1 אמנות

בכירי קבוצת הפניקס אירחו השבוע את בכירי המשק במוזיאון קמפוס הפניקס בראשון לציון, לרגל השקת התערוכה "הווה: אמנות חדשה", המהווה במה ל-35 אמנים מבטיחים בישראל. נזכיר כי במסגרת היוזמה, קבוצת הביטוח התחייבה לרכוש עבודה נבחרת מכל אמן המשתתף בתערוכה, ככל שלא תימכר לרוכש חיצוני. מלוא התמורה ממכירת העבודות תועבר לאמנים.

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חנן פרידמן ובני גבא / צילום: רפי דלויה

אמיר פושינסקי ואיל וולדמן / צילום: רפי דלויה

תמר יסעור ודורי קלגסבלד / צילום: רפי דלויה

גיא ומיכל ברעם / צילום: רפי דלויה

ישי ושירה דוידי / צילום: רפי דלויה

ליליאן ואליאס טנוס / צילום: רפי דלויה

2 הייטק

חברת הפינטק Bridgewise, שהשבוע הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בבורסה, נכנסת לאיחוד האמירויות ומשיקה שיתוף פעולה עם אמירייטס NBD, הבנק הגדול בדובאי, המשרת כ-25 מיליון לקוחות.

המהלך בא לאחר שפלטפורמת ההשקעות הדיגיטלית של הבנק, ENBD X, השתתפה בסבב הגיוס האחרון של Bridgewise, באמצעות קרן ההון סיכון התאגידית שלה. כלומר, כעת הופך הבנק ממשקיע של החברה גם ללקוח ולשותף עסקי.

החברה, המפתחת מערכות בינה מלאכותית לניתוח השקעות, קיבלה רישיון מהרשות לשירותים הפיננסיים של דובאי ותטמיע את טכנולוגיית ה-AI שלה ב-ENBD X. לפי החברה, בשלב הראשון יקבלו לקוחות הבנק תובנות שוק מבוססות AI בזמן אמת, המותאמות לתיק ההשקעות האישי שלהם.

מימין: השותף המייסד דור אליגולא / צילום: באדיבות Bridgewise

לדברי דור אליגולא, שותף-מייסד וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב-Bridgewise, "אמירייטס NBD האמינה בנו מוקדם, תחילה כמשקיעה ולאחר מכן כשותפה, והבאת הפתרונות שלנו ללקוחות הבנק היא אבן דרך משמעותית עבורנו. איחוד האמירויות הוא אחד השווקים המוכנים ביותר ל-AI בעולם - לפי הדוח השנתי שלנו, הוא מדורג במקום הראשון בקצב אימוץ ה-AI למחקר השקעות.

"אנחנו רואים בשיתוף הפעולה בסיס לצמיחה ארוכת טווח, הן ביישומים עסקיים נוספים מול הבנק ברחבי העולם, והן בשכפול ההצלחה מול שחקנים נוספים בשוק".

3 נדל"ן

קבוצת מבנה קיימה אירוע לרגל השלמת פרויקט הדגל שלה "MIVNE הסוללים" בתל אביב, המשלב מתחם תעסוקה, מגורים ומסחר על ציר יגאל אלון. מדובר בשני מגדלי מגורים ושני מגדלי משרדים הכוללים 13 ו-37 קומות, הנמצאים כעת בשלבי אכלוס - בין השוכרים נמנית גם רשות ניירות ערך.