובילו את העליות. קרן הסל iShares Semiconductor ETF (SOXX ) עלתה בכ-1.5%.

אנבידיה עלתה בכ-2%. מארוול וסופר מיקרו הובילו את העליות בסקטור, AMD לא הרבה מאחור, גם אינטל עולה.

עוד אתמול -

SpaceX מתכננת להקים אתר שיגור חדש בשווי של 100 מיליארד דולר עבור טיל ה־Starship שלה בחוף הדרומי של לואיזיאנה, מה שיאפשר לחברה להרחיב את פעילותו של כלי הטיס הענק, החיוני לעתידה.

אפל הכריזה על דגמים משודרגים של מחשבי Mac mini ו־Mac Studio, עם שדרוגים משמעותיים למעבדים.

מניית קמעונאית הספורט דיקס ספורטינג גודס צללה. החברה איכזבה בתוצאות וחתכה את תחזית המכירות. גם פוט לוקר שבבעלותה העיבה על התוצאות.

2. שוקי האג"ח

תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל־10 שנים ירדה בכ־6 נקודות בסיס, ל־4.64%. התשואה ירדה גם ביום שני, לאחר ש־CNBC דיווחה כי משרד האוצר האמריקאי עשוי להשתמש בחשבון הכללי שלו, שבו מוחזקים כ־1 טריליון דולר, כדי לממן רכישות חוזרות של אג"ח.

אסטרטגי ריביות בגולדמן זאקס, וולס פארגו ובחברות נוספות בוול סטריט אמרו כי רכישות האג"ח שמבצע משרד האוצר האמריקאי יעשו מעט מאוד כדי להפוך את העלייה בתשואות האג"ח ארוכות הטווח.

"החלטת משרד האוצר האמריקאי להגדיל את רכישות האג"ח בחלק הארוך של עקום התשואות אינה מטפלת במה שאנו רואים כמקורות העיקריים לתנודתיות האחרונה באג"ח ארוכות הטווח", כתבו אסטרטגי גולדמן זאקס, בהם ג'ורג' קול וויליאם מרשל, במחקר שפורסם ב־21 באוגוסט.

"להערכתנו, רכישות האג"ח עצמן לא צפויות לשנות באופן משמעותי את רמות התשואות, גם אם יורחבו ."

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר נסחר במגמה מעורבת מול השקל, אחרי שבשעות הבוקר חצה את רף ה־3 שקלים לדולר, לבסוף נקבע השער היציג על 2.986.

מתחילת השנה הזהב, מדשדש ואף רשם ירידות חדות. אך דווקא מתחילת חודש אוגוסט המתכת הצהובה מזנקת ב־16%. "מחירי הזהב מחקו חלק ניכר מגל הירידות (sell-off) שחוותה המתכת בקיץ. המהלך נתמך על ידי נתונים כלכליים חלשים יותר בארה"ב בחודש יולי, לצד בחינה מחודשת של אמינות הפדרל ריזרב ואקטיביזם גובר של משרד האוצר האמריקאי בשווקים הפיננסיים", כותבים בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה. המשמעות היא שחיקה מחודשת של הדולר. "זה מה שהחזיר למוקד את מה שהמשקיעים מכנים 'מסחר שחיקת המטבע'… הדבר מחזק את השקפתנו לטווח הבינוני עד הארוך, לפיה רוחות הנגד המבניות המופעלות על הדולר האמריקאי צפויות להמשיך לתמוך במתכות היקרות".

חוזי הזהב למסירה בדצמבר נפתחו ביום שלישי, 25 באוגוסט 2026, במחיר של 4,710.10 דולר לאונקיית טרוי , עלייה של 0.3% לעומת מחיר הסגירה ביום שני. מחיר הזהב יורד מעט הבוקר, ועומד על 4,697.60 דולר לאונקיה נכון לשעה 7:52 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב.

ביטקוין זינק לזמן קצר מעל 80 אלף דולר אתמול, לראשונה מאז מאי, על רקע המאמצים של ממשל טראמפ לרסן את הריבית ארוכת הטווח, שמחזירים לשיח את מה שמכונה "עסקת שחיקת הדולר" (dollar debasement trade) .

החששות מפני שחיקה בערכו של הדולר כתוצאה מאינפלציה ומהוצאות ממשלתיות בלתי נשלטות הזינו במשך שנים את הטיעון בעד ביטקוין, שנוצר כחלופה למטבעות מסורתיים המגובים על ידי מדינות. מנגד, הספקנים טוענים כי המטבע הדיגיטלי תנודתי מאוד, וכי בפועל הוא לא שימש גידור יעיל מפני אינפלציה.

נשיא ארה"ב טראמפ העניק לביטקוין דחיפה נוספת בשבוע שעבר, כשקרא לקונגרס להעביר את חוק Clarity, הצעת חוק שעוכבה במשך זמן רב ונועדה ליצור מסגרת חוקית לנכסים דיגיטליים.

4. מאקרו

לפי שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל עדיין פתוחה.

"בשלב זה אין תרחיש מובהק והפחתת ריבית (ב-0.25%), או הותרה ללא שינוי הם שני תרחישים אפשריים. נגיד בנק ישראל אמר בעצמו לאחרונה כי החלטת הריבית הקרובה אינה מוכרעת מראש ("will be a live one"), כלומר שתי האפשרויות עדיין עומדות על הפרק.

"יחד עם זאת אנו מעריכים כי בראיה יותר קדימה תהליך הפחתות הריבית בישראל טרם הסתיים והריבית בעוד שנה תהיה נמוכה מתמחור השוק. להערכתנו התרחיש הסביר יותר הוא לפחות שתי הפחתות ריבית בישראל".

"גם בניתוח ייחודי וארוך טווח - הריבית בישראל גבוהה מדי בהשוואה לתנאי הרקע הכלכליים. דרך שונה 'ממבט הציפור' לבחון את הריבית בישראל היא השוואה של רמת הריבית הנוכחית לרמת הריבית בישראל לאורך ההיסטוריה, וביצוע השוואה מקבילה לגבי שיעור האינפלציה ושיעור הצמיחה. כיום בישראל גבוהה מהריבית שהייתה ב-72% מהחודשים ב-20 השנים האחרונות. גם בהשוואה לעשור האחרון הריבית בישראל כיום נמצאת באחוזון גבוה יחסית (64%).

בארה"ב האירוע המרכזי יתרחש אחר הצהריים - נתוני מדד ה-PCE, נתון האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב ויקדים ארוע חשוב לא פחות שיקרה בשישי - נאום נגיד הבנק המרכזי בארה"ב.

"סביר שהוא יתמקד בפריון, בבינה מלאכותית ובמאזן הפד ולא בלספק הכוונה ברורה לגבי החלטת הריבית בספטמבר ומעבר לה. אלא שלאחר שבוע נוסף של תנודתיות בשוק האג"ח גם הימנעות מהכוונה ברורה לא תיתפס כניטרלית", אומר עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים.

בארה"ב פורסמו אתמול נתוני מאקרו לא מעודדים:

הביטחון הצרכני בארה"ב ירד באוגוסט לרמתו הנמוכה ביותר מאז ינואר, כאשר יוקר המחיה והאטה בקצב גיוס העובדים הכבידו על האופן שבו האמריקאים תופסים את מצב הכלכלה, חודשים ספורים לפני בחירות האמצע הקריטיות. במקביל, מכירות הבתים החדשים בארה"ב ירדו לרמתן הנמוכה ביותר מאז ינואר , כאשר הריבית הגבוהה על המשכנתאות נותרה בעינה ומרחיקה קונים פוטנציאליים.

5. תחזית

בשבועות האחרונים מניית קמטק סובלת מהסנטימנט השלילי של מניות השבבים בעולם. כך, מאז ה־12 באוגוסט היא איבדה מעל 16%, ולפי האנליסטים מבנק הפועלים, כבר הפכה להזדמנות.

הפועלים מעלה את ההמלצה למניית קמטק מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר" (בסיכון גבוה), ללא שינוי במחיר היעד שנשאר 168 דולר ומשקף פרמיה של 18%. קמטק הדואלית היא יצרנית מערכות בדיקה ליצרניות שבבים. שי זיגלמן, אנליסט מניות ביחידת המחקר בבנק הפועלים, הדגיש העלאת ההמלצה מגיעה משיקולי תמחור: מאז הדוחות האחרונים המניה נחלשה, ולדבריו, "במחיר הנוכחי נסחרת קמטק בכ־29 פעמים תחזית הרווח שלנו ל־2027 ובכ־26 פעמים בנטרול המזומן. מבחינתנו, הירידה במניה שיפרה את יחס הסיכון־סיכוי במידה המצדיקה העלאת המלצה".

זיגלמן מציין עם זאת שהעלאת ההמלצה נעשית בתקופת חולשה במניות השבבים (בעקבות שאלות בשוק האם היקפי ההשקעות החריגים בתשתיות בינה מלאכותית ימשיכו לצמוח), ולכן הסיכון מוגדר כגבוה. להערכתו, דוחות אנבידיה השבוע יהיו מבחן חשוב לענף השבבים כולו, כולל קמטק.