מחירי הדלק בארץ נוסקים וגזירות מס בדרך, אבל הצפת שוקי היצוא במכוניות סיניות, שמנהלות ביניהן מלחמת מחירים, הופכת את החלום הישראלי על מכונית חדשה, בטוחה, מאובזרת ואולטרה-חסכונית לריאלי יותר מתמיד.

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בשמונת החודשים הראשונים של 2026 יוצאו מסין כ-7.2 מיליון כלי רכב, ובשלושת החודשים האחרונים עמד הקצב החודשי על למעלה ממיליון יחידות. כ-20% מהכמות הזו היו של כלי רכב עם תקינה אירופית. המשמעות היא מסה חסרת תקדים של כלי רכב, שחייבים למצוא לקוחות כמעט בכל מחיר. זו הסיבה, שתערוכת הרכב הבינלאומית של פריז, שתיפתח החודש, תהיה מוצפת בדגמים ובמותגים סיניים חדשים במחירי רצפה, שיאפילו על עמיתיהם האירופיים. זה לא צעד נבון מבחינה גיאו-פוליטית, ויהיו לו השלכות, אבל הוא משקף חוסר ברירה.

רוכשי הרכב בישראל כבר מרגישים בגלים הראשונים של הצונאמי המתקרב. סיפי המחיר הפסיכולוגיים בקטגוריות השונות נמצאים בצניחה חופשית. כל דגם חדש שמושק חותך את המחירים של קודמיו - וכנראה שזו רק ההתחלה. זו כמובן בשורה טובה למי שרוצה לקנות רכב, עם חיסון יעיל ממחירי הדלק, בתקציב שעד לא מכבר ניתן היה לרכוש בו רק משומשות חבוטות. הינה כמה מהנציגות החדשות של "המהפכה העממית", שיוצגו החודש בתערוכת פריז.

סמארט #2

נוסטלגיה אירופית מתוצרת סין

המכוניות המקוריות של המותג סמארט יוצרו עד לפני כשלוש שנים במפעל בצרפת, ואז עבר ייצורן לסין על ידי בעלת השליטה החדשה ג'ילי. לפיכך השקת הבכורה הרשמית בצרפת של המכונית החדשה והזעירה של סמארט, שמשחזרת בצורה די נאמנה את המיקרו-מכונית המקורית של המותג, היא סוג של סגירת מעגל.

כמו המקור, זהו רכב עירוני זעיר לשני נוסעים בלבד, שדומה בעיצובו החיצוני ובממדיו למקור. אורכו 2.75 מ' בלבד וגובהו 1.55 מ'. אבל מתחת לכסות הנוסטלגית מסתתר תא נוסעים עדכני ומתוחכם, עם שלל מסכים, וההנעה היא חשמלית מלאה, עם מנוע בהספק 80 כ"ס וסוללה של 35.7 קילוואט-שעה, שאמורה לספק עד כ-300 ק"מ ב-WLTP.

כמו במקור, יהיו אפשרויות להתאים את הסגנון החיצוני והפנימי לטעמו של המשתמש.

סמארט #2 / צילום: יח''צ

השאלה הגדולה היא המחיר. הסמארט המקורית מוצבה כמכונית "מיקרו-פרימיום", ועלתה כמו מכוניות סופר-מיני גדולות ומרווחות ממנה מה, שלא סייע לה בשוק.

אבל אם היורשת הרוחנית שלה תגיע אלינו עם "מחיר סיני", בטריטוריה שתתחיל ב-90 אלף שקל אחרי מסים, פלוס-מינוס, יש לה סיכוי להפוך כאן ליותר מאשר סתם גימיק חולף.

ליפמוטור B03X

קרוס-אובר קומפקטי במחיר מציאה

לקבוצת סטלנטיס תהיה בתערוכה תצוגה מסיבית, אבל את עיקר תשומת הלב עשויה לגנוב דווקא המכונית החדשה של LeapMotor, שאת כלי הרכב שלה משווקת סטלנטיס באירופה.

ה-B03X החשמלית, שתגיע לישראל עוד השנה, משלימה "מלמטה" את היצע דגמי הקרוס-אובר של המותג, עם אורך של 4.27 מ', גובה של 1.63 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.6 מ', שמבטיח תא נוסעים די מרווח.

ליפמוטור / צילום: יח''צ

העיצוב החיצוני והפנימי די תקני, עם המערך המקובל של מסכים וסגנון מינימליסטי. אבל האבזור צפוי להיות נדיב, כמקובל אצל הסינים, ולמנוע יש הספק מכובד של 195 כ"ס.

הגרסה הבכירה, שהוצגה עד כה, מצוידת בסוללה של 53 קילוואט עם טווח צנוע יחסית של עד 382 ק"מ בלבד.

מה שעשוי לפצות על כך הוא המחיר, שמתחיל באירופה בכ-25 אלף אירו אחרי מכסים. אצלנו זה אומר טווח משוער של 120 אלף שקל פלוס-מינוס, בכפוף לשער המטבע.

BYD דולפין G פלאג-אין

1,000 קילומטר בין ביקורים בתחנת הדלק

בתערוכה תושק רשמית אחת המכוניות החשובות ביותר של BYD עבור השוק האירופי והישראלי.

העיצוב החיצוני של המכונית הזו נמצא אי שם בין "סופר-מיני גבוהה" לקרוס-אובר קומפקטי, והממדים תומכים במיצוב הזה עם אורך של 4.16 מ', גובה 1.57 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.61 מ'.

תא הנוסעים מיישר קו עם עיצוב דגמי הדור האחרון של המותג, וכולל מסכים, מצלמות היקפיות, מערך עזרי בטיחות אקטיביים ובגרסאות הבכירות לא מעט פריטי נוחות וסטטוס, כמו מושבים חשמליים, ריפוד דמוי עור וכו'.

BYD דולפין G פלאג-אין / צילום: יח''צ

הקלף החזק שלה הוא הנעת פלאג-אין חזקה וחסכונית, שמשלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין עם סוללה בקיבולת של 7.4 קילוואט שעה או 18.3 קילוואט שעה וטווח חשמלי של עד 40 ק"מ או עד 105 ק"מ. לטענת החברה, היא תצטרך לבקר בתחנת הדלק רק אחת לכ-1,000 ק"מ.

מחיר הבסיס שלה באירופה נמוך בכ-3,000 אירו, שהם כ-11.1% פחות מהמחיר של האחות הגדולה יותר ATTO2, עם אותה מערכת הנעה. כלומר בישראל גרסת הבסיס עשויה לעלות כ-125-127 אלף שקל בלבד, וזו טריטוריית מחיר חדשה לגמרי עבור הנעת פלאג-אין, שאינה תלויה בעמדות טעינה.

פורת'ינג V6

קרוס-אובר פלאג-אין למשפחה מורחבת

לסינים יהיה מה להציע גם למשפחות מורחבות ומוגבלות תקציב, ובתערוכה תושק רשמית הגרסה האירופית של הקרוס-אובר המשפחתי מבית FORTHING, שבסין נמכר תחת השם V6. הוא יוצג גם עם הנעה חשמלית וגם עם פלאג-אין בעלת טווח חשמלי ארוך, ולשתיהן, כך מסרה החברה, תהיה תקינה אירופית מלאה, שלא הייתה עד כה.

זהו רכב באורך נכבד של 4.83 מ' עם בסיס גלגלים מרשים של 2.9 מ' ושבעה מושבים בשלוש שורות. גם כאשר כל המושבים מאוישים נותר נפח מטען מכובד של כ-513 ליטר.

פורת'ינג V6 / צילום: יח''צ

הגרסה החשמלית, שמוצעת החל מהחודש בסין, מצוידת בסוללה של 60.5 קילוואט-שעה וטווח משוער של כ-420-450 ק"מ ב-WLTP.

המחיר בסין, לפני הנחות, מתחיל בכ-15 אלף דולר. בישראל, אחרי מסים ושינוע, ואולי עם קצת מוטיבציה של היצרן, עשויים להציב את מחיר הפתיחה על כ-160-170 אלף שקל, פלוס מינוס, שזה רף נמוך חדש לרכב פלאג-אין למשפחות הגדולות.

ג'ילי EX2

תנסה לשחזר את הקסם גם באירופה

המכונית החשמלית הנמכרת ביותר בסין היא דווקא סופר-מיני קטנה וחביבה. תחת השם EX2 היא תנסה לשחזר את הקסם גם באירופה. אורכה 4.13 מ' בלבד אולם גובהה 1.58 מ' ויש לה בסיס גלגלים "משפחתי" באורך 2.64 מ'.

להנעה אחראי מנוע בודד בהספק צנוע של 116 כ"ס ולפחות בינתיים היא משווקת באירופה עם סוללה של 47 קילוואט-שעה וטווח של עד 345 ק"מ ב-WLTP.

ג'ילי EX2 / צילום: יח''צ

בגרמניה, עם מיסוי די כבד, עולה הגרסה הבכירה כ-24 אלף אירו. אצלנו ניתן לצפות למחיר התחלתי של 110-120 אלף שקל.