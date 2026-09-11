חברת החשמל בדרך לפרידה ממיזם הסיבים האופטיים שהקימה. החברה הממשלתית דיווחה היום כי חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב למכירת מלוא החזקותיה (30%) בחברת התקשורת IBC, הפועלת תחת המותג 'אנלימיטד'. המניות יימכרו לבעלת השליטה הנוכחית במיזם במתכונת "As-Is".

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במסגרת המתווה המתגבש, חברת החשמל צפויה לקבל כ-250 מיליון שקל עבור מניותיה. במקביל, המהלך יכלול את פירעון מלוא יתרת החוב שהעמידה חברת החשמל ל-IBC, שמוערך נכון לחודש יוני האחרון בכ-115 מיליון שקל. בכך, התמורה הכוללת שתזרום לקופת החברה מוערכת בכ-365 מיליון שקל.

חברת IBC הוקמה בשנת 2013 על ידי חברת החשמל בשיתוף משקיעים נוספים, במטרה לנצל את פריסת עמודי החשמל ברחבי הארץ לטובת הקמת תשתית אינטרנט מהירה. באוקטובר 2025 עברה השליטה בחברה (70%) לידי קבוצת משקיעים הכוללת את הפניקס , מור בית השקעות וקרן נוי, בעסקה שגזרה ל-IBC שווי של כ-2.1 מיליארד שקל (כולל הלוואות בעלים). בחברת החשמל מבהירים כי למרות האקזיט המתוכנן מגרעין השליטה, היא תמשיך לשמש כקבלן הביצוע המרכזי של IBC לפריסת רשת הסיבים על גבי תשתיות החשמל.

עם החתימה על מזכר העקרונות, הצדדים נכנסו לתקופת בלעדיות של 90 ימים, במהלכה ינהלו משא ומתן לחתימה על הסכם סופי ומפורט. השלמת העסקה תהיה כפופה, בין היתר, לאישור משרד התקשורת והסכמת הגורמים המממנים של IBC.

יו"ר חברת החשמל, דורון ארבלי, התייחס למהלך המתוכנן ומסר: "אנחנו מנהלים את נכסי החברה בשיקול דעת עסקי ומתוך אחריות פיננסית. חברת החשמל הייתה גורם משמעותי ומניע בקידום פריסת הסיבים האופטיים בישראל, מהלך תשתיתי בעל חשיבות לאומית רחבה. אנו רואים בהשקעה הצלחה, אך כשמגיעה הזדמנות למימוש ערך ודאי בתנאים המשקפים את שווי ההשקעה - זו האחריות שלנו לקחת אותה. נמשיך להתמקד באספקת חשמל אמינה ויציבה, לצד איתור הזדמנויות השקעה בעולמות התוכן שלנו".