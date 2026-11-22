יום שישי התנהל בסימן מפולת בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.9%, מדד S&P 500 נפל ב-3.7% ומדד נאסד"ק בלט בצניחה של 5.3% ובכך איבד 7.4% בשני ימי מסחר ו-10% בשבוע המסחר כולו. הירידות החדות הובילו לכך שמדד נאסד"ק עבר לתשואה שלילית מתחילת השנה, ומדד דאו ג'ונס רושם תשואה כמעט אפסית נכון להיום.

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אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

טאואר נופלת בהתאם לסנטימנט השלילי בשוק השבבים

מניות השבבים, שהובילו את העליות החדות בתחילת השנה, בלטו בחולשה בתקופה האחרונה והובילו את הירידות החדות גם בסוף השבוע. אחת מהן היא יצרנית השבבים האנלוגיים מישראל, טאואר , שמנייתה צנחה ב-9.6% ביום שישי, איבדה 21.3% בשבוע המסחר האחרון ונפלה ב-63.5% מאז השיא שאליו הגיעה בסוף חודש יוני. למעשה, טאואר מחקה את כל העליות שרשמה מתחילת השנה. החברה בניהולו של ראסל אלוואנגר נסחרת כיום בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 13.1 מיליארד דולר.

טאואר נסחרת כאמור בהתאם לסנטימנט הכללי בשוק השבבים - מדד השבבים SOX למשל איבד בשבוע שעבר 17.1% מערכו. החברה עצמה דווקא מציגה תוצאות טובות, וכך למשל הדוחות האחרונים שפרסמה עקפו את התחזיות, וטאואר סיפקה גם תחזית אופטימית קדימה. אגב, בדומה לטאואר גם חברות ציוד השבבים הדואליות נובה וקמטק נסחרו בירידות בדומה למגמה הכללית וחוזרות למסחר בת"א עם פער ארביטראז' שלילי.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 10 אנליסטים מסקרים כיום את מניית טאואר, מתוכם 9 ממליצים עליה בהמלצות חיוביות ו-1 נייטרלי. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף פרמיה של לא פחות מ-134% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק אחרי החולשה האחרונה במניה.

מניית קורנית נסחרה בתנודתיות אחרי הדוחות הכספיים

ביום רביעי שעבר, פרסמה קורנית דיגיטל את הדוחות הכספיים שלה, ובהתחלה התגובה בשוק הייתה חיובית והמניה עלתה על רקע עקיפת התחזיות. אולם בהמשך המגמה התהפכה, ומניית קורנית צנחה ב-22.9%. ביום חמישי המניה תיקנה חלקית ועלתה ב-15.5% וביום שישי ירדה שוב, כך שאחרי רכבת ההרים של הימים האחרונים קורנית נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 627 מיליון דולר.

קורנית, בניהולו של רונן סמואל, מספקת מערכות להדפסה דיגיטלית על טקסטיל. ברבעון השלישי הכנסות החברה צמחו ב-9.8% ל-58.3 מיליון דולר, היא צמצמה את ההפסד הנקי ב-83.8% ל-419 אלף דולר ועל בסיס Non-GAAP רשמה רווח נקי של 5.3 מיליון דולר, שהיה גבוה מתחזיות האנליסטים. ייתכן שבשוק התאכזבו מתחזית פושרת יחסית ומצמיחה בקצב נמוך למדי בתחום ה-AIC - מודל שבו הלקוחות משלמים רק עבור מה שהם מדפיסים במערכות של קורנית. בשיחת הוועידה שערכה החברה התייחס סמואל ל-AIC כאל "game changer" בתעשייה, וברבעון השלישי התחום צמח ב-70% להכנסות של 7.7 מיליון דולר. בתשובה לשאלת אנליסט כמה מהלקוחות עוקפים את ההתחייבות המינימלית שלהם ב-AIC, אמר סמואל שהרוב עומדים בהתחייבות המינימלית, יש כאלה שעוקפים ויש גם כאלה שנמצאים מתחת לרף שנקבע.

בבנק ההשקעות קנטור נשארו אופטימיים בנוגע למניית קורנית אחרי הדוחות, והאנליסט טרוי ג'נסן ממשיך להמליץ עליה בהמלצת "תשואת יתר" עם מחיר יעד של 29 דולר - כמעט כפול מהנוכחי. להערכתו קורנית נמצאת בעמדה טובה ליהנות מהמעבר לביצועים לפי ביקוש, ומודל ה-AIC שלה תופס תאוצה.

ויה עלתה בניגוד למגמה, וכבר זינקה ב-244% מהשפל של חודש מאי

לפני כשנה, הונפקה מניית ויה טרנספורטיישנס (Via Transportation) במחיר של 46 דולר למניה, וחצי שנה לאחר מכן היא נפלה לשפל של כ-13.3 דולר למניה - נפילה של 71%. מאז המניה נמצאת במגמה חיובית, היא זינקה ב-244% ובשבוע שעבר היא אף חזרה להיסחר מעל מחיר ההנפקה, אם כי ננעלה בסוף השבוע מעט מתחתיו. המניה נסחרה במגמה חיובית קלה גם ביום שישי בו נרשמו נפילות חדות בוול סטריט. ויה, בניהולו של המייסד המשותף דניאל רמות, פיתחה טכנולוגיה לניהול וייעול של מערכות תחבורה ציבורית, והיא נסחרת בניו יורק לפי שווי של כ-3.8 מיליארד דולר.

לפי וול סטריט ג'ורנל, כל 10 האנליסטים שמסקרים את מניית ויה מחזיקים בהמלצות חיוביות, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 14.3%. אחד מהם הוא בריאן שוורץ מאופנהיימר, שאחרי הדוחות האחרונים (לפני כשבועיים) העלה את מחיר היעד למניה מ-37 דולר ל-50 דולר. באופנהיימר כתבו אז כי הדוחות היו חזקים ועקפו את תחזיות הקונצנזוס, וכי החברה העלתה את התחזיות, הוסיפה מספר גדול של לקוחות מסחריים והטמיעה לראשונה טכנולוגיות שמסוגלות לסנכרן שימוש במוניות אוטונומיות, כחלק אינטגרלי מפלטפורמת היסעים. באופנהיימר מצפים למעבר ל-EBITDA חיובי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך 3.2 מיליון דולר ברבעון השלישי. עוד ציינו שם את המאזן הנקי מחוב.

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