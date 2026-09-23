כפי שנחשף בגלובס: זה המנכ"ל החדש של מיקרוסופט מו"פ

אוהד יאסין, אחד הישראלים הבכירים במרכז הפיתוח של מיקרוסופט מו"פ בהרצליה, מונה הבוקר (ד') לתפקיד מנהל המרכז ויחליף את מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, שמכהנת בתפקיד בשש וחצי השנים האחרונות - זאת כפי שנחשף בגלובס. יאסין ייכנס לתפקידו בחודש נובמבר הקרוב.

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יאסין ינהל את 3,000 עובדי מרכז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל, שפועל לצד "מיקרוסופט ישראל" - חברה נפרדת המנהלת את הפעילות העסקית של הענקית בשוק הישראלי, שגם היא עברה חילופי הנהלה בחודשים האחרונים עם עזיבתו של אלון חיימוביץ' ומינויו של נתי אמסטרדם - מי שניהל עד לאחרונה את הפעילות העסקית של אנבידיה בישראל. האחרון ייכנס לתפקידו בחודש הבא.

המרכז מנוהל ממשרדים בהרצליה, ולצידו פועלים מרכזים קטנים יותר בתל אביב, בחיפה, בנצרת, בבאר שבע ובירושלים, והוא מתמקד בעיקר במוצרי סייבר, ענן ריבוני ובינה מלאכותית.

קידום שני בתוך שנה

זהו הקידום השני של יאסין בתוך שנה - בתחילת השנה הוא קודם לתפקיד סגן נשיא במיקרוסופט העולמית ומונה לנהל מערך של מאות עובדים בישראל וברחבי העולם, תוך הובלה של הפעילות, שנחשבת לאסטרטגית למיקרוסופט, מול ממשלות וארגונים ריבוניים. הרעיון המרכזי הוא ריבונות דיגיטלית, כלומר היכולת של מדינות וארגונים לקבוע היכן הנתונים מאוחסנים, מי מחזיק בגישה אליהם וכיצד הם מוגנים.

בשנים האחרונות, ובעיקר על רקע החמרת רגולציות וחוקים, עלייה במתקפות סייבר והדגשה מחודשת של שליטה לאומית על נתונים, עננים ריבוניים הפכו לצורך אסטרטגי עבור ממשלות, אבל גם עבור ארגונים ציבוריים כמו בתי חולים, בנקים, חברות ביטוח וגם חברות פרטיות שתובעות שמירה מקסימלית על הנתונים שלהם בתוך כותלי המשרדים שלהם. במקרים רבים פונות הממשלות למספר ספקים בתחום על-מנת שלא להיות תלוי בספק טכנולוגי אחד, גדול ככל שיהיה.

עצם מינויו של יאסין לתפקיד הבולט בחברה העולמית כבר בחודש ינואר הוא יוצא דופן, מאחר שהוא שם את יאסין בעמדה בה הוא עובד גם אל מול מדינות שאינן אוהדות את ישראל או כאלה שאף לא מנהלות קשרים עם ישראל. במקרה כזה נעזר יאסין בצוות שלו על -מנת להתקשר עם אותן מדינות ולבקר בהן.

את התפקיד המרכזי בחודש ינואר קיבל יאסין בין השאר על רקע התפקיד המרכזי שממלא מרכז הפיתוח בישראל בפיתוח מוצרי בינה מלאכותית, ענן וסייבר.

יאסין החל את הקריירה כמפתח אלגוריתמים בחברות הישראליות סיווה וסכמה, נקלט ב-SAP הגרמנית והפך שם לדירקטור בתחום הנדסה ותפעול של תשתיות ענן. למיקרוסופט הוא הגיע כראש תחום החדשנות והאינקובציה ושימש במשך יותר משבע שנים כראש צוות הפיתוח של מוצרי הענן אז'ור על שרתים מקומיים (Azure Edge). בתפקיד כראש תחום הענן הריבוני במיקרוסופט הוא משמש כבר מאז סוף השנה שעברה.

תואר כפול

יאסין מחזיק כעת בתואר כפול - של הממונה על תחום הענן הריבוני במיקרוסופט העולמית, במקביל לתפקידו כמנהל מרכז המו"פ של החברה בישראל. הוא יצטרך לנווט את ניהול מרכז הפיתוח בישראל בתקופה שבו היא רחוקה משיאה: החברה אומנם אמונה על פיתוח מספר מוצרי סייבר וענן, אך בשנים האחרונות לא ביצעה רכישות של חברות ישראליות - כפי שהיה בעשור הראשון לפעילותה כאן.

מיקרוסופט מו"פ, כמו מרכזי פיתוח של חברות בינלאומיות אחרות, סובלת מהנסיקה בעלותו של עובד ההייטק הישראלי בשל שער הדולר הנמוך. המנכ"לית המכהנת מיכל ברוורמן-בלומנשטיק אף השתתפה בדיון עם משרד האוצר בנושא לצד עדי סופר-תאני, מנכ"לית מטא ישראל.

נוסף על כך יצטרך יאסין לנווט את הספינה הישראלית בים סוער של סנטימנט ביקורתי כלפי ישראל מכיוון צמרת מיקרוסופט בכל הקשור להסכמים המסחריים שלה עם מערכת הביטחון הישראלית (יאסין יהיה אמון על פעילות המו"פ בלבד ללא קשר להסכמים המסחריים של מיקרוסופט בישראל).

המתיחות בין הצדדים הגיעה לשיא לפני כשנה, לאחר שבמאי הסרט "נז"א" יובל אברהם חשף בעיתון ה"גרדיאן" את פעילות הלחימה בטרור שמבצעת יחידה 8200 על שרתי הענן של מיקרוסופט, אז'ור. לאחר התחקיר ב"גרדיאן" החליטה מיקרוסופט לסיים את חוזה הענן עם יחידה 8200, מעשה שהאיץ את המעבר של משרדי הממשלה והיחידות הביטחוניות מהענן הריבוני של מיקרוסופט לעננים של חברות מתחרות וזכייניות ממשלתיות כמו אמזון וגוגל.

יאסין הוא בעל תואר שני במדעי הניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במדעי המחשב מאוניברסיטת רייכמן. לאורך השנים פרסם מאמרים וזכה בפרסים אקדמיים, והוא רשום כממציא מספר פטנטים. לצד פעילותו המקצועית, הוא חבר בוועד המנהל של עמותת "לא עומדות מנגד".

"צוותים יוצאי דופן"

יאסין מסר בהודעה: "מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל הוא הבית המקצועי שלי כבר יותר מעשור, ואני גאה ונרגש לקבל את האחריות להוביל אותו לפרק הבא. לאורך השנים חוויתי מקרוב את היכולות שהופכות את הצוותים שלנו ליוצאי דופן: חשיבה חדשנית, תעוזה, מצוינות הנדסית והיכולת להפוך אתגרים גדולים לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים שמשתלבים במוצרי ליבה המשפיעים על מיליוני לקוחות ומשתמשים ברחבי העולם.

"היכולות האלה - לצד החיבור לתעשיית ההייטק המקומית, לאקדמיה ולאקוסיסטם הטכנולוגי - הן הבסיס להמשך הצמיחה שלנו. בעידן שבו הבינה המלאכותית משנה כל תחום ופותחת אפשרויות חדשות, אני נלהב ומלא הערכה על ההזדמנות להמשיך לחזק ולקדם את העשייה המקצועית והחברתית שלנו, ולעצב את הדור הבא של הטכנולוגיות והמוצרים של מיקרוסופט".

אלש הולצ'ק, נשיא וארכיטקט ראשי בחטיבת האבטחה של מיקרוסופט, מסר: "מיקרוסופט מחויבת להמשך פעילותו והצלחתו של מרכז הפיתוח בישראל. אני בטוח שתחת הנהגתו של אוהד יאסין, המרכז ימשיך בעשייה המשמעותית שלו וימשיך לקדם את פלטפורמות ה-AI, הסייבר והריבונות של מיקרוסופט".