תן ביס: הפיילוט של JUST EAT בדרום יבוטל, תפטר 15 עובדים

תן ביס החליטה לסיים עד סוף השנה את פיילוט Just Eat שהפעילה בחודשים האחרונים בבאר שבע ובאשדוד, ולא להרחיב אותו לערים נוספות. לגלובס נודע כי במקביל למהלך החברה מצמצמת את מצבת כוח האדם שלה בכ-15 עובדים. שירות המשלוחים הרגיל של החברה, שלא במסגרת הפיילוט, ימשיך כרגיל תחת המותג המוכר תן ביס.

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את הבשורה קיבלו עובדי החברה במייל שהעביר המנכ"ל תומר פפר. ההחלטה מגיעה לאחר שבתן ביס בחנו בתקופה האחרונה את האפשרות להרחיב עוד את זרוע ה-C2B שלה, בניסיון להתחרות באופן ישיר יותר בוולט. הפיילוט הושק תחילה בבאר שבע תחת המותג של החברה האם, המחזיקה בתן ביס בשלט רחוק מאמסטרדם, Just Eat, ובהמשך הורחב גם לאשדוד. בחברה מבהירים כי הפיילוט עצמו הציג תוצאות חיוביות, אולם המסקנה שהתקבלה היא שהרחבתו לפריסה ארצית תחייב השקעה גבוהה מדי ביחס להזדמנות העסקית.

בכך בוחרת תן ביס למקד מחדש את המשאבים בפעילות מול החברות והעובדים, שוק שבו התחרות דווקא הולכת וגוברת. רק לפני כחודש וחצי השיקה החברה כרטיס חדש שמרחיב את השימוש בתן ביס מעבר לארוחות, וכולל קאשבק והנחות בתחומי האופנה, הפארם, התיירות והלייף סטייל. המהלך נועד לחזק את מעמדה בשוק תקציבי ההסעדה וההטבות לעובדים, שבו היא מתמודדת מול סיבוס ולאחרונה גם מול וולט בנפיטס.

מעדיפים להשקיע במקומות עבודה

ההחלטה לסגת מהרחבת פעילות ה-B2C בולטת במיוחד על רקע הדברים שאמר פפר בראיון לגלובס בסוף יולי, אז התייחס לפיילוט Just Eat בדרום כאחת מחזיתות הצמיחה של החברה, ואמר כי אף שהפעילות מול חברות ועובדים היא הליבה, "הציבור צמא לאלטרנטיבה, ואנחנו נותנים לוולט פייט טוב מאוד". כעת מתברר כי לאחר בחינת הכלכלה של המודל, החברה מעדיפה שלא לנסות ולהפוך את הפיילוט לפעילות ארצית.

הבחירה להתכנס ל-B2B מגיעה דווקא בשעה שהשוק הזה נעשה צפוף יותר. במשך שנים נשלט תחום תקציבי ההסעדה בעיקר בידי תן ביס וסיבוס, אולם כניסת וולט בנפיטס הגבירה את התחרות על החברות הגדולות ועל תקציבי העובדים. במקביל, השחקניות בענף מרחיבות את הכרטיסים שלהן גם לעולמות ההטבות, הקמעונאות והפנאי, בניסיון להפוך את תקציב ההסעדה למוצר רחב יותר שמלווה את העובד גם מחוץ לשעות העבודה.

מתן ביס נמסר בתגובה: "לאחר בחינה אסטרטגית של תחומי הפעילות שלנו, ועל רקע תנופת הצמיחה המשמעותית של פעילות ה־B2B בישראל, החלטנו למקד את המשאבים וההשקעות של תן ביס בתחומי הליבה של החברה ובמנועי הצמיחה המרכזיים שלה.

"פיילוט Just Eat שהושק בבאר שבע ובאשדוד הציג תוצאות חיוביות, אך הרחבת המודל לפריסה ארצית מחייבת השקעה משמעותית, ובנקודת הזמן הנוכחית בחרנו להפנות את המשאבים למקומות שבהם לתן ביס יש יתרון יחסי מובהק ופוטנציאל הצמיחה המשמעותי ביותר. תן ביס תמשיך להשקיע בחדשנות, בפיתוח השירותים ובהרחבת הערך שהיא מעניקה לחברות ולעובדים בישראל, בזמן ומחוץ לשעות העבודה".