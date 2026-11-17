הציבור אינו מאמין בהצמדת המשכנתאות שלו למדד, וזאת על אף שמדד המחירים לצרכן נותר נמוך. כך עולה מנתוני בנק ישראל על היקפי המשכנתאות. האם מדובר בצעד נכון? לא בטוח.

בחודש שעבר נלקחו משכנתאות בהיקף של 9.3 מיליארד שקל, מהם מסלולי הפריים הגיעו ל-28% מכלל המשכנתאות, בעוד שמסלולים צמודי מדד הגיעו בחודש שעבר ל-8% בלבד מהיקפי המשכנתאות שנלקחו, מהשיעורים הנמוכים בשנים האחרונות.

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"אנשים פשוט ברחו מהצמודות"

מצד שני, אי אפשר להתעלם מהמדדים הנמוכים שאותם חווינו בתקופה האחרונה. המדד של אוקטובר הסתכם בירידה של 0.1%, ובסך הכול בשנה האחרונה האינפלציה הגיעה לרמה של 1.1% בלבד, מה שלא מפריע ללווי המשכנתאות לנטוש דווקא את המסלול הזה.

"אומרים שהנכווה ברותחין נזהר בצוננין", אומר אבי יוסופוב, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות. "אנשים לקחו משכנתאות צמודות בין 2022 ל-2024 מחשש מהעלאות הריבית, ומי שלקח משכנתא בריבית קבועה צמודת-מדד בלבד ראה, שהוא משלם ומשלם והקרן ממשיכה לעמוד במקום. אז ברגע שנוצרה ההזדמנות אנשים פשוט ברחו משם ועבדו למגזרים הלא-צמודים, גם אם זה במחיר של עלייה בהחזר החודשי".

להשלמת התמונה, בחודשים האחרונים נרשמה נהירה מחודשת לפריים (משכנתא שצמודה לריבית בנק ישראל פלוס 1.5%), לאחר שהריבית במשק כבר ירדה ב-1.5% (בשיא היא עמדה על 4.75% וכיום על 3.25%).

חלק מההסבר לפחד בעיקר מפני ההצמדה לאינפלציה נעוץ בחיים עצמם: המדינה מצויה בתקופה חסרת ודאות ביטחונית ופוליטית, שער השקל יחסית לדולר נחלש, מחירי הדלק מצויים בעלייה וגם התרחיש שהאינפלציה תחזור לעלות אינו מופרך כלל ועיקר. אם כי, זה גם עלול בהתאם להעלות את הריבית. ובכל זאת, היתרון הגדול של מסלול הפריים הוא שאין עלות לפירעון מוקדם ומעבר למסלול נוח יותר, אם נוצרו תנאים כאלו.

"רוב היועצים חוששים מהמדד"

יוסופוב: "בכובע של יועץ משכנתאות הייתי אומר דבר מאוד פשוט: אנחנו לא לוקחים משכנתא לתקופה של 30 שנים ונשארים באותו מסלול. אחת לכמה זמן בודקים האם נכון וכדאי למחזר אותה. כלומר אנחנו חיים ממחזור למחזור, בשאיפה בסופו של דבר לפרוע את המשכנתא הרבה לפני שיסתיימו ה-30 שנה.

"רוב הלקוחות ורוב היועצים חוששים מהמדד, אבל אני חושב שיהיה נכון לשלב לפחות חלק מהמשכנתא בין משתנות צמודות למדד או בריבית צמודת-מדד. שוב, צריך לתכנן את זה לטווח ארוך".