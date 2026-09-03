הבניינים בבת ים נפגעו מטיל. ויכוח על הקמת חניון מונע את שיקומם

דרישה ממשלתית פתאומית להקים חניון תת-קרקעי סמוך למבנים בבת ים שנפגעו במלחמה, משתקת את קידום שיקום 21 מבנים שנפגעו בעיר. בשבוע שעבר הופסק דיון ממשלתי בהכרזה על המתחמים הפגועים בבת ים כמתחמי שיקום לפי חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, ואם לא תתקבל החלטה בנדון עד ליום ראשון הקרוב - בת ים תצא ממעגל הזכאות להיכלל בחוק.

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מטרת החוק שהוצא השנה היא לפעול לשיקום אזורים שנפגעו מנזק מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, תוך מה שמכונה בחוק "איזון בין האינטרס הציבורי בקידום מהיר, יעיל ומיטבי של התחדשות עירונית ובין שמירה על זכות הקניין של הפרט".

לפי החוק, הממשלה רשאית להכריז בצו, לפי המלצת הצוות המייעץ, על שטח שבו נמצאים מבנים הרוסים כעל אזור לשיקום והתחדשות. אזור זה יתוכנן במסלול מהיר של התחדשות עירונית על-ידי הוועדה המקומית או הותמ"ל, וגם בחירת היזמים תיעשה בדרך מהירה יותר, כדי להאיץ את השיקום.

לצורך ההכרזה הוקם צוות מייעץ, בראשות מינהל התכנון, שבחן תשעה אזורים ברחבי הארץ, בהם רמת גן, דימונה, ערד, ותל אביב, והגיש את המלצותיו התכנוניות. עד כה אושרו תשעה מתחמים כאלה, בעקבות המלצות שהצוות הוציא. יש לציין כי האישורים הממשלתיים הוצאו ימים אחרי הנפקת ההמלצות.

עיכובים דווקא בבת ים

ואולם, דווקא בבת ים - העיר שספגה את אחת הפגיעות הקשות ביותר - הדברים מתמהמהים. הצוות הוציא את ההמלצה שלו לפני כחודשיים, אך שר השיכון חיים כץ, שמתפקידו להביא את הדברים בפני הממשלה כדי לקבל את אישור ההכרזה של האתר כאתר לשיקום, השתהה והביא את המלצת הצוות רק בשבוע שעבר.

אם נחזור לממדי הפגיעה בבת ים, ב-15 ביוני שנה שעברה פגע טיל וגרם הרס ב-21 בתים שמצויים בשטח של 160 דונם, והביא לפינוי מאות דיירים. על אף זאת נראה כי בממשלה לא ממהרים להכריז על שני המתחמים במקום כמתחמי שיקום והתחדשות. להיפך, ממשרד התחבורה הועלתה לפתע דרישה להקים במקום חניון תת-קרקעי בעלות של 135 מיליון שקל. באוצר התנגדו, והדיון בהכרזה הופסק.

מקורות טוענים כי מי שעומד מאחרי ההשהיות הוא ראש עיריית בת ים צביקה ברוט, אך מעיריית בת ים הגיבו לטענה כי "לאחר בדיקה, אנו לא מכירים דבר כזה. נשמח לפרטים נוספים ככל שיש כאלה". עם זאת, בעירייה לא הגיבו לשאלה נוספת ששלחנו, האם העירייה נקטה או עומדת לנקוט צעדים לנוכח העיכובים.

תוקפו של החוק יפוג ביום ראשון, ואם הממשלה לא תאשר את הכרזת המתחמים הבת ימיים כמתחמים לשיקום - השיקום שלהם ייעשה בדרך איטית בהרבה, באמצעות שורה של פרויקטים פרטניים להתחדשות עירונית.