ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות טיסות החילוץ למחר מבוטלות. מה יעשו מאות נוסעים?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פליי דובאי

חברות התעופה עודכנו: טיסות החילוץ למחר מבוטלות. מה יעשו מאות נוסעים?

מאות נוסעים שנרשמו לטיסות החילוץ מדובאי נותרו ללא מענה לאחר ביטול האישור לטיסות מחר • בישראל פועלים מול האמירויות בניסיון לחדש את הפעילות ולהשלים את מבצע ההשבה עד יום חמישי

אלון פרל 17:00
שדה התעופה בדובאי / צילום: Shutterstock
שדה התעופה בדובאי / צילום: Shutterstock

טיסות החילוץ לדובאי החלו בסוף השבוע שעבר, ועל פי הודעת משרד התחבורה צפויות להסתיים ביום חמישי. אלא שכעת, חברות התעופה הישראליות עודכנו על כך שהטיסות למחר מבוטלות, לאחר שהאמירותים ביטלו את האישור. טיסות אלו, שאמורות לצאת מחר, כוללות מאות נוסעים שכבר נרשמו. יש לציין כי במהלך השבוע האחרון אירועים כאלה התרחשו שוב ושוב, בעיקר סביב דרישות שב"כ, אך לבסוף הדברים הסתדרו.

האם הגידול המהיר של פליי דובאי הפיל אותה עם גיוס של טייס לא כשיר?
הכמעט-אסון בטיסת פליי דובאי עשוי לשלוח את אל על למהלך היסטורי

כאמור, מוקדם יותר הודיעו במשרד התחבורה על סיום מתקרב על טיסות החילוץ. "מבצע השבת הישראלים מדובאי, באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. הטיסות הראשונות מדובאי נחתו בישראל כבר ביום שישי, ומאז פועל משרד התחבורה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להמשך השבת הישראלים ארצה במהירות ובבטחה".

במשרד התחבורה ציינו כי עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים באמצעות חברת איתיחאד שיצאו מאבו דאבי לישראל וכן באמצעות טיסות מדובאי שבוצעו על ידי חברות התעופה הישראליות. "המאמצים להשבת ישראלים נוספים נמשכים במלוא המרץ, כאשר משרד התחבורה פועל בתיאום הדוק עם חברות התעופה הישראליות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח את המשך הפעילות ואת שובם הבטוח של הישראלים הנמצאים בדובאי", נכתב בהודעה.

כזכור, פליי דובאי השעתה את הפעילות שלה לישראל עד להודעה חדשה - ועד כניסתן של החברות הישראליות לקו, ככל הנראה בחודש הבא, אנחנו צפויים לראות היצע נמוך יותר מהרגיל.

במשרד התחבורה וברשות התעופה האזרחית נמצאים בקשר מול האמירויות ומנסים לטפל בכך.