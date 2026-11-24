וולט בוחנת שינוי באופן הצגת זמני ההגעה של המשלוחים באפליקציה. במסגרת פיילוט גלובלי שמתקיים בימים אלה בהיקף מצומצם גם בישראל, החברה החלה להציג ללקוחות במסך המעקב אחר ההזמנה טווח זמני הגעה משוער, לצד שעת ההגעה הצפויה שהוצגה עד כה.

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כבר כיום, בעת ביצוע ההזמנה באפליקציה מוצג ללקוחות טווח זמני הגעה, שנקבע בין היתר בהתאם לסוג בית העסק ולמרחק המשלוח. לאחר שבית העסק מאשר את ההזמנה, הערכת הזמנים מתעדכנת על בסיס המידע הזמין במערכת בזמן אמת, לרבות משך ההכנה הצפוי של המנות שהוזמנו. במסגרת הפיילוט, טווח הזמנים המעודכן יוצג ללקוחות לאורך המעקב אחר המשלוח.

מטרת השינוי היא אומנם לשפר את תיאום הציפיות מול הלקוחות, אך מעניין יהיה לראות אם הוא יביא גם לצמצום הפניות לשירות הלקוחות בגין איחורים במשלוחים. כך, למשל, לקוח שהוצגה לו שעת הגעה מסוימת עשוי לפנות לשירות הלקוחות בעקבות עיכוב של דקות אחדות, בעוד שבהצגת טווח זמנים, אותו משלוח עשוי להגיע במסגרת הזמן שהוצגה לו.

כזכור, כפי שפורסם בגלובס בספטמבר האחרון, ענף המשלוחים בישראל מתמודד עם מחסור של אלפי שליחים, במקביל לגידול בביקוש למשלוחים גם מחוץ לענף המסעדנות. באותו חודש שינתה וולט את הכללים החלים על שליחים המבקשים לוותר על משלוחים שכבר אישרו, במטרה לצמצם את העיכובים ואת המקרים שבהם הזמנות אינן מגיעות ללקוחות.

בראיון לגלובס לפני כשבועיים חשף מנכ"ל וולט ישראל, תומר כהן, כי בתוך שנתיים גדל מספר השליחים הפועלים בפלטפורמה מ-20 אלף ל-30 אלף, ומספר בתי העסק עלה מ-8,000 ל-13 אלף. כהן התייחס גם לקשיים במערך שירות הלקוחות של החברה: "לפני שנה וחצי התמודדנו עם משבר שירות. הגדרנו לעצמנו זמן מענה של 60 שניות. ניסינו לגייס עוד ועוד עובדים, ולא הצלחנו". לדבריו, החברה הצליחה להתמודד עם המשבר באמצעות הרחבת פעילות מוקדי השירות לחו"ל ושימוש בכלי תרגום מבוססי בינה מלאכותית, וכיום היא פועלת גם להכנסת אוטומציות שיאפשרו לטפל בחלק מבקשות הזיכוי ללא מעורבות של נציג שירות.