קבוצת עזריאלי , בניהולה של דנה עזריאלי, מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם יציבות יחסית בהכנסות התפעוליות נטו מנכסים (NOI), לצד ירידה קלה בפדיונות הקניונים ועלייה בתרומת הדיור המוגן. ה-NOI הסתכם ב-653 מיליון שקל, לעומת 657 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי בנטרול השפעת שערי החליפין נרשמה עלייה של כ-1% במדד.

● הודות לפעילות הישראלית: הכנסות שיכון ובינוי צמחו ב-6%

● ההכנסות זינקו, צבר העבודות גדל, אז למה הרווח הנקי של אלקטרה נותר ללא שינוי?

הרווח התזרימי (FFO) מפעילות הנדל״ן המניב, לפי גישת ההנהלה, עלה בכ-11% והסתכם ב-472 מיליון שקל, לעומת 424 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נבעה מהגידול בתרומת הדיור המוגן, שהסתכמה ב-80 מיליון שקל לעומת 29 מיליון שקל, בעיקר בעקבות תחילת אכלוס בית פאלאס בראשון לציון. ללא הדיור המוגן, ה-FFO ירד מעט, מ-395 מיליון שקל ל-392 מיליון שקל.

בחישוב ה-FFO של הדיור המוגן כוללת החברה גם פיקדונות דיירים בניכוי החזרים, הנרשמים לצורך המדד במועד חתימת ההסכם או סיומו, ולא לפי מועד קבלת הכסף בפועל. ה-NOI של הדיור המוגן, לעומת זאת, ירד מ-25 מיליון שקל ל-24 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי הסתכם ב-391 מיליון שקל, לעומת 396 מיליון שקל ברבעון המקביל. רווחי שיערוך הנדל״ן ירדו מ-360 מיליון שקל ל-219 מיליון שקל. מנגד, הוצאות המימון נטו קטנו מ-460 מיליון שקל ל-307 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בהפרשי ההצמדה ורווחים משינויי שערי חליפין. הוצאות ההנהלה, הכלליות והשיווק עלו מ-99 מיליון שקל ל-118 מיליון שקל.

ירידה בפדיונות, עלייה במשרדים בישראל

פדיונות השוכרים בקניוני הקבוצה ירדו ברבעון השלישי בכ-0.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לאחר שברבעון השני נרשמה עלייה של 8.3% ביחס לרבעון המקביל. בסיכום ינואר-ספטמבר נרשמה עלייה של כ-0.9% בפדיונות.

נתוני הפדיונות מוצגים בנטרול השפעת גריעת שטחי המסחר בקניון עזריאלי תל אביב, בעקבות העבודות לחיבורו למגדל הספירלה, וכוללים התאמות נוספות. ה-NOI של מגזר הקניונים והמרכזים המסחריים הסתכם ב-270 מיליון שקל, לעומת 271 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מייחסת את הירידה לעבודות בקניון בתל אביב, שהשפעתן קוזזה בחלקה באמצעות עליית המדד, שאליו צמודים חוזי השכירות.

במסגרת העבודות נגרעו מהקניון כ-3,000 מ״ר של שטחי מסחר. עם השלמת הפרויקט צפויים להתווסף לקניון כ-16 אלף מ״ר. לקבוצה 24 קניונים ומרכזים מסחריים בישראל, ושיעור התפוסה במגזר, בנטרול נכסים באכלוס לראשונה, עומד על כ-99%.

במגזר המשרדים בישראל עלה ה-NOI בכ-7%, ל-233 מיליון שקל, לעומת 217 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נבעה בעיקר מאכלוס מלוא השטחים שפינתה פייסבוק במגדל שרונה, ומעליית המדד. שיעור התפוסה במשרדים בישראל עמד על כ-96%, בנטרול נכסים באכלוס לראשונה.

בארה״ב, לעומת זאת, ה-NOI ירד ב-32%, ל-17 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסי המגזר ירד לכ-52%, לעומת כ-64% בסוף הרבעון השני.

עוד דיווחה עזריאלי כי לאחר תום הרבעון אינה עומדת בתנאי הלוואה ללא זכות חזרה (Non Recourse) שניטלה למימון הנכס ביוסטון טקסס. החברה מנהלת משא ומתן עם המלווה לשינוי תנאי ההלוואה ולהימנעות זמנית מנקיטת צעדים, כדי לאפשר איתור של שוכר חלופי. במקביל, היא ממשיכה לבחון אפשרות למימוש נכסים בפעילות בארה״ב, בהתאם לתנאי השוק.

הדאטה סנטרס: ירידה ב- NOI וחוזה נוסף בנורבגיה

בתחום הדאטה סנטרס, שבו פועלת עזריאלי באמצעות גרין מאונטיין, ה-NOI ירד בכ-10%, ל-100 מיליון שקל, לעומת 111 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות המגזר דווקא עלו בכ-7%, ל-225 מיליון שקל, בעיקר בעקבות גידול במכירת חשמל ותחילת הנבה של חוזים חדשים.

החברה מייחסת את הירידה ב-NOI בעיקר לירידה בשערים הממוצעים של האירו והקרונה הנורבגית, ולגידול בהוצאות התפעול. בנטרול השפעת המטבע, ה-NOI במגזר ירד במיליון שקל בלבד.

לאחר תום הרבעון חתמה גרין מאונטיין על הסכם עם חברת טכנולוגיה בינלאומית למתן שירותי דאטה סנטרס בהיקף של 4.8 מגה-ואט בנכס פעיל בנורבגיה, למשך שבע שנים. לפי הערכת החברה, ההסכם צפוי להניב NOI שנתי ממוצע של כ-24 מיליון שקל. הוא מצטרף להסכמים בלונדון ובנורבגיה שעליהם דיווחה החברה כבר עם פרסום דוחות הרבעון השני.

באוקטובר נחתם גם הסכם למימון הקמת קמפוס בנורבגיה בהספק של 80 מגה-ואט, הכולל מסגרת אשראי להקמה של עד כ-1.01 מיליארד אירו, לצד מסגרות נוספות. החברה עדכנה כי בעקבות שינויים טכניים שביקש הלקוח, נדרשות ארכות של 16 שבועות לאספקת מנת הקיבולת הראשונה ושל 12 שבועות למנה השנייה.

במקביל, מפעילת רשת החשמל בנורבגיה הודיעה בנובמבר על הקפאה זמנית של הקצאות חדשות ושל הטיפול בבקשות מסוימות לחיבור דאטה סנטרס, עד אוגוסט 2027 לכל המאוחר. עזריאלי מציינת כי על בסיס בדיקה ראשונית, בין היתר של יועציה בנורבגיה, אין להודעה השפעה מהותית על הפרויקטים המניבים שלה או על אלה שבהקמה.

168 דירות נמכרו מתחילת השנה

בפעילות המגורים למכירה, שאליה נכנסה עזריאלי בספטמבר 2025 עם רכישת כ-67% מצמח המרמן, נמכרו ברבעון 40 דירות בפרויקטים של החברה, לרבות עם שותפים. מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר נמכרו 168 דירות, לעומת 116 בתקופה המקבילה. בין תחילת אוקטובר ל-7 בנובמבר נמכרו 16 דירות נוספות.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ה-NOI של הקבוצה בכ-1.94 מיליארד שקל, לעומת כ-1.95 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. ה-FFO לפי גישת ההנהלה נותר כמעט ללא שינוי, ברמה של כ-1.3 מיליארד שקל, והרווח הנקי ירד בכ-7%, לכ-1.09 מיליארד שקל.

בתקופה זו השקיעה הקבוצה כ-2.5 מיליארד שקל בנכסים בישראל ובפעילות הדאטה סנטרס בחו״ל. מגדל הספירלה צפוי להסתיים ב-2028, ואומדן עלות הקמתו, כולל הקרקע וללא היוונים והתאמות לשוכרים, נותר בטווח של 3.08-3.28 מיליארד שקל. תחילת השכירות של סולאראדג' בקמפוס גלילות צפויה בתחילת 2027.

בסוף ספטמבר עמד החוב נטו על כ-24.8 מיליארד שקל, לעומת כ-24.2 מיליארד שקל בסוף יוני. יחס החוב נטו למאזן נותר כ-37%. לקבוצה מזומנים, פיקדונות והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-3.8 מיליארד שקל, ונכסים לא משועבדים בהיקף של כ-41 מיליארד שקל.