מניית אאורה קופצת אחרי הדוחות: "זה הזמן הכי טוב לקנות דירה"

מניית חברת אאורה קופצת אחרי שחברת הנדל"ן פרסמה דוחות, וסיפקה נתונים על מכירת הדירות. החברה, בשליטת ובניהול יעקב אטרקצ'י, רשמה צמיחה של 36.9% בהכנסות ברבעון השני, לכ-560 מיליון שקל. מתוך ההכנסות, ההכנסות ממכירת דירות היו כ-413 מיליון שקל, והיתר הכנסות משירותי בנייה. הרווח הגולמי הסתכם ב-122 מיליון שקל, שיעור של 21.8% מההכנסות, לעומת 26.2% ברבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-23.8% ל-48.4 מיליון שקל.

אאורה מכרה מתחילת השנה 436 יחידות דירות והחודש נחתמו עוד 284 בקשות רכישה חדשות במסגרת מבצע "חבר", כך שמספר העסקאות מגיע ל-720 מתחילת השנה, מה שלדברי החברה מצביע על חוסנה ויכולתה למכור גם בתקופה מאתגרת. במחצית הראשונה ההכנסות הסתכמו ב-1.05 מיליארד שקל, צמיחה של 26.3%, הרווח התפעולי ירד ב-5.2% ל-226 מיליון שקל והרווח המיוחס לבעלי המניות ירד ב-34.6% ל-105 מיליון שקל.

בשיחה עם גלובס, אמר אטרקצ'י שהדוחות היו מצוינים, וכי אאורה מכרה 720 דירות "בשוק שכולם אומרים שהוא חלש". אמנם, לדבריו "זה לא סוד שהשנה וחצי האחרונות יחסית חלשות, עם ירידה במכירות בעיקר בת"א וגוש דן ופחות בפריפריה", אך הוא מעריך כי "אנשים שישבו על הגדר ושכרו דירות, ראו שמחיר השכירות עלה דרמטית. במקביל, הריבית מתחילה לרדת ונקודת האיזון מתחילה להתקרב למצב של לקחת משכנתא ולקנות דירה. אני חושב שעכשיו זה אטרקטיבי לקחת משכנתא, ובשוק חלש אפשר לקבל מחיר יותר טוב - לקונים זו התקופה הכי טובה עכשיו לקנות", אומר אטרקצ'י.

הוא מוסיף כי "תפקידנו למכור דירות גם כשהשוק טוב וגם כשלא. כשהשוק פחות טוב אז מתפשרים, אאורה מספיק חזקה שהיא יכולה להרוויח קצת פחות. עשינו מבצע לכוחות הביטחון - האוכלוסייה הכי טובה ושהכי מגיע לה - וקנו דירות באופקים, חדרה, רמת גן, קריית אונו ורמת השרון. צריך ללכת לקראת האנשים ולגלות גמישות. הציבור שקונה היום ירוויח כסף, משנה הבאה אני מעריך שהמחירים כבר יתחילו שוב לעלות".

אטרקצ'י מציין שההנחות לכוחות הביטחון היו בשיעור כ-10%-11%. "נרוויח קצת פחות אבל זה ווין-ווין", הוא אומר. על המשקיעים בשוק הנדל"ן הוא אומר כי "בשנתיים האחרונות הם קונים פחות. הם יחזרו כשהשוק יחזור".

"אצלנו העסקאות אמיתיות"

בשיחת הוועידה שערך עם משקיעים, אמר אטרקצ'י כי "השוק ממש לא מת", וסיפר על המבצע ל"חבר": "השוק חי. אנשים באים בהמוניהם, קונים דירות, מרוצים". ביולי החברה דיווחה שמכרה 291 דירות במחצית הראשונה, ועלו שאלות איך תעמוד ביעד השנתי של מכירת 1,200 דירות. אטרקצ'י אמר בשיחת הוועידה: "אמרו לי, איך תעמוד בתחזית השנתית? חברים, אז הנה, הגענו ל-720, אנחנו מעריכים שאת הרבעון השלישי נסיים בין 750 ל-800. אני אפתיע אתכם, וסיכוי לא רע שנעמוד בתחזית, מה שאף אחד לא דמיין וחשב".

גם שם, הוא ניתח את הקשר לשוק השכירות: "בשנה וחצי האחרונות, השוק קצת בחולשה, אנחנו יודעים את זה", אמר אטרקצ'י. "בעיקר בגוש דן, תל אביב רבתי, השוק בחולשה. מה קרה בשנה וחצי האלה? אנשים קנו פחות דירות, ואנשים צריכים לגור, אז שכרו דירות. שוק השכירות עלה בצורה דרמטית, להערכתי בסדר גודל של למעלה מ-15%... כמובן שיש העדפה לדירות חדשות עם ממ"ד, זה דירות שקונים מיזמים. שוק השכירות עלה, הריבית התחילה לרדת.

אטרקצ'י הוסיף: "אני התבטאתי הרבה בעניין הזה, אני חושב שהריבית ירדה מעט מדי, היא צריכה לרדת יותר, אבל זה לא משנה. הריבית התחילה לרדת, אפילו הנגיד אומר בעצמו שהיא תרד עוד פעמיים בחודשים הקרובים. השוק מגיע לנקודת איזון... ברגע שהשכירות עולה, הריבית יורדת, חד-משמעית אנשים מתחילים להעדיף קניית דירה חדשה ולשלם משכנתא על פני שכירות, כי בסוף כשאתה קונה דירה, הדירה נשארת שלך... אתם לא תראו באאורה כל מיני פטנטים ומבצעים כאלה: תקנו את הדירה, תקבלו אותה ככה. אני לא מאמין בשטויות האלה... אצלנו העסקאות הן אמיתיות".

"נמכור עוד הרבה דירות השנה, הפרויקטים מתקדמים בקצב טוב ובלי עיכובים", הוסיף אטרקצ'י. "השוק התיישר לפי המצב החדש, התרגל לעובדים הזרים והיום אנחנו מקבלים איתם תוצרת יותר טובה, יותר מהירה ויותר איכותית. אני לא חושב שיש כרגע מחסור בעובדים, וגם אם מחר יחליטו להחזיר את הפועלים הפלסטינים - אנחנו לא נרצה לעבוד איתם".

אטרקצ'י התייחס גם לנושא הירידה ברווח הגולמי של החברה והדגיש כי גם כעת מדובר בשיעורי רווח גבוהים מאוד ביחס לשוק. הוא ציין כי הוא רואה לא מעט פרויקטים לא טובים בשוק - גם בבנייה חדשה וגם בהתחדשות עירונית - ואמר שלהערכתו בהתחדשות העירונית "השוק הולך להיות שוק של חברות גדולות. הקטנות ייעלמו, או יצטרפו לגדולות".

הוא הזהיר כי בשל עיכובי פרויקיטם מצד יזמים שונים, ובשל השיווק המועט של קרקעות מצד רשות מקרקעי ישראל, המחירים יעלו בעתיד הקרוב. "רמ"י שיווקה כמות קטנה מאוד של קרקעות בשנה הזאת, ובשנה כזאת - כשאין הרבה שיווקים וכשיזמים הקפיאו בנייה - ייווצרו ביקושים גדולים בעוד שנה-שנתיים. הולך להיווצר מחסור, אני רואה את זה בכל ערי הפריפריה".

עוד סיפר אטרקצ'י על כיוונים חדשים שאליהם החברה חושבת להתפתח - ועל כאלו שלא תיכנס אליהם: "החברה מחפשת כל הזמן אפיקים נוספים. דיור מוגן זה משהו שבהחלט נבדוק אותו, כמשלים לשוק המגורים. לא תמצאו אותנו בהרפתקאות, בסיפורים ובענפים אחרים. תחום ההשכרה ארוכת הטווח יזכה לעדנה, ולדעתי קרנות הריט יעשו חיל בשנה-שנתיים הקרובות. זה שוק טוב, אבל לא בשבילנו".