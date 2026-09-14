חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

הבורסה בת"א פותחת מחר שנה אזרחית חדשה בתקווה שזו תהיה לא פחות טובה מקודמתה. מדד ת"א 125 זינק בכ-37% השנה, יותר מפי שניים מ-S&P 500 והרבה יותר מנאסד"ק (19%).

אך ספק אם הבוקר ייפתח בעליות - השווקים פותחים את שבוע המסחר בירידות על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן וחששות מחודשים מקצב התקדמות ה־AI - ראשי אנתרופיק OpenAI ו-xAI תמכו בסוף השבוע בהאטת פיתוח מודלי ה-AI המתקדמים. הדבר מעורר חשש לפגיעה בהשקעות בענף.

לא מן הנמנע שלהתפתחות הזאת תהיה השפעה הבוקר על המניות הדואליות ובעיקר מניות השבבים. הן חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' מאזנים - פאלו אלטו שהתבשרה על כניסתה למדד S&P 100 היוקרתי חוזרת בפער שלילי של כ-3%. אורמת תרד בכ-4% ואיי.סי.אל ב-2%. קמטק בפער חיובי של 3% וטבע תעלה בכ-1% בפתיחה.

דריכות גם לקראת שבוע עמוס במיוחד בנתוני מאקרו ובהחלטות ריבית של שלושה מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם - הפד בארה"ב, הבנק המרכזי של בריטניה וזה של יפן.

● חוש העסקאות של מייסדי ווישור פוגש את תוכניות הפרישה של מייסדי אלטשולר שחם

מניית אלטשולר שחם תרכז עניין לאחר שאתמול פורסם שווישור, בעלת השליטה באיילון, היא הרוכשת של אלטשולר שחם. העסקה לרכישת פעילות הגמל והפנסיה תתבצע במשותף עם יאיר לוינשטיין שיגדיל את חלקו ל-25%. גילעד אלטשולר ורן שחם ימשיכו להחזיק בפעילות בית ההשקעות.

עסקת הענק, מזניקה את חברת הביטוח ווישור לליגת העל של שוק ההון. היא רוכשת את אלטשולר שחם פיננסים לפי שווי פעילות שווי של כ-1.8 מיליארד שקל, פרמיה של כ-23% על שווי הפעילות ערב העסקה.

ווישור תחזיק לאחר המכירה 45% מהפעילות, בשווי של כ-815 מיליון שקל. בעוד היתרה 10% תירכש בידיו של לוינשטיין תמורת 185 מיליון שקל, מה שצפוי להעלות את החזקתו בחברה תחת ניהולו לכ-25% (לעומת כ-15% כיום).

מייסדי בית ההשקעות, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, שוליטים בו (55%) באמצעות חברת אלטשולר שחם הפרטית. הם ייפגשו עם כמיליארד שקל וחברת ווישור תיפגש עם ענקית שסבל בשנים האחרונות מאובדן נכסים מסיבי. מאלטשולר שחם נפדו 142 מיליארד שקל בתחום הגמל ו-20.5 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה שהוא מנהל. בית ההשקעות מנהל כיום כ-150 מיליארד שקל.

בתל אביב ייערך שבוע מסחר מקוצר, כשביום ראשון יחול ראש השנה וביום שישי לא יתקיים מסחר.

ביום שלישי יתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן. בלידר העריכו השבוע שהפחתת הבלו על הדלק בחצי שקל תומכת במדד נמוך בספטמבר, ותחזית האינפלציה לשנה קדימה נותרה 2.1%.

● המשקיע שצופה ראלי מטורף - ואז קריסה גדולה

באסיה הבוקר ירידות - בטוקיו ניקיי 225 יורד ב־0.8%, בקוריאה הדרומית, קוספי מאבד2% בהונג קונג, מדד הנג סנג עלה ב־0.3%, ובסין מדד שנגחאי נסחר ביציבות.

את הירידות ביבשת מובילות מניות השבבים - SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס נחלשות בדרום קוריאה, SMIC יורדת בהונג קונג. ביפן, מניית סופטבנק צונחת ב־13% לאחר שמנכ"ל OpenAI סם אלטמן אמר כי החברה לא צפויה לצאת להנפקה השנה. OpenAI היא אחת ההשקעות המרכזיות של סופטבנק.

החוזים העתידיים בניו יורק בירידה הבוקר, בעיקר נאסד"ק שיורד בכ-1%.

וול סטריט חתמה שבוע סוער שבמהלכו זינקו מחירי הנפט מעל ל-100 דולר לחבית, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לשיאים של כמה שנים והמניות החלו להראות סימני חולשה.

אך בשישי נרשם מפנה אופטימי, S&P 500 עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס טיפס בכ-1%, נאסד"ק הוסיף גם הוא 1%. עם זאת, שלושת המדדים המרכזיים סיימו את השבוע בירידות.

מאחורי המפנה המפתיע עמדה העובדה שנתוני האינפלציה של יום שישי היו גבוהים, אך לפחות, לאחר שבועות של ספקולציות, המשקיעים קיבלו תמונה ברורה יותר לגבי הצעד הבא של הפד - לפעמים כל מה שוול סטריט רוצה הוא ודאות גם אם היא מגיעה עם המחיר הכואב של ריבית גבוהה יותר.

"הנתונים על האינפלציה מוציאים הרבה ניחושים מהמשוואה", אמר גרג פיטרס, מנהל השקעות משותף ב-PGIM Credit. "זה פשוט מקרה קלאסי שבו מעט יותר ודאות עדיפה על פני חוסר ודאות".

עוד בסופ"ש - לארי אליסון ביטל תוכניות למכור עד 7.5 מיליארד דולר ממניותיו באורקל, יום לאחר שהחברה חשפה את תוכניות המסחר של המיליארד שייסד אותה. בהודעה שפרסמה אורקל בשבת נמסר כי אליסון שינה כיוון.

כאמור, בסוף השבוע, האנשים שמובילים את מרוץ ה-AI התחילו בעצמם ללחוץ על הבלמים, ובמקרה של OpenAI, זה כבר מגיע גם להחלטה עסקית לדחות את ההנפקה. בתוך 48 שעות הצליחו שניים מהשמות הגדולים בתעשיית ה-AI, דאריו אמודיי מאנת'רופיק וסם אלטמן מ-OpenAI, לשלוח מסר חריג למשקיעים: הטכנולוגיה מתקדמת מהר מדי. אמודיי קורא להאט את קצב הפיתוח כדי שהבטיחות תדביק את קצב ההתקדמות, ואלטמן הודיע כי OpenAI לא תצא להנפקה השנה ואף אותת כי החברה עשויה להאט את פיתוח הדגמים המתקדמים שלה.

בבלומברג ציינו הבוקר בעקבות זאת שבכירי ה-AI מסתכנים בעימות עם וול סטריט וטראמפ בעקבות הקריאה להאט את הפיתוח.

טראמפ מצדו צינן את הקריאות להצבת מגבלות נוספות על פיתוח ה-AI, וחזר על עמדתו כי ארה"ב חייבת להמשיך ולהרחיב את תחום הבינה המלאכותית, גם לנוכח ההתנגדות הגוברת בתוך ארה"ב להקמת חוות השרתים ומרכזי הנתונים הדרושים להפעלת הטכנולוגיה.

"אנחנו מובילים את סין ב-AI. אנחנו המדינה המתקדמת ביותר בעולם, ולמען האמת, אני רוצה שזה יישאר כך, כי מי שמנצח ב-AI מנצח", אמר טראמפ לעיתונאים בשולי טורניר הגולף Irish Open. לדבריו, אפשר להציב מגבלות ולנקוט צעדים שונים, אך יש "כוחות שליליים" שמעלים את הנושא שלא לצורך.

החשש מהסיכונים הקיומיים של ה-AI הפך בשבוע שעבר לנושא מרכזי בשיח הציבורי, בעקבות פרישתו המתוקשרת של חוקר Anthropic ג'ייקוב קוקסון. הוא האשים חברות AI ב"הימור על חיינו" במרדף אחר פיתוח מערכות מתקדמות, וטען כי הטכנולוגיה עלולה "להרוג את כולנו עד סוף העשור". עשרות חוקרי AI אחרים הביעו תמיכה בדבריו וקראו להאט את קצב הפיתוח.

2. שוק האג"ח

בשבוע שעבר, משרד האוצר האמריקאי הודיע על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית של אג"ח ממשלתיות. כך, לאחר שבאוגוסט התוכנית הוכפלה ל-4 מיליארד דולר, השבוע הסכום גדל ל-6 מיליארד דולר. עם זאת, תשואות האג"ח לא ירדו בתגובה, ובוול סטריט ג'ורנל צוטט אסטרטג מבנק ההשקעות ריימונד ג'יימס, שהעריך שהסיבה היא שמשקיעים מצפים להגדלה משמעותית יותר.

האפיק הממשלתי ספג מכה קשה מוקדם יותר, על רקע החששות מהתגברות האינפלציה. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים טיפסה ביום חמישי עד לסף של 5%, בזינוק היומי החד ביותר שלה מאז מאי - וזאת למרות תוכנית הרכישות החוזרות של משרד האוצר.

בסיום המסחר בשישי עמדה תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים על 4.97%. התשואה על אג"ח זו, המשמשת אמת מידה מרכזית לעלויות המימון בשווקים, חצתה את רף 5% רק פעם אחת מאז 2007, וגם אז, למשך זמן קצר בלבד במהלך יום מסחר אחד, לפני כמעט שלוש שנים.

ואצלנו - בסיכום שנתי של שוק האג"ח הממשלתי בישראל, שמואל קצביאן מבנק דיסקונט מציין שהשוק המקומי היה חריג לטובה בהשוואה לשוקי האג"ח במערב. זאת תוך ירידת תשואות (עליית מחירי האג"ח) בסיכום השנה העברית, לעומת עליית תשואות בארה"ב, בגרמניה, באנגליה, בשבדיה, בקנדה ועוד.

קצביאן מסביר שהמצב נגרם מהפחתת ריבית מצטברת של 1.25% בישראל מאז נובמבר שעבר, ירידה בפרמיית הסיכון, האטה באינפלציה ובציפיות האינפלציה, ירידה בגירעון והמשך זרימת כספים ממוסדיים לשוק הממשלתי.

3. שוק הסחורות והמטבע

השקל נע השבוע בטווח שבין 2.99-3.05 שקלים לדולר והושפע בעיקר מהנעשה בוול סטריט, בשוק המטבע בעולם ומהמתיחות הביטחונית הגוברת. בשישי נסחר סביב 3.05 שקלים, שערו הגבוה מאז תחילת אוגוסט לפני שנסוג ל-3.03 שקלים. הבוקר נחלש השקל ב-0.5%, 3.044 שקלים.

הפער ההולך ומתרחב בין ריבית בנק ישראל לריביות בעולם עלול להגדיל את הסיכון להיחלשות השקל ולעליית ציפיות האינפלציה, מה שידחוף את השוק לדרוש תשואה גבוהה יותר על אג"ח ממשלתי ארוך.

"השקל הפגין שנה שנייה של ביצועים חזקים ועקף את כל המטבעות העיקריים", כתב קצביאן מבנק דיסקונט. בשנה העברית השקל התחזק ב-10% ביחס לדולר, ובהשוואה לביצועי מטבעות אחרים מול הדולר, הוא היה החזק ביותר. לדברי קצביאן, מעניין לציין שהתחזקות השקל השנה הייתה חדה באופן ניכר מתחזית הקונצנזוס בעולם: "בערב שנת תשפ"ו, חציון תחזיות הקונצנזוס (סקר בלומברג) חזה כי הדולר-שקל יהיה בתקופה הנוכחית סביב רמה של כ-3.4 שקלים ומעט יותר, בעוד שהדולר-שקל נסחר היום סביב כ-3 שקלים".

הדולר עצמו נסחר בתנודתיות ביום שישי, בעקבות נתוני האינפלציה. מתחילת החודש ירד מדד הדולר ב־0.5%. לפי בלומברג, קרנות גידור, מנהלי נכסים וסוחרים אחרים מצמצמים את פוזיציות הלונג על הדולר.

במקביל, הין היפני התחזק מול המטבעות המרכזיים האחרים, והכביד על הדולר. הין זינק בשיעור של עד 0.8% לרמה של 153.24 ין לדולר, בדרכו לשבוע שני ברציפות של התחזקות - רצף העליות הארוך ביותר מאז מאי. קובעי המדיניות ביפן משדרים מסרים ניציים, ותומכים במטבע המקומי. אבל אסטרטגים במורגן סטנלי צופים שהין ייחלש בחזרה לרמות שבהן נסחר ביולי, על רקע חידוש עסקאות ה־Carry Trade מצד הסוחרים והערכתם כי התנאים הבסיסיים בשוק המט"ח תומכים בהיחלשות המטבע היפני.

מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-2.8% ביום שישי, אך השלים עלייה של יותר מ-8% בשבוע בעקבות שיבושים ממושכים בתנועת מכליות הנפט דרך מצר הורמוז ואף דרך הדרך העוקפת - סעודיה סגרה צינור נפט מרכזי שנועד לאפשר העברת אספקה דרך חצי האי ערב אל ים סוף, ובכך לעקוף את מצר הורמוז. הבוקר שוב מזנק מחירו לכ-107 דולר.

4. מאקרו

שבוע עמוס במיוחד בנתוני מאקרו ובהחלטות ריבית צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים, כאשר בתוך ארבעה ימים יתפרסמו נתוני תעסוקה ואינפלציה, לצד החלטות ריבית של שלושה מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם - הפדרל ריזרב בארה"ב, הבנק המרכזי של בריטניה וזה של יפן.

במוקד יעמוד הפדרל ריזרב - ברביעי ב-21:00 שעון ישראל תפורסם הריבית, וכחצי שעה לאחר מכן יעלה יו"ר הפד, קווין וורש, למסיבת עיתונאים בה תהיה לו הזדמנות להסביר כיצד הוא רואה את האינפלציה, שוק העבודה והמשך מדיניות הריבית. נתוני המכירות הקמעונאיות יפורסמו כמה שעות קודם לכן ויהיו נתון המאקרו המרכזי האחרון לפני החלטת הריבית, ויעניקו אינדיקציה לגבי עוצמת הצריכה הפרטית והפעילות הכלכלית.

בשישי פורסם בארה"ב שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה (ליבת האינפלציה) עלה באוגוסט ב־0.3% לעומת יולי, מעל תחזית הכלכלנים. הנתון חיזק את הציפיות להעלאת ריבית, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של 90% להעלאת ריבית.

אבל ארה"ב לא תהיה לבדה על הבמה. בשלישי יתפרסמו בבריטניה נתוני שוק העבודה, וברביעי נתוני האינפלציה. בחמישי בבוקר תגיע החלטת הריבית של הבנק המרכזי הבריטי, שצפוייה להותיר את הריבית ללא שינוי (3.75%).

את השבוע יחתום בשישי הבנק המרכזי של יפן. הבנק נוטה להעלות את הריבית ב־0.25 נקודת אחוז, ל־1.25% ולרמה הגבוהה ביותר ביפן מאז 1995. החלטה שתפתיע את השווקים עלולה להגביר את התנודתיות, דרך היין ועסקאות ה־carry trade, ומשם להתגלגל לתשואות האג"ח בארה"ב, לשוקי המטבע והסחורות.

נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בשווקים הגלובליים - רגע לפני פרסום מדד המחירים לצרכן בישראל ביום שלישי וכחודש לפני החלטת הריבית הבאה שתתקבל כמה ימים לפני הבחירות.

5. תחזית

מניית סנדיסק זינקה מפברואר 2025 עד לשיא ביוני 2026 ביותר מ-6,000%, אך מאז איבדה 24.5%. החברה, המפתחת פתרונות בתחום רכיבי הזיכרון, שהוקמה על ידי אלי הררי, נסחרת בנאסד"ק בשווי 258 מיליארד דולר.

אנליסט השבבים של בנק ההשקעות קנטור, סי.ג'יי מיוז, ממליץ על המניה שתצטרף בשבוע הבא למדד היוקרתי, S&P 100 ב"תשואת יתר" בפרמיה של 64%. לדבריו, אין חשש מירידה בביקושים, אך הגידול בעלויות המימון מכביד על חברות הזיכרון.

הוא ממליץ לנצל את החולשה להגדיל פוזיציות גם בסנדיסק וגם במיקרון, משום שהן הזולות ביותר בסקטור, עם מכפיל רווח עתידי של 6-7. "הזיכרון נשאר צוואר הבקבוק של ה-AI", הוא סבור. מחירי זיכרונות ה-NAND עלו ב-5%-10% ברמה הרבעונית, ומספקים רוח גבית לסנדיסק, וגם יכולת החברה לרכוש מניות של עצמה בכ-55% משווי השוק תתמוך במניה, להערכת מיוז.

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