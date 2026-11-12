מכירות הדירות החדשות בת"א צנחו ב-60%, והעיר המפתיעה בצמרת

נפילה של 60% במכירת דירות חדשות בתל אביב ברבעון השלישי של 2026 לעומת הרבעון הקודם הובילה את הירידה בעסקאות חדשות שנרשמה ברבעון זה והביאה לעליית היצע הדירות בתל אביב ב-5% במהלך הרבעון - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם שוק היד שנייה בתל אביב מצוי בהאטה רבה, מה שהביא לכך שחיפה - לראשונה בהיסטוריה של נתוני הלמ"ס - הגיעה למקום הראשון מבחינת כלל העסקאות שבוצעו בה. גם סקירה מקבילה של הכלכלן הראשי העלתה ממצאים דומים.

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בסך-הכול נמכרו ברבעון השלישי של השנה כ-21,800 דירות, ירידה של כ-6% לעומת הרבעון השני. אומנם יש להדגיש כי בספטמבר האחרון חלו רוב החופשות של חגי תשרי, אך באפריל חלו חופשות חד הפסח, כך שגם כשמתחשבים בחגים שחלו בשני הרבעונים, הרבעון השלישי של השנה נחשב לחלש במכירות.

ואולם בדיקת המגמות של הלמ"ס מעלה כי החל מינואר 2026 חלה עלייה חודשית של כאחוז במספר העסקאות שמתבצעות, וזאת הודות לגידול במספר הדירות החדשות שנמכרות. זאת, בעוד שדירות יד שנייה דווקא רושמות ירידה במספרן, שבספטמבר האחרון הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת המלחמה. ואולם נתוני הלמ"ס על העסקאות כוללים גם עסקאות מסובסדות שנערכות במסגרת "דירה בהנחה", שהיוו 36% מכלל הדירות החדשות שנמכרו ברבעון השלישי של השנה. אחוז כה גבוה מעיד על כך שבסך-הכול שוק הדירות החדשות סובל מקיפאון כבד.

עוד הסבר לעלייה במספר הדירות החדשות הנמכרות מסופקת על-ידי הכלכלן הראשי באוצר, שמצא גידול חד בשכיחות הטבות המימון. "בחודש ספטמבר עמד שיעור העסקאות שניתנה בהן הטבת מימון על 45%, גידול חד של 15 נקודות אחוז בהשוואה לספטמבר אשתקד, כמו גם בהשוואה לחודש הקודם, זאת בהמשך לגידול מצטבר של עשר נקודות אחוז שנרשם בין החודשים אוגוסט - יוני 2026. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בשכיחות ההטבות המדווחות מאז מרץ 2025, ערב כניסתן לתוקף של מגבלות בנק ישראל", נכתב בסקירת הכלכלן הראשי.

הערים המובילות

כאמור, תל אביב מובילה את הקיפאון הזה, ובמיוחד שוק הדירות החדשות, שבו נמכרו 537 דירות ברבעון השלישי. מדובר בנתון החלש ביותר מאז הרבעון השלישי של 2025, ובנפילה של 60% יחסית למכירות ברבעון השני של השנה. גם שוק הדירות יד שנייה בעיר רושם האטה רבה, ובסך-הכול נמכרו בה 421 דירות ברבעון השלישי, ירידה של 13% לעומת הרבעון השני.

בסך-הכול נמכרו בתל אביב 958 דירות חדשות ויד שנייה, זאת בעוד שבקריית גת נמכרו ברבעון השלישי 1,030 דירות חדשות בלבד (ובסך-הכול 1,232), חלקן הגדול במסגרת "דירה בהנחה". גל המכירות הזה הציב את העיר במקום השני בדירוג הערים שהובילו את מכירת הדירות ברבעון השלישי.

לפניה הגיעה חיפה. לא זכור מקרה בעבר שבו חיפה הובילה את מכירת הדירות בארץ, שכן העיר אומנם מצויה תמיד בצמרת העסקאות יד שנייה, אך בניגוד לנעשה בה בעשורים האחרונים, בתקופה האחרונה יש בעיר בנייה חדשה רבה, מה שהביא אותה למכירות משמעותיות גם בסוג זה של דירות.

התוצאה: בעיר נמכרו 598 דירות ברבעון השלישי של השנה, במסגרת מה שמהווה שיא של מספר עשורים לפחות, ו-785 דירות ובסך-הכול 1,383 דירות שנמכרו בה.

ירושלים, שתמיד התמודדה על צמרת המכירות, נמצאת במקום השלישי בלבד. אומנם היא מובילה את מכירת הדירות יד שנייה עם 829 עסקאות, אך מזה כשנה וחצי שוק הדירות החדשות בעיר סובל מהאטה, וברבעון הקודם נמכרו בה רק 362 דירות, ירידה של 28% בהשוואה לרבעון השני.

בסוף הרבעון השלישי הגיע מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה לכ-85 אלף, מתוכן כמעט רבע מאותו היעצ מרכוז בירושלים, שבה ההיצע הגיע ל-10,186, ובתל אביב, שבה הוא הגיע ל-10,065 דירות חדשות לא מכורות. אחריהן במדרג הערים עם ההיצע הגדול מגיעות בת ים (שבה 4,997 דירות חדשות לא מכורות), רמת גן (3,950) וחיפה (3,663).

על-פי הכלכלן הראשי, מי שמוביל ביד רמה את רכישת הדירות בתקופה החלשה הזו הם הזוגות הצעירים, שבספטמבר היוו 62% מכלל השוק. מדובר באחד מהאחוזים הגבוהים ביותר של הזוגות הצעירים, שמאז "מחיר למשתכן" הגדילו את הדומיננטיות שלהם בשוק. נתון זה גם משלים את התמונה על הירידה במכירת הדירות יד שנייה על-ידי משפרי דיור.