זיג משיקה טכנולוגיה חדשה לאיתור המותגים הגדולים הבאים

זיג (Zyg), חברת הבינה המלאכותית של יוצאי איירון סורס עומר קפלן ותומר בר-זאב, משיקה טכנולוגיה חדשה לאיתור המותגים הגדולים הבאים.

החברה, שפיתחה פלטפורמה אג'נטית שמביאה מוצרי eCom לסקייל מקצה לקצה, השיקה היום (ג') את ה-ZyG Score: פריצת דרך ביכולת לזהות מוצרי eCom עם פוטנציאל להגיע למכירות שנתיות של מאות מיליוני דולרים בשוק האמריקאי דרך טכנולוגיה מתקדמת ולא "תחושת בטן".

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במסגרת המהלך, מותגים שמוכרים באינטרנט ביותר ממיליון דולר בשנה, יוכלו לקבל ללא עלות את "זיגנל" - "מכונת שיקוף" טכנולוגית שמעריכה את פוטנציאל הצמיחה שלהם, מנתחת את המתחרים ומזהה הזדמנויות בשוק היעד בארה"ב.

מותגים שיראו פוטנציאל גבוה בבדיקת ה"זיגנל", יעברו לשלב הבא, במסגרתו זיג תפעיל מאות סוכני AI כדי לבחון את המוצר גם מול לקוחות אמיתיים במבחן שוק (Marketability Test).

זיג תשקיע כ-10,000 דולר בהוצאות שיווק, בכל אחד מ-500 החברות עם הפוטנציאל הגבוה, כדי להגיע למודל ניבוי הצלחה אמין.

נזכיר כי זיג גייסה במאי האחרון 60 מיליון דולר לפי שווי חברה של חצי מיליארד דולר, זאת לאחר גיוס של 58 מיליון דולר בחודש מרץ.