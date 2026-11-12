מה יעלה בגורל הקמפוס של אנבידיה בישראל אם יגיע מנכ"ל חדש?

להדחתו האפשרית של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג יכולות להיות השלכות גם על מרכז הפיתוח של החברה בישראל - ועל שטחי הנדל"ן שלה בארץ.

הואנג נחשב למנכ"ל פרו-ישראלי, שקידם מאוד את מרכז הפיתוח של אנבידיה בארץ והרחיב אותו לשטחים נוספים. מנכ"ל חדש יכול להביא עמו גישה אחרת גם בהקשר הזה.

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מרכז הפיתוח העיקרי של אנבידיה בארץ נמצא כיום ביקנעם, על בסיס חברת מלאנוקס שרכשה בשנת 2020, אולם לפני כשנה וחצי פרסמה אנבידיה RFI בקשה לקבל מידע על קרקעות פנויות בצפון המדינה לבניית קמפוס חדש וגדול עבור עובדיה. רשויות רבות בצפון הגישו הצעות, ולאחר הליך בחינה נבחרה קרקע בטבעון.

אנבידיה רכשה את הקרקע בפטור במכרז, תמורת תשלום של כ-90 מיליון שקל - כמיליון שקל לדונם. לקרקע יש תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת לתעסוקה הכוללת קרקע זמינה ומאושרת לבנייה עם זכויות בנייה לכ-120 אלף מ"ר, ובמדינה הבהירו אז כי יעשו מאמץ להגדיל את השטח אם אנבידיה תרצה בכך.

במדינה גם הודיעו לאנבידיה כי ייעשה כל מאמץ לקדם את התכנון ואת הרישוי של המבנה החדש, לרבות הזזת קו חשמל אם יהיה צורך בכך.

בינתיים התחילה אנבידיה לקדם את התכנון, ומשרד ישר אדריכלים אמון עליו, אולם טרם הגישה תוכנית לאישור.

מאות מיליוני שקלים על הפרק

עלות הקמפוס המלא מוערכת במאות מיליוני שקלים, כך שכרגע אנבידיה השקיעה רק חלק קטן יחסית מהסכום הכולל. אם ימונה עכשיו מנכ"ל חדש לאנבידיה, הוא יכול לקבל החלטות אחרות.

נוסף לשטח בטבעון, בתחילת השנה הודיעה מליסרון כי תשכיר לאנבידיה שטח של כ-29 אלף מ"ר בבניין חדש שתבנה עבורה, אשר יתפרשו על פני 11 קומות במתחם פארק עופר יקנעם שבבעלות החברה.

בניית הבניין צפויה להסתיים בשנת 2028. בהתאם להסכם השכירות, תקופת השכירות הראשונה היא בת 10 שנים ממועד השלמת הבניין החדש. החל מתום חמש השנים הראשונות ועד לתום תקופת השכירות הראשונה, לשוכרת קיימת הזכות לקצר את התקופה בהודעה של שנה אחת מראש.

סך ההכנסות הצפויות השכירות הראשונה צפוי לעמוד על כ-230 מיליון שקל, צמוד למדד.

אנבידיה כבר שוכרת כיום בפארק עופר ביקנעם שטחים בהיקף כולל של כ-38 אלף מ"ר, והיא חתמה במקביל על הארכת החוזה גם בהם, כך שלאחר השלמת הבניין החדש היא תשכור כ-67 אלף מ"ר בפארק.

באוקטובר השנה מונה קובי בור לאחראי על הבינוי באנבידיה ישראל. בור, מנכ"ל חברת הבנייה ת.מ הנדסה ובינוי, היה בעברו מנהל בנייה באינטל, והוא אחראי לא רק על בניית הקמפוס החדש בישראל אלא גם על חוות שרתים שמקדמת אנבידיה.

נוסף לנוכחות של אנבידיה בצפון הארץ, יש לה כ-18 קומות בתל אביב, בתאומי רובינשטיין במתחם חסן עראפה, בשטח כולל של כ-22 אלף מ"ר, וכן שטח קטן יותר של 3,000 מ"ר בבאר שבע.

נוסף למשרדים, אנבידיה מקדמת הקמה של חוות שרתים גדולה, באמצעות מגה די.סי, חברת בינוי חוות השרתים של צחי נחמיאס, בפארק התעשייה מבוא כרמל. לפי ההערכה, מדובר בהשקעה כוללת של 1.5 מיליארד שקל מצד אנבידיה, עבור חווה שעשויה להיות אחת הגדולות בישראל עם היקף צריכת חשמל כוללת של 64 מגוואט.