בשנים האחרונות ניהל קן גריפין שיחות עם אוניברסיטאות יוקרתיות, על חזונו לשנות את פניה של העיר מיאמי. הוא ביקש להפוך את העיר, שאליה עבר להתגורר, למרכז עסקים עולמי, ולשם כך נדרש להקים בדרום פלורידה מוסד אקדמי מוביל בתחום הטכנולוגיה.

בין המוסדות שעימם ניהל שיחות היו אוניברסיטאות אוקספורד וקיימברידג', המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) ואוניברסיטת ונדרבילט.

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בספטמבר הודיע מנכ"ל סיטאדל, כי ישקיע 2 מיליארד דולר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת קרנגי מלון (CMU) להקמת קמפוס חדש לחלוטין במיאמי. מיליארד דולר נוספים יועברו לקמפוס הראשי של האוניברסיטה בפיטסבורג.

בהודעה לעיתונות מטעם קרנגי מלון תוארה ההשקעה הכוללת, בסך 3 מיליארד דולר, כתרומה הגדולה ביותר של אדם יחיד בתולדות ההשכלה הגבוהה.

התרומה יוצאת דופן לא רק בשל היקפה: גריפין כלל אינו בוגר האוניברסיטה. בעבר תרם למוסדות אקדמיים אחרים, בהם אוניברסיטת הרווארד, שבה למד, שקיבלה ממנו לפחות חצי מיליארד דולר. ואולם, הפרויקט הנוכחי נושא עימו שאיפה רחבה יותר: לסייע בעיצוב מחדש של עיר שלמה.

"אנחנו מנהלים שיחות באופן קבוע עם אוניברסיטאות מובילות, אבל החזון והמודל שפיתחנו עם קרנגי מלון במשך שנתיים היו ייחודיים", מסר דובר סיטאדל בהצהרה, וציין בין היתר את יתרונותיה של האוניברסיטה בתחומי המחשוב והרובוטיקה.

שינוי משמעותי במיאמי

היקף ההשקעה משקף את השינויים הגדולים המתחוללים בעולם ההשכלה הגבוהה.

מוסדות אקדמיים יוקרתיים בוחנים הקמת קמפוסים במקומות מרוחקים ושיתופי פעולה לא שגרתיים, על רקע שורה של אתגרים: ירידה במספר הצעירים בגיל הלימודים האקדמיים, האטה בגידול ההכנסות משכר לימוד ועלויות הולכות וגדלות של הרחבת תוכניות לימוד בתחומי הבינה המלאכותית והטכנולוגיה.

ההשקעה משקפת גם שינויים משמעותיים המתרחשים במיאמי.

בתוך שנים ספורות הפכה מיאמי למוקד משיכה לכמה מהאנשים בעלי ההשפעה הרבה ביותר בארה"ב, בין היתר בזכות סביבת המס הנוחה והמדיניות המעודדת עסקים. אותם אנשים החלו להשתקע בעיר, בתקווה שבעתיד תוכל להתחרות ראש בראש בוול סטריט ובעמק הסיליקון.

לגריפין היה תפקיד מרכזי במיוחד בשינוי הזה. בשנת 2022 הודיע כי יעביר משיקגו למיאמי את המטות של קרן הגידור סיטאדל, שאותה ייסד, ושל חברת סיטאדל סקיוריטיז, העוסקת בעשיית שוק. תוכניותיו כוללות הקמת מטה בן 52 קומות לסיטאדל, לצד רכישות משמעותיות נוספות של נכסי משרדים ומגורים.

גריפין נפגש בקביעות עם ראשי מוסדות אקדמיים מובילים לדיונים בנושאים שונים, בהם הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה, ותרם סכומים משמעותיים לכמה מהם. שיחותיו עם האוניברסיטאות בנוגע להקמת קמפוס במיאמי עסקו במגוון רחב של אפשרויות, ורמת הפירוט השתנתה ממוסד למוסד.

לדברי אנשים המעורים בפרטים, גריפין פנה במהלך ארבע השנים האחרונות להנהלת המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), והציג את חזונו להקמת קמפוס במיאמי. אף שהמכון סייע לסינגפור ולרוסיה להקים אוניברסיטאות משלהן - אוניברסיטת סינגפור לטכנולוגיה ועיצוב ומכון סקולקובו למדע וטכנולוגיה במוסקבה - הוא נמנע בדרך כלל מהקמת שלוחות משלו במקומות מרוחקים, שחלק ממנהליו רואים בהן מקור לקשיים לוגיסטיים ומינהליים. השיחות לא הניבו תוצאות.

בשנת 2024 ניהל גריפין שיחות גם עם בכירים באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה, בנוגע לאפשרות להקים קמפוס של האוניברסיטה במיאמי בתמיכתו הכספית. לפי גורמים המעורים בשיחות, חלק מבכירי אוקספורד הביעו התלהבות מהאפשרות להגיע להסכם עם גריפין, אך נתקלו בהתנגדות מצד גורמים אחרים באוניברסיטה.

גריפין קיים גם שיחות ראשוניות עם אוניברסיטת קיימברידג' על הקמת אוניברסיטה חדשה, אך אלה לא הבשילו לכדי הצעות רשמיות, לדברי אדם המעורה בשיחות.

בכירים באוניברסיטת ונדרבילט נפגשו עם גריפין בעת שהאוניברסיטה בחנה תוכניות התרחבות, שהובילו להקמת שלוחות בארבע ערים, בהן ניו יורק וסן פרנסיסקו.

בסופו של דבר ונדרבילט בחרה בווסט פאלם ביץ' במקום במיאמי. קודי קראואל, בוגר האוניברסיטה, זיהה את ההזדמנות שנפתחה בפניה והעלה את הרעיון בפני נשיא האוניברסיטה, דניאל דירמאייר, במהלך משחק פוטבול בשנת 2023.

האוניברסיטה שיתפה פעולה עם אילי הנדל"ן סטיבן רוס וג'ף גרין כדי לרכוש קרקעות בווסט פאלם ביץ' להקמת קמפוס בפלורידה.

השיחות בין גריפין לאוניברסיטת קרנגי מלון החלו לפני שנתיים.

הקמפוס החדש יוקם על שטח של 142 דונם בשכונת וינווד במיאמי. כ־1.1 מיליארד דולר הושקעו ברכישת חלק מהשטח, שהיה בבעלותו של יזם הנדל"ן המקומי מוישה מאנה. מאנה גם סייע לצוות של גריפין לרכוש נכסים נוספים בשכונה לצורך הקמת הקמפוס.

כ־900 מיליון דולר נוספים יוקצו לבניית הקמפוס. לפי ההודעה על שיתוף הפעולה, תוכניות הפיתוח כוללות הקמת מעבדות מחקר לתעשייה ומרכזים לפיתוח מיזמים חדשים, שבהם יוכלו סטודנטים, חברי סגל, אנשי תעשייה ושותפים מהקהילה לעבוד יחד. הקמפוס יוכל לקלוט יותר מ־3,500 סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי, לצד קרוב ל־300 חברי סגל ויותר מ־600 אנשי צוות.

הבנייה צפויה להתחיל בשנת 2027, והסטודנטים הראשונים צפויים להתחיל את לימודיהם בשנת 2028.

המאמצים שהשקיע גריפין במשך כמה שנים ממחישים עד כמה תרומות גדולות למוסדות אקדמיים עשויות להיות מורכבות.

אף שהמוסדות האקדמיים נתונים ללחצים כלכליים כבדים מאי פעם, ענף ההשכלה הגבוהה עובר תהליכי מיזוג, ואוניברסיטאות מחקר רבות שואפות להתרחב. נשיאי אוניברסיטאות מקדישים דרך קבע כמחצית מזמנם לגיוס תרומות גדולות, שנועדו לא פעם לממן תוכניות התרחבות.

קן גריפין מכר דירה בניו יורק ב־58 מיליון דולר דופלקס בבניין 740 פארק אבניו, אחד מבנייני הקואופרטיב (שבבעלות תאגיד) היוקרתיים ביותר בניו יורק, עבר מידיו של מיליארדר אחד לידיו של אחר. וודי ג'ונסון, יורש ג'ונסון אנד ג'ונסון ובעלי קבוצת הפוטבול ניו יורק ג'טס, שילם 58 מיליון דולר על דירה בבניין באפר איסט סייד מידי מנהל קרן הגידור, קן גריפין, כך לפי אנשים המכירים את פרטי העסקה. גריפין רכש את הדופלקס ב-2025 תמורת 45 מיליון דולר מג'וליה קוך, אלמנתו של איש התעשייה המיליארדר דייוויד קוך. "אני מאחל לוודי ולמשפחתו שנים רבות ומאושרות באחת מהבתים הגדולים של ניו יורק", אמר גריפין. את ג'ונסון לא ניתן היה להשיג לתגובה. הדירה לא הוצעה למכירה בפומבי, ולכן פרטים מעטים על הגימורים שלה זמינים. היא משתרעת על כ-8,500 רגל רבוע (כ-790 מ"ר) בשתי קומות. גריפין ימשיך להחזיק ביחידה סמוכה שרכש מוקדם יותר השנה תמורת 38 מיליון דולר. ג'ונסון מכר את דירת הדופלקס שלו ב-834 פיפת' אבניו למיליארדר לאונרד בלוואטניק, תמורת 80 מיליון דולר כמעט, ב-2014. יש לו קומפלקס בבדמינסטר שבניו ג'רזי ובית בפאלם ביץ' שבפלורידה. גריפין, אספן של בתי יוקרה בעולם, מתגורר בדרום פלורידה אך מחזיק בניו יורק דירה ב-220 סנטרל פארק סאות', הנחשב לבניין היקר בעיר. הוא שילם 238 מיליון דולר ב-2019, שיא לאומי. קראו עוד

תרומות שנושאות סיכון

אולם תרומות מסוג זה כרוכות גם בסיכונים: גיוסן עשוי להימשך שנים, והן עשויות להיות מלוות בציפיות מצד התורמים, בין שהן מרומזות ובין שהן מעוגנות במפורש בהסכם התרומה. פערים בין האינטרסים של התורמים לאלה של המוסדות עלולים ליצור קשיים עבור אוניברסיטאות המייחסות חשיבות רבה לעצמאותן האקדמית והתפעולית.

נשיאי אוניברסיטאות נבחרים לעיתים קרובות בזכות יכולתם לגייס תרומות, והצלחתם נמדדת בין היתר בפרויקטים שהם מקימים. גם חברי חבר הנאמנים מקיימים לא פעם קשרים עם תורמים ומעוניינים להשיג תרומות גדולות. דחיית תורם פוטנציאלי אחד עלולה להרתיע גם את התורם הבא, ששוקל בעצמו להעניק תרומה.

גם פרויקטים הממומנים בידי מיליארדרים, אפילו כאשר הכספים ניתנים ללא הגבלות על השימוש בהם, עלולים להוביל להוצאות בלתי צפויות ולחריגות מהתקציב.

"לאנשי גיוס התרומות יש ביטוי לתרומות פוטנציאליות כאלה: 'תרומות שאוכלות כסף'", אמר בן פורטר, מייסד חברת הייעוץ לגיוס תרומות Principal Gift Strategies.

מבחינת פארנם ג'האניאן, נשיא אוניברסיטת קרנגי מלון, הקמת שלוחה במיאמי היא הזדמנות להתרחבות אסטרטגית ולהשתלבות בשלב מוקדם באקוסיסטם טכנולוגי צומח, לצד יצירת בסיס לגיוס סטודנטים מצטיינים להנדסה מאמריקה הלטינית.

אוניברסיטת קרנגי מלון מדורגת בצמרת בתחומים שמעניינים את גריפין, בהם מדעי המחשב, בינה מלאכותית, רובוטיקה ומימון כמותי. במשך עשרות שנים סיטאדל הסתמכה על האוניברסיטה כמקור מרכזי לגיוס מהנדסי תוכנה ואנליסטים כמותיים. בשנת 2015, בעקבות תרומה כספית ותרומת ציוד מצד סיטאדל, האוניברסיטה קראה למעבדה למדעי המחשב ולמרחב לימוד על שם החברה (Citadel Teaching Commons).

אף שחבר הנאמנים של קרנגי מלון הצביע פה אחד בעד פתיחת הקמפוס במיאמי, גריפין ניהל משא ומתן ממושך עד שהצליח להגיע להסכם עם האוניברסיטה.

במסגרת ההשקעה גריפין הצטרף לחבר הנאמנים, ופול דארה, מנהל סביבת העבודה הראשי של סיטאדל, מסייע כיום בניהול פרויקט הפיתוח. קרנגי מלון מסרה כי בקרוב תגייס מנהל פיתוח, וכי האוניברסיטה תהיה "אחראית לבניית הקמפוס, לקביעת הסטנדרטים האקדמיים, לגיוס חברי סגל ולקידום המשימה החינוכית והמחקרית של קרנגי מלון במיאמי".

טרם התברר כיצד תוסדר הבעלות על הקרקע. לצורך רכישת השטח במיאמי, המשתרע על פני יותר מ־121 דונם, גריפין גייס בכירים בסיטאדל, בהם סמנכ"ל התפעול ג'רלד ביסון ומנהל קשרי הציבור קייסון קרטר, שפעלו בשיתוף עם גורמים מקומיים לגיבוש הצעת עסקה עבור מאנה.

עד סוף אוקטובר מושל פלורידה, רון דסנטיס, הציע להעניק לאזור הקמפוס וסביבתו מעמד של "אזור הזדמנות" (Opportunity Zone). מדובר בהגדרה במסגרת תוכנית מס פדרלית, המאפשרת למשקיעים לדחות תשלומי מס ולעיתים אף לקבל פטור ממס, בתמורה להשקעת רווחי הון בנדל"ן ובעסקים אחרים באזור.

כמה שבועות קודם לכן, ב־1 באוקטובר, דסנטיס השתתף באירוע ההכרזה על הקמת הקמפוס של קרנגי מלון במיאמי, לצד ראשי רשויות מקומיות, בכירי סיטאדל, מנהלים וחברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה.

באירוע שנערך למוזמנים בלבד במחסן בשכונת וינווד שקושט בעציצי דקל שופעים, האורחים הסתובבו ושוחחו ביניהם. אחד מחברי חבר הנאמנים של קרנגי מלון הביע חשש כי האוניברסיטה תתקשה לגייס את יתרת הכספים הדרושים להצלחת הקמפוס.

גריפין הגיע לאירוע בעיצומו של גשם שוטף. כשיצא מתחת למטרייה ולבש את מקטורן החליפה שלו, התבדח: "זה כמו גשם ביום החתונה שלך".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית