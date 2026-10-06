טיסות החילוץ לדובאי החלו בסוף השבוע שעבר, ועל פי הודעת משרד התחבורה צפויות להסתיים ביום חמישי. אלא שכעת, חברות התעופה הישראליות עודכנו על כך שהטיסות למחר מבוטלות, לאחר שהאמירותים ביטלו את האישור. טיסות אלו, שאמורות לצאת מחר, כוללות מאות נוסעים שכבר נרשמו. יש לציין כי במהלך השבוע האחרון אירועים כאלה התרחשו שוב ושוב, בעיקר סביב דרישות שב"כ, אך לבסוף הדברים הסתדרו.

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כאמור, מוקדם יותר הודיעו במשרד התחבורה על סיום מתקרב על טיסות החילוץ. "מבצע השבת הישראלים מדובאי, באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. הטיסות הראשונות מדובאי נחתו בישראל כבר ביום שישי, ומאז פועל משרד התחבורה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להמשך השבת הישראלים ארצה במהירות ובבטחה".

במשרד התחבורה ציינו כי עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים באמצעות חברת איתיחאד שיצאו מאבו דאבי לישראל וכן באמצעות טיסות מדובאי שבוצעו על ידי חברות התעופה הישראליות. "המאמצים להשבת ישראלים נוספים נמשכים במלוא המרץ, כאשר משרד התחבורה פועל בתיאום הדוק עם חברות התעופה הישראליות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח את המשך הפעילות ואת שובם הבטוח של הישראלים הנמצאים בדובאי", נכתב בהודעה.

כזכור, פליי דובאי השעתה את הפעילות שלה לישראל עד להודעה חדשה - ועד כניסתן של החברות הישראליות לקו, ככל הנראה בחודש הבא, אנחנו צפויים לראות היצע נמוך יותר מהרגיל.

במשרד התחבורה וברשות התעופה האזרחית נמצאים בקשר מול האמירויות ומנסים לטפל בכך.