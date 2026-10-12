סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:14

1. שוק המניות

המשקיעים בבורסה של תל אביב מקווים שהשבוע שייפתח הבוקר יהיה טוב בהרבה מקודמו, למרות שאין סיבות טובות לכך.

הסיכונים הגיאופוליטיים שוב עומדים במרכז תשומת הלב, לאחר שהתקיפות של החות'ים הגבירו את החשש מהתרחבות העימות ומשיבושים נוספים באספקת האנרגיה ומהמשך הלחץ האינפלציוני - כל זאת, קראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, בישראל ובאירופה השבוע.

הלילה נרשמה עוד הסלמה בסעודיה לאחר שנמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף שוב בידי החות'ים, יום לאחר שתקיפה במקום הביאה למותם של 12 בני אדם. האירועים מגבירים את החשש מהסלמה מסוכנת שעלולה לגרור גם את ארה"ב למעורבות רחבה יותר.

הבשורה הבוקר היא הירידות במחירי הנפט בעקבות דבריו של טראמפ - נשיא ארה"ב אמר שרוסיה ואוקראינה הסכימו ל״הפסקת אש בתחום האנרגיה״. נפט ברנט יורד ב-2% ל-103 דולר ונפט WTI בשיעור דומה ל-90 דולר.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר והחוזים בוול סטריט מאותתים על המשך הראלי לקראת פתיחת עונת הדוחות שם.

גם מועד הבחירות שהולך ומתקרב מוסיף עצבנות בשווקים - בית ההשקעות IBI מעריך ש"תרחיש של החלפת ממשלה צפוי לתמוך בירידה בפרמיית הסיכון, בהתחזקות השקל ובתגובה חיובית בשוק המניות". מנגד, הם מזהירים כי "המשך המבנה של הקואליציה הנוכחית עלול להוביל לעלייה בפרמיית הסיכון, לפיחות בשקל ולירידות בשוק המקומי".

תמיכה מסויימת תגיע מהמניות הדואליות. טבע בפער ארביטרז' חיובי של כ-5% לאחר שזינקה בוול סטריט בעקבות קבלת אישור FDA לתרופה לסכיזופרניה, פאלו אלטו, לה השפעה קטנה בינתיים על המדד תזנק ב-4%, טאואר ונובה ייחלשו בעד 2% ו־ICL בכ־2.4%.

אלקטרה נדל"ן תרכז עניין הבוקר לאחר הפרסום מאתמול לפיו החברה מתכננת לגייס כ־200 מיליון שקל בהנפקת 15 מיליון מניות במחיר של 13.09 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של 15%. בעלת השליטה, אלקו, המחזיקה בכ־49% מאלקטרה נדל"ן, הודיעה כי בכוונתה לנצל את מלוא הזכויות שיוקצו לה, בהיקף של כ־95 מיליון שקל.

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כאמור, הבורסה המקומית חוזרת משבוע אדום: מדד ת"א 35 ירד בכ־3.7%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ־3.3% ומדד ת"א 125 נחלש בכ־3.6%.

את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שצנח בשיעור חד של קרוב ל־8%; זאת, בעיקר בגלל הנפילה במניית נקסט ויז'ן. עוד בלטו לשלילה מדד הבנייה עם ירידה של כ־7%, ומדדי הביטוח והבנקים, שנחלשו בכ־6% ובכ־5%, בהתאמה.

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באסיה נרשמת מגמה מעורבת: מדד הקוספי בדרום קוריאה יורד ב־2.5%% בהובלת מניות השבבים שמגיבות לירידות בסקטור בוול סטריט. מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר בעלייה קטנה של 0.3%. הבורסה ביפן סגורה לרגל חג.

החוזים בוול סטריט מצביעים על עליות קלות של עד 0.4% במדדים המובילים.

וול סטריט שמדדיה המובילים נושקים לשיאים, חוזרת לאחר שבוע טוב וחוגגת בדיוק היום 4 שנים לראלי עם זינוק של 118% מאז 12 לאוקטובר, 2022 (ראו הרחבה בהמשך) אל פתיחת עונת הדוחות המסקרנת.

גם בגזרת נתוני המאקרו צפוי שבוע עמוס. מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שיפורסם ביום רביעי, צפוי להיות גורם מרכזי בהחלטת הריבית של הפדב בישיבתו הקרובה בסוף החודש.

הבנקים הגדולים ידווחו ראשונים, כאשר המשקיעים ממתינים בדריכות להצצה ראשונה לאופן שבו הזינוק האחרון בתשואות האג"ח הממשלתיות ובמחירי הנפט, לצד אי־הוודאות בנוגע לתחזית הכלכלית, השפיעו על התנהלותן של חברות ושל צרכנים.

מגזר הפיננסים, ובפרט מניות הבנקים, נחשב בעיני משקיעים רבים לאינדיקטור מוביל למצב של השוק. זאת משום שהבנקים מספקים את הדלק לצמיחה הכלכלית באמצעות מימון והלוואות: חברות זקוקות לאשראי כדי להרחיב את פעילותן, ואילו צרכנים לווים כסף כדי לממן רכישות גדולות, כמו בתים ומכוניות.

כריסטופר מרינאק, מנהל מחלקת המחקר בחברת ברין קפיטל, המספקת שירותי בנקאות להשקעות לבנקים קטנים ובינוניים, אמר כי הירידות האחרונות במניות הבנקים נבעו מכך שהשוק החל להביא בחשבון את האפשרות של ריביות גבוהות יותר, לאחר שבחודשים הקודמים התעלם ממנה.

אבל יש גם צד חיובי. למרות החששות מסביבת המאקרו, ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב, סיפק הצצה לדוחות הרבעוניים שלו כבר באמצע ספטמבר, כשמסר כי הכלכלה האמריקאית והצרכנים נותרים חזקים, איכות האשראי טובה, הנהלות החברות מפגינות ביטחון ופעילות העסקאות ערה.

המשקיעים יקבלו תמונה ברורה יותר ביום שלישי, כשג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, וולס פארגו וגולדמן זאקס יפרסמו את תוצאותיהם לרבעון השלישי. בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי יפרסמו את דוחותיהם ביום רביעי.

היום חל יום קולומבוס בארה"ב והמסחר ייערך במתכונת מצומצמת וחלק מהמוסדות בשוק יהיו סגורים.

2. שוק האג"ח

תשואות האג"ח בארה"ב ל-10 ול-30 שנים עלו במהלך השבוע לרמות שיא מאז 2002 (5.36% ו-5.73% בהתאמה), על רקע נתוני מאקרו חזקים ומחירי האנרגיה הגבוהים. בסיכום שבועי, עם זאת, התשואות הארוכות ירדו קלות, בתמיכת הנפקות חזקות של אג"ח ל-10 ול-30 שנה, התמתנות הציפיות להעלאת ריבית הפד, ודברי טראמפ כי ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה.

בשוק האג"ח האמריקאי אין היום מסחר בגלל חג.

ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, מזהיר כי הלחצים בשוק האג"ח עלולים להכביד גם על חברות הזקוקות למימון, על רקע העלייה בתשואות והמרוץ הגלובלי אחר הון. לדבריו, המשקיעים ידרשו בשלב מסוים תשואה גבוהה יותר על החוב התאגידי, מה שעלול להרחיב את מרווחי האשראי ולייקר את גיוס החוב ואת מיחזור ההלוואות.

דיימון השמיע את הדברים ב־6 באוקטובר, בשולי אירוע של ג'יי.פי מורגן בלונדון, לפי דיווח של בלומברג. יום לאחר מכן, ב־7 באוקטובר, פורסמה האזהרה ב־TheStreet. דיימון קרא להתמודד עם הסיכונים לפני שיהפכו למשבר, והזהיר שאם המשבר יגיע, הטיפול בו יהיה כואב הרבה יותר.

נתונים של אסטרטגים בג'יי.פי מורגן מצביעים על סימני לחץ בשוק האשראי: היקף ההלוואות הממונפות הנסחרות בפחות מ־60 סנט לדולר הגיע ל־65 מיליארד דולר, לעומת 40 מיליארד דולר שנה קודם לכן, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2020. היקף ההלוואות הנסחרות ב־80 סנט לדולר או פחות הגיע ל־139.8 מיליארד דולר, קרוב לשיא שנרשם במאי 2020.

ענף הטכנולוגיה בולט בחולשה: הוא אחראי ל־54.4 מיליארד דולר, או 39%, מההלוואות המצויות במצוקה. לפי תחזיות הבנק, שיעור חדלות הפירעון באג"ח בתשואה גבוהה עשוי לעלות ל־2.75% ב־2027, לעומת תחזית של 2.25% לשנה הנוכחית.

התערבות ה-ECB בשוקי האג"ח?

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים ציין שנגיד הבנק המרכזי של צרפת אמר כי אף שהמצב בשוק האג"ח "מורכב", ה-ECB לא צריך להתערב בשווקים. מאידך, בבלומברג דווח כי נשיאת ה-ECB אמרה לשרי האוצר של גוש האירו בפגישה סגורה כי ל-ECB יש את הכלים להתמודד עם "התפתחויות בלתי מוצדקות ובלתי מוסדרות בשווקים".

תשואות האג"ח בשוק המקומי עלו השבוע תוך עלייה בתלילות העקום, על רקע עליית התשואות החדה בעולם, העלייה שנרשמה לאחרונה בפרמיית הסיכון של ישראל, וייתכן שגם חששות מתוצאות הבחירות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק בשבוע החולף מול השקל בכ־0.2% ושערו הרציף נעמד על 3.06 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, טיפס בכ־0.3% וננעל ברמה של 102.2 נקודות - שיא של כשנה וחצי. מדובר בשבוע הרביעי הרצוף בו נרשמת עלייה במדד - הרצף הארוך ביותר מאז אפריל־מאי 2025.

מחירי הנפט עלו, כשברקע דיווחים על התגברות המתקפות האיראניות על מכליות בהורמוז. הסוחרים יבחנו את ההשפעה של העסקה אליה הגיעו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומקבילו הרוסי ולדימיר פוטין, במסגרתה האחרון הסכים לשחרר לשווקים הגלובליים מעל 4 מיליון טונות של דיזל, וכן את ההשלכות של תקיפת החות'ים את נמל התעופה בריאד.

4. מאקרו

מדד המחירים לספטמבר בישראל שיתפרסם ביום חמישי צפוי להציג ירידה של 0.3%־0.4%, מה שיציב את האינפלציה השנתית ברמת 1.7%־1.8%. לפי מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, צפויה ירידה חדה במחיר הטיסות וכן ירידה בולטת במחיר הדלקים, כתוצאה מההורדה החדה של מס הבלו.

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן שיתפרסם ביום רביעי צפוי להציג בספטמבר עלייה של 0.6%, מה שיעמיד את קצב האינפלציה השנתי על 3.7%, לעומת 3.4% באוגוסט - רחוק מיעד ה־2% של הפד. הפתעה למעלה או למטה עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית בשווקים. בשוק הנגזרים מתמחרים סיכוי של פחות מ־20% להעלאת ריבית באוקטובר, לצד סיכוי של כ־80% להעלאה בהחלטה בדצמבר.

כלכלני בלומברג אנה וונג, אליזה ווינגר ואנדרו סאצ'ר כתבו כי "שהאצת האינפלציה היא בעיקר סיפור של נקודות חמות מקומיות, לא לחצי מחירים רחבים. זו הבחנה חשובה לעומת מחזור העלאות הריבית של 2022, והדבר משאיר לפד מקום להישאר סבלני".

5. תחזית

השוק השורי הנוכחי במדד S&P 500 מציין היום, ארבע שנים מאז תחילתו. מדד S&P 500 גבוה ב־118% לעומת 12 באוקטובר 2022, אז הגיע לשפל הנעילה של השוק הדובי. עלייה כה חדה עלולה לעורר חששות בקרב משקיעים. אחרי הכול, שווקים שוריים אינם נמשכים לנצח.

ההיסטוריה מספקת תמונה מעודדת לגבי השנה החמישית של שוק שורי. כל ששת השווקים השוריים במדד S&P 500 מאז 1957, שהגיעו ליום הולדתם הרביעי, המשיכו להתקיים גם לאחריו. עם זאת, משך הזמן שנותר להם לאחר מכן שונה.

לפי אד ירדני, שישה שווקים שוריים במדד מאז שהחל להיסחר במתכונתו הכוללת 500 מניות ב־1957 נמשכו לפחות ארבע שנים. השוק השורי שהחל באוקטובר 1957 הסתיים בדצמבר 1961, כשבעה שבועות בלבד לאחר יום הולדתו הרביעי.

השווקים השוריים שהחלו ב־1982 וב־2002 הסתיימו כמעט בדיוק כשהגיעו לגיל חמש. השוק שהחל ב־1974 נמשך מעט יותר משש שנים, ואילו השווקים שהחלו ב־1987 וב־2009 נמשכו יותר מ־12 שנים וכמעט 11 שנים, בהתאמה. כלומר, כל ששת השווקים השוריים שרדו את יום הולדתם הרביעי, וחמישה מהם נמשכו כחמש שנים או יותר.

גם התשואות לאחר יום ההולדת הרביעי היו שונות מאוד. לפי חישובי הכותב, מדד S&P 500 עלה בכ־7% מיום השנה הרביעי של השוק השורי שהחל ב־1957 ועד לשיאו, ובכ־16% לאחר יום השנה הרביעי של השוק שהחל ב־2002.

לעומת זאת, בשווקים השוריים שהחלו ב־1974 וב־1982 עלה המדד בכ־37%-38% נוספים לאחר שהגיעו לגיל ארבע. בשוק שהחל ב־2009 הוא אף הכפיל את עצמו ביותר מפי שניים לאחר יום הולדתו הרביעי, ואילו בשוק שהחל ב־1987 הוא עלה בערך פי ארבעה.

מכפיל הרווח הנוכחי גבוה מהממוצע של מדד S&P 500 בעשר השנים האחרונות, שעומד על 23.6, לפי נתוני FactSet. עם זאת, כשבוחנים את הרווחים שהחברות צפויות להציג ב־12 החודשים הבאים, המדד נסחר במכפיל שנמצא פחות או יותר בממוצע העשור האחרון.

מה שיכול להעיב השנה על השוק היא המגמה בתשואות האג"ח לטווח ארוך. היא משפיעה באופן משמעותי על התשואות שמניבות מניות לאורך זמן, אמר ג'ורדן ריזוטו, שותף מנהל ומנהל ההשקעות הראשי ב־GammaRoad Capital Partners. "כאשר האג"ח מציעות תשואות שעשויות להיות דומות לאלה של מניות, אך בתנודתיות צפויה נמוכה משמעותית, למשקיעים כמו קרנות פנסיה ומנהלי חסכונות לפרישה עשוי להיות תמריץ גדול יותר להעביר כספים ממניות לאפיקי הכנסה קבועה", אמר ריזוטו.

"אם התשואות לטווח ארוך ימשיכו לעלות, התחרות הזאת על כספי המשקיעים עלולה להתעצם ולהכביד עוד יותר על שוק המניות".

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