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שיווק ופרסום תקלה גלובלית בוולט: לא ניתן להזמין משלוחים
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תקלה גלובלית בוולט: לא ניתן להזמין משלוחים

התקלה בוולט מונעת מלקוחות לבצע הזמנות חדשות באפליקציה • בחברה מדווחים על "קשיים טכניים" וממליצים לנסות שוב בהמשך, בעוד שהזמנות באיסוף עצמי ממשיכות לפעול • מדובר בתקלה נוספת בשורת תקלות שחוותה וולט בשנתיים האחרונות

נבו שפיר 14:18
שליח של וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis
שליח של וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis

תקלה גלובלית בשירות המשלוחים של וולט מונעת בשעה זו מלקוחות לבצע הזמנות חדשות באפליקציה. עם הכניסה לשירות מופיעה הודעה שלפיה החברה מתמודדת עם "קשיים טכניים גלובליים" ואינה יכולה לקבל הזמנות בשלב זה.

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בוולט מבקשים מלקוחות שהזמנתם נדחית לנסות לבצע אותה שוב מאוחר יותר, לאחר שההודעה תוסר. לצד זאת, באפליקציה מציינים כי האפשרות לבצע הזמנה באיסוף עצמי מבית העסק עדיין זמינה. בשלב זה לא נמסרו פרטים על מקור התקלה או על המועד שבו צפוי השירות המלא לחזור לפעילות.

אין זו הפעם הראשונה שבה תקלה גלובלית משביתה את מערך המשלוחים של וולט. בסוף מאי האחרון נסגר השירות להזמנות חדשות בשעות הצהריים בעקבות תקלה גלובלית, שהייתה אז השלישית בתוך אותו חודש. לפי גורמים בחברה, מקור אותה תקלה היה באפליקציית השליחים, שלא אפשרה להם לסמן כי מסרו את ההזמנה, ובעקבותיה הוערך כי אלפי הזמנות נתקעו. השירות חזר לפעילות בהמשך היום.

גם בסוף אפריל השנה נרשמה תקלה עולמית שמנעה קבלת הזמנות חדשות, וגם אז המקור היה באפליקציה המשמשת את שליחי וולט. התקלה תוקנה לאחר כשעה.

עוד קודם לכן, במהלך 2025 נרשמו כמה תקלות גלובליות דומות, ובהן אירוע בינואר שהשבית את האפשרות להזמין למשך כחצי שעה.