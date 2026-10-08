בעלים חדשים לברבי? הלחץ על מאטל למכור, והקשר הישראלי

זמן קצר לאחר עזיבתו של המנכ"ל הישראלי ינון קרייז, הלחץ על דירקטוריון חברת הצעצועים מאטל, יצרנית ברבי, הולך וגובר. חברת ההשקעות Ariel Investments, המחזיקה בכ-5.4% מהחברה, קוראת לה לבחון "חלופות אסטרטגיות", ובהן מכירת נכסים, מיזוג או מכירה מלאה "לקונה הנכון".

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במכתב ששלח יו"ר ומנכ"ל משותף של Ariel, ג'ון רוג'רס, לדירקטוריון מאטל, ושחלקו פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" וברויטרס, נטען כי מניית מאטל נסחרת בשווי נמוך משמעותית משוויה הכלכלי. לדבריו, להערכת החברה, רוכש אסטרטגי יהיה מוכן לשלם פרמיה משמעותית על מחיר המניה הנוכחי. ב-Ariel קראו למאטל לשכור בנק השקעות עצמאי שיבחן את האפשרויות העומדות בפניה.

הלחץ מגיע לאחר שבשבוע שעבר Authentic Brands Group כבר פנתה למאטל וקיימה דיונים בנוגע להצעה שעשויה לשקף לחברה מחיר של יותר מ-20 דולר למניה. בעקבות הדיווח זינקה מניית מאטל בכ-19% ביום אחד, אך גם לאחר העלייה היא נסחרת סביב 15.5 דולר למניה, לאחר שאיבדה יותר מחמישית מערכה מתחילת השנה.

ההשקעות הכבידו על הרווחיות

ההתפתחויות מגיעות במקביל לחילופי הנהלה משמעותיים במאטל. קרייז, שכיהן כמנכ"ל החברה מאז 2018 והוביל בשנים האחרונות מהלך שנועד להפוך אותה מיצרנית צעצועים לחברת מותגים ותוכן, עזב את תפקידו בתחילת החודש. במקומו מונה רוג'ר לינץ', מנכ"ל קונדה נאסט שכיהן גם בדירקטוריון מאטל.

קרייז עבר לחברת ההפקות הבינלאומית פרמאונט, שם מונה למנכ"ל משותף לצד דיוויד אליסון, והוא צפוי להיות אחראי בין היתר על הניהול השוטף ועל שילוב הפעילויות בקבוצת המדיה הממוזגת.

בתקופת קרייז הצליחה מאטל לייצב את פעילות הצעצועים ולחזק מותגים כמו ברבי ומותג מכוניות הצעצוע הוט ווילס, אך התקשתה לתרגם את המותגים להתרחבות עקבית בעסקי הבידור. ההשקעות בתחום התוכן והמדיה הכבידו על הרווחיות, ובקרב חלק מבעלי המניות גברה הטענה כי נכסי החברה עשויים להיות שווים יותר תחת בעלים אחרים. מוקדם יותר השנה גם Southeastern Asset Management קראה לבחון מכירה של מאטל.

במאטל אומרים על כך כי הדירקטוריון וההנהלה מחויבים לפעול לטובת כלל בעלי המניות, וכי יבחנו את העמדה שהציגה Ariel לצד עמדותיהם של משקיעים נוספים.