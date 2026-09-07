"אין ספק שהמדינה אחראית לטיפול בזיהום בשדה דב. הוא נוצר כתוצאה מהפעילות של שדה התעופה שפעל במקום, והמדינה צריכה לקחת אחריות, ומהר. זו בעיה טקטית, שלדעתי לא מטופלת בצורה הנכונה. לו אני קבלן בשדה דב, אני מציין ומתעד את כל העיכובים במסירה, בפיתוח וביכולת לשווק - ומגיש אחר כך תביעה נגד המדינה. האוצר היה צריך להוביל את הדבר הזה. טוב שייעשה משהו בנושא כמה שיותר מהר". כך אומר ינקי קוינט, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל לשעבר, בפאנל "שדה דב לאן?" שנערך היום (ב') בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, בהנחיית כתבת גלובס מאיה לוין. קוינט הדגיש, לגבי התנהלות רמ"י סביב העניין, כי "מבחינתנו אנחנו עשינו הכול. המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון היו שותפים לכל התהליך, וקיבלנו תעודת שחרור על הקרקע".

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מצד שני, עו"ד גלית רוזובסקי, שותפה במשרד אברהם נאמן ושות' ואחת מחמשת מנהלי "הגוש הגדול", רואה בסוגיה עניין משמעותי פחות: "המזהם ישלם וינקה את הקרקע. מדובר במשהו שאפשר לטפל בו והוא מאוד נקודתי, ולכן אנחנו מאוד לוחצים על המדינה להשלים את הבדיקות הדרושות. אבל אנחנו לא חושבים שזה כצעקתה, זה לא מה שעושים מזה. הזיהום הוא ברמת המגרש ולא המתחם כולו - ומהסיבה הזו אנחנו רוצים לקדם את החלוקה למגרשים, דרך ההגרלה בין בעלי הקרקעות, שמחכים שסוף־סוף קרקע האבות הזו תמומש".

"הדשדוש קיים בכל שוק הדיור"

בפאנל נשאל קוינט לגבי ההאטה במכירות במתחם שדה דב, והוא השיב כי "אי־אפשר להתייחס לזה כשוק אחד. יש בשדה דב מגרשים טובים יותר - ליד הים למשל, יש מגרשים עם זיהום ומגרשים בלי. זה לא מוצר אחד. הדשדוש קיים בכל שוק הדיור. אם רוצים למכור, צריך להוריד את המחירים. נקודת המבחן הבאה תהיה אחרי הבחירות לדעתי: אם תהיה תחושה של משהו חדש שמתחיל, אני מניח שגם הביקושים יזרמו וירידת המחירים בשוק תיעצר".

עו"ד רוזובסקי הוסיפה כי "פינוי שדה התעופה שדה דב הביא לתכנון ובנייה של עשרות אלפי יחידות דיור. זה הרבה יותר מרובע - כל התוכניות באזור הזה, אפילו בהרצליה, הן מביאות את כולן לדבר על משהו חדש שקורם עור וגידים, ומרגש בעיניי. זה העתיד. הילדים שלנו ואנחנו נרצה לגור שם, ליד הים, ליד המטרו. זה פשוט חלום, משהו שאנחנו לא מכירים בישראל. העיר תל אביב משתנה, וזה תהליך שאני רואה בכל בוקר".

עו"ד רוזובסקי דיברה גם על החשיבות, בעיניה, בהמשך ההליכים להגרלת הקרקעות בין בעלי הדירות, שהתעכבה בשל גילוי הזיהום ברובע: "זו קרקע שנמצאת בשלבים של השבחה ושל התפתחות. אנחנו נמצאים בהליך של הגרלות מ־2021, ולפני כן ראינו גל מכירות קרקע. היום הבעלים מבינים שהמועד הבא למכירת הקרקע ולכניסה לעסקאות עם יזמים, הוא אחרי ההגרלה. אנשים רוצים לדעת באיזה מתחם הם יהיו, כדי למכור ולהתקשר בעסקאות. זה בעיניי יעשה את השינוי המשמעותי ברובע".

בהמשך לכך הוסיף עו"ד קוינט כי "שדה דב היה אירוע אסטרטגי", ביחס לשיווק אלפי יחידות הדיור על ידי רמ"י בתקופתו. "זה יצר אפקט דומינו, אדוות בכל סובב תל אביב. כל אחד יהיה מוכן לגור בפרויקט היפהפה הזה, ולא בשכונות אחרות בתל אביב - וגם לא בגבעתיים וברמת גן למשל. המחירים יורדים בהתמדה".

"פגיעה קשה בשירות הציבורי"

לפני סיום נשאל עו"ד קוינט על העובדה שמאז שפרש, בסוף שנת 2025, אין מנכ"ל קבוע לרמ"י, ועל ההשפעה של המצב על פעילות הרשות: "זה משפיע. כל ארגון צריך מנהל שיוביל אותו. יש הרבה תפקידים בשירות המדינה שלא מאוישים, ויש פגיעה קשה בשירות הציבורי, אם זה בגלל רמות שכר נמוכות, שיח לא ראוי כלפי עובדי מדינה ועובדי מדינה בכירים. אם אנחנו רוצים שהראויים ביותר יבואו, אם אנחנו כאזרחים רוצים לקבל את השירות הכי טוב, צריך להבטיח שהטובים ביותר יגיעו לתפקידים האלה ויוכלו לבצע את תפקידם נאמנה.

"יש מדינות שלקחו את שירות הציבור ושמו אותו בראש סדר העדיפויות, ואנחנו לא שם. אני מקווה שיבינו את החשיבות של שירות הציבור. בלי פקידים ברמה גבוהה שיובילו את המשימות שמגבשים משרדי הממשלה, הציבור יקבל שירות פחות טוב, אם בכלל".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.