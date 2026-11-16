יותר מ-16 אלף טיסות בוטלו בארה"ב מאז יום שישי, בעקבות תקלה במערכת התקשורת של רשות התעופה הפדרלית האמריקאית (FAA), שהביאה להשבתת ההמראות ברחבי המדינה למשך חמש שעות כמעט. אלפי טיסות נוספות התעכבו, יותר ממיליון וחצי נוסעים הושפעו מהשיבושים, חברות התעופה עדיין מנסות לחזור לפעילות סדירה והנזק הכלכלי עוד לא ברור לחלוטין.

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זו הייתה חוויה מתסכלת מאוד עבור נוסעים שהגיעו ביום שישי לנמלי התעופה בארה"ב. אלו גילו כי גם אם המטוס תקין, הצוות מוכן להמראה ומזג האוויר מאפשר טיסה, הם עדיין לא יכולים לצאת לדרך.

התקלה פגעה ב-17 מתוך 22 מרכזי בקרת הטיסה האזוריים בארה"ב. לפי הדיווחים, החשד הראשוני התמקד בנתב תקשורת שהותקן במסגרת עבודות לשדרוג המערכת. גורמי הממשל עדיין בודקים אם הכשל נבע מהציוד עצמו, או מתהליך ההתקנה.

היקף השיבושים ממחיש עד כמה מערכת התעופה האמריקאית תלויה בתשתית פדרלית אחת. גם חברות התעופה הגדולות, שמפעילות אלפי טיסות ביום, אינן יכולות להמריא בלי אישור ממערך בקרת הטיסה. כשהמערכת נעצרת, ההשלכות מתפשטות במהירות בין נמלי התעופה. למשל, מטוס שהיה אמור לנחות בשיקגו ולהמשיך לניו יורק נשאר במקום אחר, הצוות שהיה צריך להפעיל טיסה נוספת לא מגיע בזמן ונוסעים מפספסים טיסות המשך.

מעבר להחזרים לנוסעים, החברות נאלצות לשאת בעלויות של שיבוץ מחדש של צוותים, שינוי מסלולי טיסה, טיפול במטוסים שנשארו בנמלי תעופה לא מתוכננים והפעלת מרכזי שירות לקוחות תחת עומס שהם לא רגילים אליו.

הגנה מצומצמת בלבד

נכון לסוף השבוע עוד לא פורסם אומדן רשמי של הנזק הכלכלי הכולל שנגרם מהתקלה. עם זאת, נתוני עבר מספקים אינדיקציה לסדרי הגודל. ארגון חברות התעופה האמריקאיות Airlines for America העריך בעבר כי צמצום של 10% מפעילות הטיסות בארה"ב עלול לגרום למשק נזק של 285-580 מיליון דולר ביום. האומדן לא מתייחס לתקלה הנוכחית, אבל הוא ממחיש את המחיר הכלכלי האפשרי של שיבושים רחבים בתעופה.

למרות שהתקלה התרחשה במערכת ממשלתית, הנוסעים לא יכולים פשוט לפנות לממשל האמריקאי ולדרוש פיצוי. למעשה, החוק בארה"ב מעניק לנוסעים הגנה מצומצמת יחסית בכל הנוגע להוצאות שנגרמו עקב ביטול טיסה.

האם זה יכול לקרות גם בישראל? השלכות התקלה במערכות הטיסה בארה"ב הורגשו גם מחוץ לגבולותיה, עם השעיה זמנית של המראות מאירופה לאמריקה, ועיכובים בטיסות לישראל. בתדרוך בבית הלבן הוסבר כי מקור התקלה הוא בעומס נתונים במתגים ובנתבים מיושנים בכל 22 מרכזי הבקרה האזוריים במדינה, מה שגרם למערכות להעביר מידע שגוי ולא עקבי. עוד הודגש, כי אין כל אינדיקציה למתקפת סייבר או לפעולה עוינת, וכן נשלל קשר למערכת בינה מלאכותית חדשה שהוטמעה במרכזי הבקרה השבוע. האירוע מחדד את הביקורת על מצבן הירוד של תשתיות התעופה האמריקאיות, שעדיין נשענות בחלקן על מחשבים בני עשרות שנים, כבלי נחושת ודיסקטים. ממשל טראמפ הודיע כי יגדיל את בקשת המימון מהקונגרס לשדרוג מערך בקרת הטיסה ל-50 מיליארד דולר. בעוד שמערכת התעופה האמריקאית מתמודדת עם "חוב טכנולוגי" של תשתית ענקית ומסורבלת, התפיסה ההנדסית בישראל מתוכננת מראש למניעת נקודת כשל בודדת, כך מסבירים מומחים הבקיאים בפרטים לגלובס. הכוונה היא שגם אם מתרחשת תקלה, היא נבלמת ואינה יוצרת אפקט דומינו שמשתק את המערכת כולה. "בארה"ב המערכת ענקית ומיושנת" לדברי צור אהרון, לשעבר מנהל מערכות מידע ראשי של משרד התחבורה, שסיים את תפקידו בשנת 2022, הפער בין המדינות נעוץ בשילוב של טכנולוגיה ותפיסת הפעלה: "בארה"ב המערכת ענקית, מיושנת ותלויה בארכיטקטורה ישנה שמחייבת קישוריות. לפי מה שדווח, הם עברו מתשתית נחושת לאופטית, מה שיצר ביקושים ועומסים רבים שהקריסו את המערכת, ונראה שגם המערכת לחיזוי מזג אוויר מחוברת לשם וקרסה ביחד". בניגוד לשיטת הטלאי על טלאי האמריקאית, ולמחשבים ישנים מאוד, אהרון מסביר כי בישראל התשתית מבוססת על רשת תקשורת חדישה. "אצלנו הכול אופטי והתקשורת עדכנית. כשמדברים על טעות אנוש, גם פה יכולות להיות תקלות מהסוג הזה, אבל כשהמערכת חדשה, הארכיטקטורה ויכולות הבקרה יודעות להתמודד איתן טוב יותר". לדבריו, אחד היתרונות המרכזיים של ישראל נובע מהגודל שלה, שמאפשר לכל מתקן לפעול בנפרד על בסיס שרתים מקומיים גם במקרה של נתק מוחלט מהרשת החיצונית. "הסבירות לקריסה רוחבית כאן נמוכה בגלל הארכיטקטורה", מדגיש אהרון. "בישראל התשתית של מגדל הפיקוח ותאורת המסלול מוגדרות כתשתית מדינה קריטית, ולכן רמת השרידות גבוהה מאוד. הארכיטקטורה מחייבת שרידות בניתוק קשר, וזה חלק מהתרגולים השוטפים שעושים כאן". קראו עוד

אין החזר על מלון

לפי כללי משרד התחבורה האמריקאי, נוסע שטיסתו בוטלה, והוא בוחר שלא לטוס, זכאי להחזר כספי על הכרטיס שלא נוצל, גם אם רכש כרטיס שהוגדר מראש ככזה שלא ניתן להחזר. ההחזר יינתן באמצעי התשלום המקורי, ולא באמצעות שובר לטיסה עתידית שהנוסע לא מעוניין בו.

גם במקרה של עיכוב משמעותי קיימת זכאות להחזר אם הנוסע מחליט לוותר על הטיסה. בטיסות פנים, עיכוב של שלוש שעות לפחות בהגעה ליעד נחשב משמעותי לצורך כללי ההחזר, ובטיסות בינלאומיות הרף עומד על שש שעות. נוסע שבוחר לקבל טיסה חלופית ומשתמש בה בדרך כלל לא זכאי גם להחזר על הכרטיס המקורי.

הבעיה מתחילה בהוצאות הנלוות. בארה"ב אין חובה פדרלית כללית המחייבת חברות תעופה לשלם פיצוי כספי קבוע על ביטול טיסה או עיכוב ממושך. חברות מסוימות מתחייבות לספק מלון, ארוחות או שוברים כשהשיבוש נגרם מסיבה שבשליטתן, למשל תקלה טכנית במטוס או מחסור בצוות. אבל כשמקור התקלה במערכת הממשלתית, היא נחשבת בדרך כלל לאירוע שאינו בשליטת החברה.

לכן, נוסע שטיסתו בוטלה עשוי לקבל את מלוא מחיר הכרטיס בחזרה, אך לא לקבל החזר על מלון שנאלץ להזמין, נסיעות נוספות או ימי עבודה שהפסיד. חברות התעופה יכולות להציע סיוע מרצונן, אך אין חובה פדרלית גורפת שמבטיחה אותו בכל מקרה כזה.

השאלה המורכבת יותר היא מי אחראי לנזק שנגרם מכשל במערכת ממשלתית. ה-FAA היא הרשות האחראית לניהול התנועה האווירית בארה"ב, אבל העובדה שהתקלה אירעה במערכות שלה לא יוצרת זכות אוטומטית לפיצוי מהממשלה.

האחריות של ספקי הציוד

תביעות נגד הממשל הפדרלי כפופות לכללים משפטיים מיוחדים ולמגבלות על אחריות המדינה. גם אם יתברר שהתקלה נגרמה מרשלנות, זה לא בהכרח אומר שכל נוסע שנפגע יוכל לקבל פיצוי. במקרה של נזק כלכלי ממקרים כמו הפסד הכנסה או הוצאות נוספות בעקבות עיכוב, האפשרות לתבוע עשויה להיות מוגבלת מאוד.

גם שאלת האחריות של ספקי הציוד נותרה פתוחה. בדיווחים על התקלה עלה שמה של חברת L3Harris, שהייתה מעורבת בעבודות לשדרוג מערכות התקשורת. אלא שגם אם יימצא כשל בציוד שסיפקה או בהתקנה שלו, הדבר לא מקנה בהכרח לנוסעים זכות תביעה ישירה נגדה.

ההשבתה החזירה למרכז הדיון את מצבה של תשתית בקרת הטיסה האמריקאית. במשך שנים מזהירים גורמים בענף התעופה כי חלק מהמערכות שבהן משתמשת ה-FAA מיושנות וזקוקות לשדרוג. דווקא עכשיו, כשהממשל מנסה לקדם תוכנית מודרניזציה משמעותית, תקלה שנקשרה לעבודות השדרוג עצמן גרמה לאחת מהפרעות התעופה החמורות בשנים האחרונות.

שר התחבורה האמריקאי, שון דאפי, קרא לקונגרס להקצות 50 מיליארד דולר לשדרוג מערך בקרת הטיסה. לדבריו, ההשבתה ממחישה את הצורך הדחוף בהחלפת מערכות התקשורת והציוד הישן.

אלא שלנוסעים שנתקעו בסוף השבוע, הדיון על תקציבי התשתיות לא ממש עוזר כמובן. חברות התעופה יצטרכו להתמודד עם ההפסדים התפעוליים, הממשלה תידרש להסביר כיצד התרחשה התקלה, והנוסעים ינסו לקבל החזרים על ההוצאות שנגרמו להם.