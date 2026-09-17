סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אופטימיות בשווקים הבוקר לאחר שהפד בחר אמש ללחוץ מחדש על הבלמים ולהעלות את הריבית בארה"ב ב-0.25% לטווח של 3.75%-4.00%. המהלך, שקטע תקופת המתנה של שלוש שנים, לווה במסר ניצי ותקיף מצד היו"ר קווין וורש, שהבהיר כי סביבת האינפלציה הדביקה מחייבת שמירה על ריבית גבוהה לאורך זמן. ההחלטה התקבלה תוך התעלמות מופגנת מהנשיא דונלד טראמפ, שמיהר להגיב בזעם ברשתות החברתיות: "הריבית צריכה לעמוד על 1% או פחות, אנחנו האשראי הטוב בעולם... הורידו את הריבית לארצות הברית, ומהר!". למרות הלחץ הפוליטי הכבד, עדכון התחזיות של הפד מאותת על העלאה נוספת עוד השנה ודוחה את תרחיש הורדות הריבית עד ל-2028, מה ששלח גלי הדף מיידיים למסחר.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בעוד בורסות סין נסחרות בטריטוריה האדומה, כאשר מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 1% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.4%, יתר השווקים המרכזיים ביבשת מציגים יציבות ונטייה חיובית. מדד הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני רושמים עליות קלות של 0.1% ו-0.2% בהתאמה.

ביפן, ראשי תאגידי הענק (בהם קוואסאקי ואינפקס) משמיעים קריאת אזהרה פומבית מפני חולשת הין, הנסחר כעת סביב 156 לדולר, ומתריעים כי התנודתיות משבשת את הפעילות העסקית, כל זאת בזמן שהמשקיעים דרוכים לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי היפני מחר, שצפויה לכלול העלאה של 0.25% לרמה של 1.25%.

וול סטריט

לאחר הנעילה האדומה והסוערת אמש בעקבות החלטת הריבית של הפד, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על ניסיון התאוששות. החוזים על מדדי הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק מצביעים על פתיחה ירוקה עם עליות רוחביות של כ-0.6% כל אחד.

אתמול, בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות שערים, לאחר ש"אפקט הפד" מחק לחלוטין את האופטימיות שאפיינה את שעות הפתיחה. המשקיעים, שקיוו לקבל מיו"ר הפד קווין וורש הכוונה מרגיעה, נתקלו במקום זאת בהחלטה ניצית פה אחד ובאיתות ברור כי סבב העלאות הריבית טרם הסתיים, מה שהוביל לגל מימושים רוחבי לקראת צלצול הנעילה.

מדד הדאו ג'ונס השלים צלילה של כ-625 נקודות, המהווה ירידה של 1.2%, לרמה של 51,467 נקודות (גבוה מהממוצע השבועי של ירידות לאחר העלאת ריבית ראשונה). מדד ה-S&P 500 איבד 0.4% מערכו, ואילו מדד הנאסד"ק, שהפגין תנודתיות רבה לאורך נאומו של הנגיד, הצליח להתאושש מעט לקראת הסיום וחתם בירידה קלה סביב רמות הבסיס. נתוני רוחב השוק ממחישים את עוצמת הלחץ: כ-75% ממניות ה-S&P 500 נסחרו בטריטוריה האדומה בנעילה, מה שמעיד על כך שהפאניקה פגעה כמעט בכל ענפי המשק.

אחד הסקטורים שספגו את המכה הקשה ביותר בשעות האחרונות של המסחר הוא סקטור הבנקים, שרשם את יומו הגרוע ביותר מאז ה-27 בפברואר. תעודת הסל של הבנקים (KBE ) צללה בכ-1.75%, על רקע החשש הכבד כי סביבת ריבית גבוהה לאורך זמן תכביד על פעילות הלווים ותפגע ברווחיות. בין הנפגעות הבולטות של הערב: מניית ג'י.פי. מורגן צ'ייס ירדה בכ-1%, בעוד שמניות ענקיות הפיננסים גולדמן זאקס , וולס פארגו , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ צללו כולן ביותר מ-2%.

מניית אינטל בלטה אמש עם זינוק של כ-4%, וזאת בעקבות דיווחים על מגעים ראשוניים עם ענקית השבבים הדרום-קוריאנית אס.קיי. הייניקס להקמת מיזם משותף לייצור שבבי זיכרון על אדמת ארה"ב.

נפט

מחירי הנפט רשמו אמש נסיגה מהשיאים האחרונים, לאחר שממשל טראמפ פעל להרגיע את חששות השוק מפני משבר אספקה מתמשך. חבית נפט מסוג WTI צללה ב-3.2% וננעלה על 102.43 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט איבד 2.7% ונקבע על 105.83 דולר לחבית - ירידות שקוטעות ראלי אגרסיבי של 16% שנרשם מתחילת החודש. המגמה השלילית הונעה בעקבות הצהרתו של שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, שקבע כי השבתת צינור הנפט "מזרח-מערב" בסעודיה בעקבות מתקפת הכטב"מים היא "הפרעה קצרה וזמנית שתימדד בימים". עם זאת, אנליסטים עצמאיים מזהירים כי צילומי לוויין החושפים אדמה חרוכה ונזק כבד למבני תחנת השאיבה, מעידים כי הצינור עלול להישאר מושבת למשך שבועות. בניסיון לפצות על הפגיעה בכושר הייצוא לים האדום, סעודיה החלה להסיט את התנועה חזרה למימי מצר הורמוז המאוימים: מאט סמית' מחברת מחקר הסחורות Kpler ציין כי ארבע מכליות ענק, המסוגלות לשאת יחד כ-8 מיליון חביות, כבר נצפו כשהן נטענות בנמלי המפרץ הפרסי, וצפויות לחצות את המצר תחת ליווי של הצי האמריקאי.

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לאבד גובה ורושמים ירידות קלות בהמשך למגמה מאמש: חבית מסוג WTI נחלשת בכ-0.3% לרמה של 102.11 דולר, ונפט מסוג ברנט נסוג בכ-0.2% ונסחר סביב 105.59 דולר.

מט"ח

בזירת המט"ח, הדולר אינדקס (DXY) הגיב בזינוק של כ-0.7% לרמה של 100.31 נקודות, כשהוא נסחר סמוך לשיא היומי שלו על רקע האיתותים הניציים של הפד והציפיות להמשך ריסון מוניטרי.

תל אביב

בזירה המקומית, המניות הדואליות שבות הבוקר למסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי, שצפוי להכביד על מדד ת"א 35 עם השפעה תיאורטית של 0.21%-. את הלחץ כלפי מטה על המדד צפויות להוביל מניות טאואר שחוזרת עם פער שלילי של 1.64%, איי.סי.אל (0.98%-), נובה (0.87%-) וטבע (0.68%-).

מנגד, מי שתספק רוח גבית משמעותית למדד היא מניית נייס , ששבה עם פער חיובי בולט של 3.87%. לצידה צפויות לבלוט לחיוב גם קמטק וגילת , שחוזרות עם פערים חיוביים של 1.97% ו-1.72% בהתאמה. מחוץ למדד המוביל, בולטות הבוקר אלומיי וויליפוד , שנושאות עמן פערי ארביטראז' חיוביים של כ-8.4%.

עוד משהו שכדאי לדעת

ענקית התוכנה, מיקרוסופט , מגדילה את האטרקטיביות שלה בעיני המשקיעים, לאחר שהודיעה השבוע על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-8% ל-98 סנט למניה. למרות שההעלאה נמוכה במעט מהממוצע של חמש השנים האחרונות (שעמד על כ-10%), במורגן סטנלי שואבים ממנה עידוד רב. האנליסט אדם ווד ציין ל-CNBC כי העלאת הדיבידנד, בשילוב עם צמיחה צפויה ברווח למניה (EPS) בשיעור דו-ספרתי גבוה, יוצרת עבור מיקרוסופט "פרופיל תשואה כולל יציב ואטרקטיבי מאוד". ברקע זה, מורגן סטנלי מותירים למניה המלצת "משקל יתר" (Overweight) עם מחיר יעד של 600 דולר, המשקף פוטנציאל אפסייד של 22% ביחס למחיר הסגירה של אתמול שעמד על כ-490 דולר.

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