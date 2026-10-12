"לא כל חברה שששמה מסתיים באותיות AI תהיה חברה טובה"

בכנס משקיעות הדור הבא של גלובס, בשיתוף הפניקס, בנק לאומי ושטראוס, שנערך היום (ב') בבורסה לניירות ערך, נערך פאנל "לחשוב כמו משקיעה", בהנחיית בת שבע משה, שותפה בקרן A12 ומנהלת השוק הישראלי בקלטורה; ובהשתתפות רותי (שמחה) פורמן, שותפה מנהלת בקרן ויולה; אליאור זיטלני, המשנה למנכ"ל הפניקס ESOP; וספיר הרוש, מנהלת הפעילות בישראל של Third Point Ventures.

ארבע הבכירות דיברו על תעשיית ההייטק המקומית, מהם הטיפים שלהן למשקיעות, ומדוע הן אופטימיות בנוגע לישראל.

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משה: "נושא ההשקעות בהייטק פחות נגיש לציבור הרחב. אנחנו כאזרחים עם תיק פנסיוני והשקעות בשוק ההון פחות חשופים. זה נראה נוצץ ומגניב. אפתח בשאלה לרותי, איזו נגישות יש לנשים הנהדרות כאן להשקעות בהייטק?"

פורמן: "דווקא פחות שאלה אליי, כי אצלנו יכולים להשקיע רק משקיעים כשירים. יש חברות ביטוח או בנקים שנותנים הרבה פיזור למשקיעים כשירים".

משה: "אליאור, את חשופה לכל הדאטה. יש לכם נתח שוק דרמטי של ניהול האופציות של העובדים. עובדת שבונה את מסלול הקריירה שלה ומגיעה לצומת החלטה, על מה היא צריכה להסתכל?"

זיטלני: "אישה שרוצה להיכנס לעולם ההייטק - רוצה להיכנס לסטארט-אפ שיהיה ה'וואו' הבא. כשנותנים אופציות, המטרה לא לשאול כמה אופציות, אלא לבחון את החברה, מי הצוות, מה קיים בשוק, איפה החברה נמצאת, הרבה פרמטרים ואז לשאול - מה אני מקבל? לא רק מה החברה נותנת, אלא איך אני הופכת את זה למשהו אמיתי".

אליאור זיטלני, משנה למנכ''ל הפניקס ESO / צילום: כדיה לוי

משה: "יש ציר אחד של פעילות השקעות, ופריזמה שנייה אני בונה את המסלול שלי ומחפשת עבודה, יש לי כמה אפשרויות, ואחת מהן להיכנס לעבוד בסטארט-אפ. יש מרכיב שכר ואופציות שהן תאוריה. רק בשנה האחרונה אלפי עובדים נהיו מיליונרים או כמעט-מיליונרים מאקזיטים מטורפים של וויז וארמיס. עובד בחר נכון במסלול הקריירה ומצא עצמו עם מיליון דולר בבנק".

זיטלני: "יש המון מידע שאפשר למצוא בחוץ. יש גם המון אקזיטים שהיו בדרך אליהם כל-כך הרבה דילולים, ובסוף העובד או אפילו היזמים לא קיבלו כלום".

איך מחליטים על איזו חברה להמר

משה: "ספיר, שמשקיעה בשלבים מוקדמים, אשמח לשאול אותך: בעידן ה-AI, עולם הטכנולוגיה כה תחרותי, וחברות מגלות בבוקר שקלוד פיתחו משהו שהורס את המודל שלהן. את פוגשת כמעט כל סטארט-אפ בישראל. איך מקבלים החלטה על איזו חברה 'שמים את הז'יטונים', ואיך מתמודדים כשזה לא מצליח?"

הרוש: "תרשו לי לפוצץ כמה בועות. זו תקופה באמת מעניינת. בעיתונות רואים את הדברים הנוצצים, לא את מה שמתחת לפני השטח. ההסתכלות שלנו כשאנו משקיעים בסטארט-אפים - וזה מה שאני ממליצה לחברים שמתראיינים לעבודה - לשאול שאלות כמו המשקיעים.

"בתור קרן הון סיכון שמשקיעה מאוד מוקדם ולצידה קרן גידור, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שרואים שהשוק הציבורי כל-כך מושפע מחברות פרטיות - קלוד, OPEN AI. לכן זו תקופה מאוד מעניינת. מצד שני, זה קשה למשקיעים. דרך קרן הגידור אנחנו מושקעים בחברות כמו אנתרופיק ומתמחרים גם מניות לפי השאלה האם יש או אין AI, ומצד שני מקשיבים לשני פאונדרים שיצאו מ-8200.

"התכונה הראשונה בהון סיכון זה להיות אופטימי ואולי קצת נאיבי. זה הקסם בסוף. זה זמן טוב לבנות, אבל אי-הוודאות מאוד גבוהה ביחס לעבר".

ספיר הרוש, מנהלת פעילות ההשקעות בישראל, Ventures Point Thir / צילום: שלומי יוסף

פורמן: "כשאני ממליצה לילדים שלי לאן ללכת, וככה גם אנחנו בוחרים את החברות בפורטפוליו - בעיקר כשהשינויים מאוד תכופים - קודם כול תראו את התרבות של החברה, מי המשקיעים, מי ההנהלה, וגם מי המלווים, והאם יש לה מספיק כסף וזמן לעבור תקופות קשות".

משה: "אני חוזרת לנקודה של מה קורה כשהדברים לא מצליחים. היו לאחרונה כותרות על הונאות למשל. מעניין אותי איך מתמודדים וממשיכים 'להמר' על עוד חברה".

הרוש: "אני רוצה לשנות את המינוח, כי זה מעצבן אותי, המילה 'הימור' לא קיימת. אנחנו טובות בלנתח דאטה, להבין לאן השווקים הולכים, קצת החלטות מהבטן - לא הימור אלא סיכון מושכל.

"אין סיבה לנשים לא להשקיע בשוק ההון. להבין טרנדים וקצת יותר על כל חברה ציבורית - כל אחת יכולה, וכלי AI יכולים לעזור. תשאירו את הפחד במקומות שהוא אמור להיות, תפתחו תיק השקעות, בהתחלה עם מעט כסף, תקראו ותגבשו עולם תוכן. בעיניי זה קריטי".

רותי (שמחה) פורמן, שותפה מנהלת בקרן ויולה קרדיט / צילום: שלומי יוסף

"הקלישאה שלומדים מטעויות תמיד נכונה"

משה: "המילה 'הימור' הייתה בהקשר של ההשקעה המוקדמת בהון סיכון. לפעמים יש טעויות בדיעבד - איך מתמודדים?"

פורמן: "קודם כול, הקלישאה שלומדים מטעויות תמיד נכונה. כשעובדים עקבית, והתיק מפוזר, ויש טעות, אז לומדים וממשיכים הלאה. הלא-טעויות מחפות בסוף על הטעויות. בטח שעשינו הרבה טעויות. העברתי את התיק שלי למקצוענים בשוק ההון".

משה: "טעויות תופסות הרבה מקום בתקשורת".

הרוש: "טעויות זה לא משהו שאפשר להימנע ממנו, הון סיכון כולל סיכון מסוים. כשיזמים מתחילים את המסע, זה קצת חתונה קתולית עם המשקיעים. צריך אנשים שילוו אותך גם בשוחות, ולצערי כולם עוברים את זה, גם באקזיטים הנוצצים ביותר. בעינינו, אנחנו משקיעים מאוד אקטיביים, מסייעים בבורדים, ברמת המכירות, מביאים מומחים, אנחנו מעין enablers. גם כשמכניסים חוב לחברה, חשוב לנו לדעת מי נותן את החוב".

משה: "בתעשייה שלנו, אחרי עידן המסיבות הנוצצות בסיישל, הרבה פעמים יש תפיסת עולם שהדברים עובדים חלק, ומאחורי הקלעים - כשחברה במצב שיש לה בעיה תזרימית, וצריך לחשוב, אולי לעשות סקנדרי - איך זה נראה מהצד שלך, האם יש אינדיקציות שהשוק יכול לראות?"

בת-שבע משה, שותפה, קרן A12 ומנהלת השוק הישראלי, קלטורה / צילום: שלומי יוסף

זיטלני: "בסוף כשמסתכלים על השקעה, עושים הערכת שווי. בוחנים את הצוות ומקבלים החלטה. קצת על מה אנחנו רואים - היום 70% מההשקעות הן סייבר, AI, נורא מצומצם. הסכומים לא השתנו, אבל התמהיל השתנה".

משה: "בפריזמה של מדינת ישראל, אנחנו מככבים הרבה בכותרות. ספיר, הקרן שלך משקיעה רק בארה"ב, ופתחתם פעילות בישראל. איך המשקיעים הזרים רואים את השוק הישראלי, והאם זה ימשיך?"

הרוש: "אני עובדת עבור דן לואב, יהודי ציוני פילנתרופ, שהגיע אחרי ה-7 באוקטובר ואמר שאם ישראל הייתה מניה, הוא היה קונה אותה. זה משפט חזק. יש פה משהו מיוחד בטאלנט - עם תכונות אופי שלא נמצאות בשום מקום אחר, והן גורמות לנו להצליח. בגלל שהצבא מייצר לנו המון בעיות לפתור, יזמים יוצאים עם רעיונות לדרך, רואים שם טאלנט מצטיין. אני מאוד מאמינה בשוק הישראלי, וכך גם דן, שמשקיע פה המון".

"קשה היום לישראל בעולם"

משה: "רותי, את מגייסת מכל המוסדיים בישראל והרבה מוסדיים בחו"ל. הם משקיעים בישראל כי הם רואים הזדמנות. איפה הסנטימנט נמצא?"

פורמן: "מבחינה פסימית - קשה היום לישראל בעולם. אנחנו עובדים עם משקיעים שהם לא יהודים, זה לא פשוט, והממשלה הנבחרת תצטרך לטפל בזה. גם כשיש פה מלחמה, ורוב הצוות שלנו פה, כולל חמישה עולים חדשים שעלו אחרי ה-7 באוקטובר, ולפעמים יש אזעקה, וצריך לעשות שיחה.

"מבחינה אופטימית - כמי שעובדת עם הנהלות בכל העולם, אני רואה את היזמים הישראלים - היצירתיות, החוכמה והערבות ההדדית. לכן אני מאוד אופטימית. אני מאמינה שתעשיית ההייטק, שהיא הקטר של המשק, רק תגדל ותביא עוד משקיעים מכל העולם".

משה: "היום התעשייה גדלה?"

פורמן: "יש כוח-אדם בהייטק שיוצא לחו"ל, ויש מגמה מדאיגה שמקימים חברות בחו"ל. אני מקווה שזה ישתנה".

טיפים למשקיעות: "לא לפחד"

משה: "יש לכן טיפים למשקיעות?"

זילטני: "לא לפחד ממספרים או ממונחים פיננסיים. לשאול שאלות ולא לפחד להיות היחיד ששואל שאלות בחדר. ככה לומדים".

הרוש: "תורידו את ההימור ותתרכזו בלהבין כמויות דאטה ואיך השווקים מתנהגים, ותנסו בקטן. אולי תגלו שאתן טובות בזה".

פורמן: "לא כל חברה שששמה מסתיים באותיות נקודה AI תהיה חברה טובה".

משה: "מאוד קשה לשנות מציאות כלכלית ממשכורת. זו נקודה שאני הבנתי מאוחר, ואז התחלתי להשקיע, וזה שינה גם את תחושת המסוגלות העצמית, הביטחון והיכולת לעתיד. בנושא של ישראל אני מאוד אופטימית - צלחנו דברים קשים, ונצלח גם בהמשך".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס