בעיצומו של המשבר: מיטרוניקס מבצעת ריקול למוצר מחשש לשריפה

חברת מיטרוניקס , יצרנית הרובוטים ומוצרי הניקוי לבריכות שבשליטת קיבוץ יזרעאל, הודיעה על ריקול לשואב בריכות ידני נטען מדגם Niya Aquasweep S10, בשל חשש להתחממות יתר ולהתלקחות. החברה קוראת למי שמחזיק במוצר להפסיק מיד את השימוש בו ואת טעינתו ולפנות אליה לצורך איסופו.

מדובר בשואב בצבע שחור, מק"ט IL-9997301, שיוצר בסין על-ידי Hongkong Yimu Technology Limited / Lydsto ויובא ושווק על-ידי מיטרוניקס בישראל בין 23 באפריל ל-14 באוגוסט 2026.

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לפי הודעת החברה, במסגרת חקירת כשל שביצע היצרן התברר כי בחלק מהמכשירים עלולה להיות פגיעה בחוזק המכני של מעטפת המוצר. כתוצאה מכך עלולים להיווצר בה סדקים ולאפשר חדירת מים לתוך יחידת המנוע. חדירת מים עשויה לגרום לקצר חשמלי, להתחממות יתר ובמקרה קיצוני להתלקחות ולשריפה.

עד לאיסוף המוצר ממליצה מיטרוניקס להרחיק אותו משימוש ולהניח אותו במקום יבש ומאוורר, הרחק מילדים ומחומרים דליקים. החברה מסרה כי ניתן לפנות אליה לצורך תיאום האיסוף ולקבלת פיצוי או מענה מתאים. הודעת הריקול פורסמה בתיאום עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.

תקופה מאתגרת במיוחד

הריקול מגיע בתקופה מאתגרת במיוחד עבור מיטרוניקס. החברה - שבעבר הייתה אחת מחברות התעשייה הקיבוציות הבולטות בישראל והגיעה בשיאה ב-2021 לשווי של יותר מ-9 מיליארד שקל - ספגה בשנים האחרונות ירידה חדה בפעילות ובשווי. ב-2025 הסתכמו הכנסותיה בכ-1.4 מיליארד שקל, והיא רשמה הפסד של כ-228 מיליון שקל, בין היתר על רקע מחיקות מלאי ונכסים.

גם במחצית הראשונה של 2026 נמשכה החולשה. ברבעון השני הסתכמו הכנסות מיטרוניקס בכ-437.5 מיליון שקל, ירידה של כ-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והיא עברה להפסד נקי של כ-8 מיליון שקל. במחצית כולה ירדו ההכנסות בכ-13% לכ-747 מיליון שקל, וההפסד הסתכם בכ-34.5 מיליון שקל. החברה הסבירה את הירידה בין היתר בחולשה בתחום המנקים לבריכות פרטיות, בתחרות הגוברת, בירידה במכירות באירופה ובאתגרים תפעוליים.

על רקע מצבה, מיטרוניקס מקדמת תוכניות נוספות להתייעלות ולחיזוק הנזילות, ובמקביל מנהלת מגעים עם קרן פימי להשקעה בחברה. כפי שפורסם בגלובס, השקעה כזו עשויה להזרים לחברה כמה מאות מיליוני שקלים ולסייע לה להתמודד עם חוב של כ-600 מיליון שקל. אם המגעים יבשילו בהתאם למתווה שנבחן, קיבוץ יזרעאל עשוי לאבד את השליטה בחברה שהקים לפני יותר מארבעה עשורים.