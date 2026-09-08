המסחר בתל אביב מתנהל במגמה שלילית; הדולר מטפס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:55

המסחר בבורסת תל אביב מתנהל בשעה זו במגמה שלילית: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.5% ומדד ת"א 90 מאבד כ-0.6%. את הירידות מוביל סקטור הביטוח, שמשיל מערכו כ-1.1%, ואחריו בולטים מדדי הפיננסים והקלינטק שמאבדים כ-0.7%. מנגד, סקטור הביומד בולט כמעט לבדו בטריטוריה הירוקה ורושם עלייה של כ-0.3%.

בזירת המט"ח, המטבע האמריקאי מתחזק מול השקל: הדולר רושם עלייה של כ-0.37% ונסחר בשער רציף של 3.025 שקלים, לאחר שבמהלך הבוקר כבר התקרב לרמה של 3.027 שקלים.

10:20

מניית דור אלון מרכזת עניין הבוקר לאחר שהחברה דיווחה לבורסה על חשד חמור למעילה רחבת היקף במספר מתחמי תדלוק, שבה על פי החשד גנבו עובדים כ-40 מיליון שקל, בעיקר בשנתיים האחרונות. בעקבות הגילוי, החברה בניהולו של מוטי בן-משה שכרה משרד חקירות חיצוני, הגישה תלונה למשטרה ובוחנת את השפעת האירוע על דוחותיה הכספיים. עם זאת, בדור אלון מעריכים כי הודות לפוליסת ביטוח למעילות והונאות, הפגיעה הסופית ברווח הנקי (בניכוי מס ואחרות) תהיה נמוכה משמעותית מסכום הגניבה המוערך, וכי לא נגרמה פגיעה בכספי הלקוחות.

10:00

המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר במגמה מעורבת ובתנודות קלות סביב רמות הבסיס: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ללא שינוי ניכר. את העליות מוביל סקטור האנרגיה שמתחזק בכ-0.46%, ואחריו בולטים מדדי נדל"ן מניב חו"ל והביומד, שמוסיפים לערכם כ-0.3%. מנגד, סקטורי הנפט והטכנולוגיה מכבידים על השוק ומושכים את המסחר מטה עם ירידות של 0.3% ו-0.2%, בהתאמה. ברמת המניות הבודדות, מניית סאמיט בולטת הבוקר ורושמת את הזינוק החד ביותר במסחר.

במקביל, בזירת המט"ח נרשמת התחזקות קלה של המטבע האמריקאי: הדולר רושם עלייה של כ-0.15% מול השקל ונסחר בשער רציף של 3.018 שקלים, לאחר שבמהלך הבוקר כבר הגיע לשיא יומי של 3.021 שקלים.

8:05

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח הבוקר ברקע הזינוק החד במחירי הנפט הגלובליים, משקולת שצפויה לקטוע את המומנטום החיובי מאתמול. החששות מפני השלכות התייקרות האנרגיה על האינפלציה ועלויות החברות יעיבו הבוקר על המסחר.

● ארה"ב חוזרת להעלאות ריבית? ליו"ר הפד חסר נתון אחרון כדי להכריע

אתמול, הבורסה המקומית פתחה את שבוע המסחר המקוצר במחזור מסחר נמוך יחסית ומגמה מעורבת, וזאת ללא ההשפעה מוול סטריט שם לא התקיים אתמול מסחר בשל לייבור דיי בארה"ב.

מדד ת"א 35 עלה בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.7%. מדד הטכנולוגיה בלט בעלייה של כ-2% ותמך במדד ת"א 35 - בלטו מניות טאואר , נובה ונקסט ויז'ן .

מנגד נרשמת חולשה יחסית במניות הנדל"ן שמדדיה ירדו בכ-1% (מדד הבנייה ונדל"ן 35) - אלקטרה נדלן בראש היורדות.

נזכיר שבשבוע שעבר החלטת בנק ישראל להפחית את הריבית ל-3.25% הובילה לשינוי בולט בהעדפות המשקיעים והחזירה את מוקד הביקושים למניות הרגישות יותר לסביבת הריבית, ובעיקר מניות הנדל"ן. מדד ת"א 90 בלט עם עלייה שבועית של 5.5%, הגבוהה מבין מדדי הדגל. מניות הנדל"ן והבנייה, המהוות משקל משמעותי במדד, בלטו בעליות ברקע הערכות כי סביבת ריבית נמוכה יותר תסייע בהפחתת עלויות המימון ותתמוך בהתאוששות הפעילות במשק.

מדד הביטחוניות בלט אתמול (2.6%) ונדחף בעיקר ע"י המניה הביטחונית הקטנה אקסון ויז'ן שקיבלה מגוף ביטחוני מקומי הזמנה בהיקף של כ-6 מיליון שקל. מניית עין שלישית בלטה לאחר שחתמה על מזכר הבנות עם יצרנית אירופית גדולה של כלי רכב ממוגנים לבחינת שילוב מערכות זיהוי הרחפנים שלה על גבי כלי הרכב. גם אירודרום זינקה אתמול.

עוד חברות שבלטו במסחר אתמול, שפיר הנדסה עידכנה על הרחבת העסקה למכירת זכויות בפרויקטי זכיינות לשותפות מוגבלת עם גופים מוסדיים. המצטרפת החדשה היא קבוצת "מיטב גמל ופנסיה". מניית חלל תקשורת שמספקת שירותי תקשורת לוויינית ע"י עמוס זינקה לאחר שיון רוזנברג (דירקטור בחברה) הגיש הצעה לכונס הנכסים עו"ד חגי אולמן לרכוש את נתח השליטה בחברה (כ-31.4%) המוחזק על-ידי יורוקום.

● שני שכירים לשעבר בשוק ההון הפכו לבעלי מניות בשווי של כ־280 מיליון שקל

באסיה, המסחר בבורסות ביבשת מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, מדד הקוספי בסיאול מזנק ב-2.5%, הניקיי בטוקיו עולה ב-0.2% ומדד שנגחאי בסין מוסיף 0.4%, בעוד מדדי האנג סנג בהונג קונג נסחר בירידות של כ-0.3%.

בוול סטריט, ייפתח היום שבוע המסחר המקוצר לאחר שאתמול לא התקיים מסחר, בשל ציון הלייבור דיי.

הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על מגמה מעורבת: החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים סביב רמות הבסיס ללא שינוי, והחוזים על הנאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.

בשבוע שעבר, הבורסה בניו יורק סיכמה את השבוע בשינויים קלים בלבד. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.1%, הנאסד"ק עלה בכ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

הסנטימנט בוול סטריט בשבוע החולף הושפע עמוקות מהתנודות בציפיות לקראת החלטת הריבית של הפד ב-16 בספטמבר: לאחר שדבריו המרגיעים של מושל הפד כריסטופר וולר הפיחו אופטימיות זמנית, דוח תעסוקה חזק במיוחד לאוגוסט - עם תוספת מפתיעה של 162 אלף משרות (לעומת צפי של 53 אלף) ואבטלה של 4.1%, הקפיץ את תמחור השוק להעלאת ריבית לאזור ה-60%. על רקע שוק עבודה איתן ואינפלציה העולה על יעד ה-2% כבר יותר מחמש שנים, תשומת הלב מופנית כעת למדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום שישי (הצפוי לעמוד על קצב שנתי של 3.4%), שיהווה את הנתון המכריע בהחלטת הפדרל ריזרב ביום רביעי הבא.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב המקומי פתח את שבוע המסחר במומנטום שלילי, כאשר מדדי האג"ח המובילים נצבעו באדום. הבורסה עצמה ציינה בסיכום השבוע החולף כי גיוסי החוב הקונצרני התאפיינו בפעילות מצומצמת, אך למרות זאת נרשמו מספר התפתחויות בולטות המספקות תמונה רחבה על כיוון השווקים.

על אף הפעילות המצומצמת בכלל השוק, בנק הפועלים בלט כשהשלים גיוס משמעותי של כ־1.8 מיליארד שקל בשתי סדרות חדשות. במסגרת סדרה 107 גויסו כ־821 מיליון שקל במרווח של 0.2%, ובסדרה ט"ז של כתבי התחייבות נדחים גויסו כמיליארד שקל בריבית של 2.7% ברוטו. לאחר שגייס בחודש יולי האחרון כ־6 מיליארד שקל, הפועלים ממשיך גם השבוע לבסס את מעמדו כמוביל פעילות ההנפקות של המערכת הבנקאית.

עבור משקיעים השוקלים כניסה לאפיק האג"ח הקונצרניות, נתוני השנה החולפת מספקים נקודת ייחוס מעניינת להשוואה. משקיע שקנה את מדד תל בונד 20 לפני שנה רשם עד היום תשואה של 6.2% ברוטו. תשואה זו אומנם עדיפה על פני רוב הפיקדונות הבנקאיים הסטנדרטיים, אך חשוב לקחת בחשבון שהיא נושאת עמה את הסיכון הטבעי הכרוך בהשקעה במדד המורכב מניירות ערך סחירים וחשוף לתנודות השוק.

בשוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל נרשמה אתמול מגמה מעורבת, עם נטייה ברורה לעליית תשואות בחלק הבינוני והארוך של העקום. בעוד שבטווחים הקצרים (עד שנה) התשואות נעות סביב רמה של 3.15%-3.20% תוך תנודתיות מקומית, ניכר כי המשקיעים דורשים פרמיה הולכת וגדלה ככל שמתארך המח"מ (משך חיים ממוצע). התשואה לאיגרת הממשלתית ל-10 שנים טיפסה ב-0.80% לרמה של 3.91%, והתשואות בטווחים הארוכים יותר ל-20 ול-30 שנה התחזקו והתבססו על רמות גבוהות של 4.35% ו-4.51% בהתאמה. תנועות אלו משמרות עקום תשואות נורמלי ותלול, המעיד על כך שהשוק מתמחר סיכון ופרמיית זמן גבוהים יותר בטווח הארוך.

בארה"ב, שוק איגרות החוב הממשלתיות ממשיך לרשום עליית תשואות המאותתת על לחץ גובר במערכת הפיננסית, כאשר התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב, עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2023 ועמדה בשבוע שעבר על 4.82%. מגמה זו מתודלקת משילוב של חששות מאינפלציה גבוהה ומתמשכת, גל הנפקות חוב מצד חברות בינה מלאכותית, ומעל לכל - צורכי גיוס ממשלתיים אדירים על רקע חוב לאומי שחצה את רף ה-40 טריליון דולר.

לעליית התשואות באג"ח הממשלתיות יש השלכה ישירה על שוק החוב הקונצרני, ובפרט על החברות החלשות ביותר. הפער המשולם על ידי חברות בעלות דירוג של CCC ומטה זינק ל-10.53 נקודות אחוז, בהשוואה ל-8.08 נקודות אחוז לפני שנה, מה שמצביע על קושי גובר של עסקים חלשים למחזר את חובותיהם.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

המסחר במט"ח התנהל בעליות שערים קלות בפתח שבוע המסחר. הדולר עלה ב־0.2%(יציג 3.01 שקל), האירו הוסיף 0.2% (יציג 3.5 שקל). "המסר המרכזי משוק המט"ח הוא שהשקל ממשיך כעת להפגין עוצמה למרות פערי הריבית", מציין רן סיני, הכלכלן הראשי באולטרה פיננסים. בהתאם מעריך סיני, כי "אם האינפלציה האמריקאית תפתיע כלפי מעלה ותגדיל את הסיכוי להעלאת ריבית, הדולר עשוי להתחזק מחדש מול השקל לכיוון 3.02-3.06 שקלים. מנגד, נתון אינפלציה מתון והמשך חולשה של הדולר בעולם עשויים להביא לשבירה של רמת 3 השקלים. במקרה כזה, הטווח הבא בדולר־שקל עשוי להיות 2.96-2.99 שקלים".

שוק הנפט הגלובלי חווה טלטלה מחודשת ורושם עליות שערים חדות לרמות שיא של ששת השבועות האחרונים, כאשר מחיר חבית מסוג ברנט חוצה שוב את רף ה-97 דולרים, ומחיר ה-WTI מטפס לכ-93 דולרים לחבית. המגמה השוורית מתודלקת ממשבר היצע פוטנציאלי, כאשר פגיעת החות'ים בבית הזיקוק של 'סעודי ארמקו' משבשת את התפוקה בסעודיה, בעוד שאיומי איראן לסגור את מצר הורמוז - דרכו עוברת כ-20% מאספקת הנפט העולמית, מחריפים את אי-הוודאות בשווקים.

במקביל, ארגון אופ"ק פלוס מקבע את רמות התפוקה, צעד שתומך בצד ההיצע ההדוק. בהתייחס למתיחות הביטחונית המסלימה והשפעתה על השווקים, ציין האנליסט ג'ים ריד מדויטשה בנק בסקירתו במרקטוואץ' כי התנודתיות צפויה להימשך: "המוקד המרכזי בעימות מול איראן במהלך סוף השבוע היה הסלמה של 'מידה כנגד מידה' שכוונה נגד ספנות מסחרית במפרץ ובסביבתו. אנחנו עדיין רחוקים מפתרון".

4. מאקרו

ביום חמישי הקרוב, תתקבל החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB), והשווקים מתמחרים בצורה כמעט ודאית כי הבנק יעלה את הריבית פעם נוספת. צעד זה, שיהיה השני במספר השנה לאחר העלאה ביוני והפוגה ביולי, מגיע על רקע ההסלמה המחודשת בלחימה בין ארה"ב לאיראן. הלחימה הקפיצה משמעותית את מחירי האנרגיה והנפט, ומעוררת בקרב קובעי המדיניות חששות כבדים מפני סחרור אינפלציוני.

הנתונים הכלכליים האחרונים מצביעים על כך שהאינפלציה בגוש האירו, המונה כעת 21 מדינות, הגיעה בחודש אוגוסט לשיא של שלוש שנים ועמדה על 3.3% - נתון שגבוה משמעותית מיעד ה-2% של הבנק. בעוד שאינפלציית הליבה רשמה ירידה קלה מ-2.5% ל-2.4%, האינפלציה בדגש האנרגיה נסקה מ-10.3% בחודש יולי לרמה של 14.3% בחודש אוגוסט. לאור נתונים אלו, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-99% לכך שביום חמישי תתקבל החלטה על העלאת ריבית של רבע אחוז (0.25%).

האנליסטים בשוק תמימי דעים לגבי הצעד הקרוב של הבנק. אנדרו קנינגהם, הכלכלן הראשי לאירופה ב-Capital Economics, ציין במורנינגסטאר כי "נראה ודאי שמועצת הנגידים של ה-ECB תעלה את ריבית הפיקדונות מ-2.25% ל-2.5%". אולריקה קסטנס, כלכלנית בכירה ב-DWS, מסכימה ומוסיפה כי "הסיכונים לתחזית האינפלציה עדיין נוטים כלפי מעלה". מנגד, לאו בארינקו מ-Oxford Economics מבהיר כי למרות שההעלאה הקרובה כמעט ודאית, "מוקדם מדי לבנות על העלאה שלישית, במיוחד לאור העובדה שלחצי המחירים הבסיסיים נותרו מרוסנים לעת עתה".

למרות הקונצנזוס סביב הפעולה עצמה שצפויה בחמישי, גורמים בשוק מותחים ביקורת על המדיניות המוניטרית של הבנק. פליקס שמידט, כלכלן בכיר ב-Berenberg, התריע כי העלאת הריבית היא "טעות, מכיוון שכמעט ואין עדות להשפעות שרשרת". לדבריו, "אי אפשר להתמודד עם זעזוע בצד ההיצע באמצעות הידוק המדיניות המוניטרית". ברוח דומה, קרסטן ברזסקי, מנהל המאקרו הגלובלי ב-ING, טוען כי כל עוד האינפלציה מונעת בעיקר ממחירי האנרגיה, העלאות ריבית נוספות מעבר להחלטה השבוע אינן הגיוניות ועלולות לפגוע בכלכלת הגוש.

הביקורת על ה-ECB גולשת גם לזירה הפוליטית. ז'אן-לוק מלנשון, המועמד לנשיאות צרפת מטעם השמאל הקיצוני, תקף בחריפות את העלאות הריבית והציע למחוק חלק מחובותיה של צרפת המוחזקים על ידי הבנק. "האם הם לא הבינו כלום? אנחנו על סף מיתון!", תקף מלנשון והוסיף כי "ה-ECB מוביל אותנו אל תוך קיר".

למרות הלחצים, נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד צפויה לדבוק בגישתה הזהירה במסיבת העיתונאים שתערוך לאחר פרסום ההחלטה בחמישי, ללא התחייבויות ארוכות טווח, ולהבהיר כי ההחלטות הבאות יתקבלו אך ורק על בסיס הנתונים שיזרמו. במקביל, הכלכלנים מעריכים כי התחזיות המעודכנות של הבנק, שיפורסמו במעמד החלטת הריבית, יצביעו על חזרה של האינפלציה ליעד ה-2% רק במחצית השנייה של שנת 2027 - מה שעשוי לאותת על הפוגה ממושכת במדיניות ההידוק לאחר המהלך הנוכחי.

5. תחזית

ענקית השבבים, אנבידיה , ממשיכה להציג ביצועים פיננסיים מרשימים המבססים את מעמדה כשליטה הבלתי מעורערת של תשתיות הבינה המלאכותית, עם שווי שוק חסר תקדים המגרד את רף ה-5.5 טריליון דולר. ברבעון השני של שנת הכספים הנוכחית עקפה החברה שוב את התחזיות כשהציגה רווח למניה של 2.22 דולר (לעומת צפי של 2.09 דולר). זאת בהמשך לרבעון הראשון שבו רשמה הכנסות עתק של 81.61 מיליארד דולר ושולי רווח חריגים של 71.46%. בחישוב בתיקון שנתי, הכנסות החברה חצו את רף ה-302 מיליארד דולר עם רווח נקי מדהים של כ-193 מיליארד דולר ותשואה על ההון (ROE) של 117.2%. הביצועים הללו משתקפים גם בביצועי המניה, הנסחרת כעת סביב רמה של 230 דולר, לאחר שרשמה זינוק מטאורי של כ-911.8% ב-5 השנים האחרונות (לעומת כ-70.2% בלבד במדד ה-S&P 500). למרות הראלי הגבוה, תמחור המניה נותר נוח יחסית לקצב הצמיחה, עם מכפיל רווח עתידי של 25.4 ומכפיל PEG נמוך של 0.58 - נתון המצביע על כך שהגידול ברווחים מעגן את עליית השווי.

לצד התוצאות הכספיות, החברה הפיגה את חששות המשקיעים כשהציגה תחזית צמיחה של כ-70% בהכנסות לשנת הכספים 2028 - נתון הגבוה משמעותית מתחזיות הקונצנזוס בוול סטריט שעמדו על כ-40%. מנוע הצמיחה המרכזי נשען על הביקושים הקשיחים לארכיטקטורת השבבים החדשה, Vera Rubin, המציגה זינוק טכנולוגי עם תפוקה הגבוהה פי 30 למגה-וואט ועלות טוקן הנמוכה פי 35 בהשוואה לדור הקודם (Grace Blackwell Ultra).

הנתונים הפונדמנטליים החזקים משתקפים באופטימיות מקיר לקיר בקרב אנליסטים בוול סטריט, שמציגים מחיר יעד ממוצע של 327.13 דולר למניה (כאשר תחזיות השיא מגיעות עד ל-515 דולר). בבית ההשקעות מורגן סטנלי אישררו את המלצת ה"קנייה" עם מחיר יעד של 300 דולר (מ-288 דולר), כשהאנליסט ג'וזף מור מציין ל-CNBC כי "זוהי הבחירה המובילה שלנו בסקטור השבבים, עם מחזור מוצרים מרשים, צמיחה יוצאת דופן ותמחור אטרקטיבי ביחס למתחרות". במקביל, בית ההשקעות רוזנבלט אישרר אף הוא המלצת "קנייה" עם מחיר יעד נחוש של 390 דולר, תוך הדגשה כי אנבידיה תמשיך להתגבר בהצלחה על צווארי הבקבוק בשרשרת האספקה כדי לספק את הביקוש האינסופי לשבביה.

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