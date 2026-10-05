קצר ולעניין: בישראל בידור ישקיעו מיליוני שקלים בתחום המיקרו-דרמה

שלושה חודשים אחרי שאסף רפפורט רכש 60% ממחברת-האם של "ישראל בידור" Z Platform באמצעות קרן מריט לפי שווי של 80 מיליון שקל, בקבוצה מכריזים על התוכניות החדשות. במהלך 2027 מתוכננת השקעה של מיליוני שקלים בהפקות תוכן קצר ומיקרו-דרמה, כאשר העבודה על חלק מהפורמטים כבר יצאה לדרך.

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מדובר בפורמטים המיועדים מראש לצפייה בסושיאל, והפעילות תרוכז תחת מחלקה ייעודית שבראשה תעמוד יעל פיליפוביץ', שעד כה הובילה את עשיית הווידאו בחברה וניהלה את פלטפורמת הטיקטוק שלה, וכעת תוביל גם את תחום השורטס (המיקרו-דרמה).

יעל פיליפוביץ' / צילום: סטודיו מאיסה

נזכיר כי בחברה כבר עלו ברשתות החברתיות עם ריאליטי קצר תחת השם "ישראל שידוך", שצבר כ-35 מיליון צפיות באינסטגרם ובטיקטוק, והעונה השנייה שלו צפויה להתחיל להצטלם בקרוב.

בנוסף משיקה הקבוצה דוקו-ריאליטי חדש בכיכובם של מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט, בהשקעה של מאות אלפי שקלים. מדובר בסדרה שהופקה על-ידי יואב גרוס הפקות, ותעלה תחת "ישראל שורטס" בפרקים קצרים בני דקה.

לדברי דוד אנוליק, מנכ"ל ישראל בידור, הקבוצה "ממשיכה להרחיב את פעילותה ולהעמיק את נוכחותה בעולם השורטס, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה בזירת התוכן הדיגיטלי. מאז ומתמיד שאפנו להיות לא רק גוף שמסקר תרבות ובידור, אלא גם מייצר תוכן ומפתח פורמטים, והמהלך הנוכחי מעמיק את הפעילות הזו.

"המטרה היא לייצר תוכן איכותי שמחזק את הקשר עם הקהל ואת המותג, ובמקביל לפתח סביבו גם מודלים עסקיים, מתוכן שיווקי ועד שיתופי-פעולה מסחריים ומדיה".

דוד אנוליק, מנכ''ל ישראל בידור / צילום: יח''צ אוהד רומנו

אמילי מקוב, עורכת התוכן הראשית של קבוצת "ישראל בידור", מוסיפה כי "תחום השורטס מביא איתו דרך אחרת לספר סיפור: כל פרק נמשך כדקה, הקצב מותאם בדיוק לעולמות הסושיאל, והדוקו חושף בצורה אותנטית וחסרת פילטרים את המצולמים ברגעים הכי אישיים ומורכבים שלהם".

קבוצת "ישראל בידור", שהוקמה ב-2019 על-ידי האחים דוד ושלמה סער, מחזיקה בנכסי דיגיטל פופולריים באינסטגרם ובטיקטוק. קרן מריט, שהובילה את רכישת רשת 13 עבור אסף רפפורט, רכשה 60% מ-Z Platform תמורת כ-48 מיליון שקל, עם אופציה לרכישת 25% נוספים בעתיד. במסגרת ההסכם, החברה לא ממוזגת ישירות לתוך רשת 13, אלא מתנהלת עצמאית.

גם אייקון ישראל בתמונה

בשנה האחרונה צבר תחום המיקרו-דרמה תאוצה בישראל. בקשת 12, לדוגמה, עלו כבר עשרות פרקים של הסדרה "כשהגלים מתחזקים", המבוססת על ספרה של שרון צוהר, בכיכובם של ידין גלמן ומישל פרו. מדובר בתוכן שמיועד לרשתות החברתיות, המתאפיין בפרקים קצרים משמעותית ובצורה אנכית ולא אופקית.

העלות הכלכלית של פרק היא בהתאם - במקום מיליוני דולרים לפרק, מדובר בכמה מאות אלפי דולרים ובסטים דלים יותר. הודות לאפשרות של מעקב צמוד יותר אחר תכנים ברשתות החברתיות ובאנליטיקה, ניתן להפיק יותר תובנות מכל פרק.

דוגמה נוספת היא המיקרו-דרמה המסחרית "יד הגורל" של יד2. "קיבלנו החלטה אסטרטגית לא לרדוף אחרי צפיות לסדרה", סיפרה לגלובס סמנכ"לית השיווק של יד2 איילת ניצן, "כי הבנו שאם נעשה את זה, בסוף נשרוף את כל התקציב. הרעיון היה להביא בשורה ואת התחושה שיד2 משתנה. זה היה הפיבוט הכי חשוב".

לגלובס נודע כי השקעה נוספת בתחום צפויה להגיע מקבוצת Buzz Code Digital Media של אבי בן טל ושלום אסייג, שרכשה את הנכסים הדיגיטליים של אייקון ישראל לפי שווי שמוערך בכ-4 מיליון שקל. על-פי גורמים הבקיאים בפרטים, מתנהל משא-ומתן בנושא, ועל הפרק עומדות שתי סדרות שמתוכננות לשנה הקרובה, וכל אחת מהן צפויה לעלות כמה מאות אלפי שקלים.

בשל העובדה שמדובר בשוק שאין בו כיום רגולציה, והחקיקה הנוקשה על הטלוויזיה לא חלה עליו, ישנה גמישות מסחרית גבוהה. על-פי רוב, הפקת תכני מיקרו-דרמה מגיעה עם פרטנר מסחרי, מה שמאפשר את ההפקה וגם מביא הכנסות.