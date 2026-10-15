שחקן חדש בתחום הטרייד: הראל תציע שירותי מסחר בני"ע

שחקן חדש בתחום המסחר בני"ע. חברת הביטוח והפיננסים הראל מקימה פעילות טרייד חדשה, במטרה לקחת נתח בתחום שנמצא בשנים האחרונות בצמיחה מתמדת בצל העניין הגובר בשוק ההון והצטרפות של ציבור משקיעים חדש.

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כחלק מהמהלך, חברת הבת של הראל, בשם "הראל מסחר בניירות ערך", שהגישה באחרונה בקשה להתקבל כחברה בבורסה לני"ע. בראש הפעילות החדשה יעמוד אלעד סימס, המכהן בשנים האחרונות כסמנכ"ל דאטה וחדשנות בהראל פיננסים, וימונה למנכ"ל פעילות הטרייד.

עם אישור הבקשה הצפוי, תצטרף הראל ל-25 בנקים וחברי בורסה נוספים הפועלים כיום בשוק ההון הישראל. על־פי ההערכות, בישראל מעל ל־1.6 מיליון חשבונות מסחר בניירות ערך. מתוכם, כ-200 אלף חשבונות נפתחו על־ידי משקיעים פרטיים (ריטייל) רק בשנה החולפת (2025), כך על־פי נתוני הבורסה לניירות ערך.

הגופים החוץ-בנקאיים נוגסים בשליטת הבנקים

ברקע, בשנים האחרונות חווה התחום פריחה משמעותית, עם כניסתו של דור חדש של משקיעים, בין היתר לנוכח התשואות הגבוהות של השנים האחרונות. מה שהוביל לכניסה של שחקנים חדשים והתחזקות של הגופים החוץ בנקאיים, שבאופן הדרגתי נגסו בנתח השוק של הבנקים ששלטו בתעשייה ביד רמה במשך שנים רבות.

אם לפני כ־6 שנים, 94% מהחשבונות החדשים נפתחו בבנקים, בשנת 2024 הנתון הזה נחתך דרמטית ל־53%, כלומר בתי ההשקעות הצליחו להשתלט על מחצית מהשוק, מגמה שלפי ההערכות נמשכת עד היום .

מיטב , אי.בי.אי ואקסלנס, בתי ההשקעות המובילים בתחום המסחר העצמאי, מדווחים בזה אחר זה כל אחד על גידול של 30 אלף חשבונות מסחר מדי שנה. מיטב הוא שחקן הטרייד החוץ־בנקאי הגדול ביותר, עם 132 אלף חשבונות מסחר, אחריו אקסלנס (100 אלף חשבונות) ואי.בי.אי (95 אלף), כאשר גם לאינטראקטיב ישראל ובלינק עשרות אלפי חשבונות מסחר כל אחד .

"אנחנו נרגשים לקראת המהלך החדש של הקמת חבר הבורסה, שמגיע על רקע הצמיחה בפעילות של המשקיעים הפרטיים בישראל כמו בכל העולם והערכתנו שהצמיחה הזו תימשך בעוצמה בשנים הבאות", מסר מיכאל בנוולגי, מנכ"ל הראל פיננסים. "כחברה ששמה לנגד עיניה להעניק ללקוחותיה שירות רחב וכולל, פלטפורמת חבר בורסה היא נדבך מרכזי באסטרטגיה שלנו לשנים הבאות". הוא הוסיף כי "בימים אלה אנו שוקדים על הקמת הפעילות והמערכות התומכות, תוך תמיכה משמעותית של קבוצת הראל".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב אמר : "הצטרפותה של הראל, גוף פיננסי ותיק, מוביל ומנוסה, כחבר בורסה היא חיזוק משמעותי לשוק ההון הישראלי. ככל שיותר גופים איכותיים נוספים יפעלו בשוק, כך תגבר התחרות, יתרחב היצע המוצרים והשירותים, והגישה לשוק ההון תהיה פשוטה ונוחה יותר עבור ציבור המשקיעים. שוק ההון הישראלי צבר תאוצה משמעותית בשנים האחרונות, אך בהשוואה לשווקים המפותחים בעולם פוטנציאל הצמיחה שלו עדיין גדול. אנו מאמינים כי נראה עוד ועוד גופים, מקומיים ובינלאומיים, מצטרפים ופועלים בשוק ההון הישראלי".