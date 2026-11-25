חברת בנדא מגנטיק הגישה הצעה לרכישת עד 11.5 מיליון מניות של אייקון גרופ , יבואנית מוצרי אפל בישראל והחברה האם של רשת iDigital. המניות מהוות כ־20% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, והמחיר המוצע עומד על 7.40 שקלים למניה, בהיקף כספי כולל של עד 85.1 מיליון שקל. בנדא, שבשליטת מרדכי בן דוד ובניהולו של אריאל אמור, מחזיקה כיום בכ־4% ממניות אייקון גרופ (כ־2.29 מיליון מניות). אם ההצעה תיענה במלואה, תגדיל בנדא את החזקתה לכ־24% ותהפוך לבעלת מניות מרכזית בחברה.

● רשות המסים דורשת עוד 12 מיליארד שקל מאסף רפפורט ושותפיו

● בדרך לביצוע רכישות? תאת מגייסת 139 מיליון דולר ממוסדיים ישראלים

המחיר המוצע משקף פרמיה של כ־9% על שער הסגירה של מניית אייקון גרופ אתמול בבורסה בתל אביב, ופרמיה של כ־8.31% ביחס לממוצע שערי הסגירה בחצי השנה האחרונה. כמו כן, המחיר גבוה משמעותית מההון העצמי למניה של אייקון גרופ, שעמד בסוף הרבעון השלישי של 2026 על 4.90 שקלים.

עוד עולה כי הצעת הרכש הנוכחית היא "תוכנית ב’" של בנדא, לאחר שניסיון השתלטות מלאה נבלם מוקדם יותר החודש. בנדא פנתה בתחילת החודש לאייקון גרופ בהצעה לרכישת 100% ממניותיה תמורת כ־424.5 מיליון שקל במזומן, אך נענתה בשלילה. אייקון גרופ מסרה לבנדא כי היא מצויה בתהליך אחר שתנאיו עדיפים משמעותית, וכי היא מנועה מלנהל עמה משא ומתן.

המרוץ לשליטה באייקון גרופ

המהלך הנוכחי של בנדא מגנטיק אינו מתרחש בחלל ריק, והוא מגיע במקביל לדיווחים על כוונתה של חברת סלקום, שבשליטת קרן פורטיסימו ובניהולו של אלי אדדי, לרכוש את השליטה באייקון גרופ. למעשה, במהלך הזה מנסה בנדא להוכיח כי יש לה היכולת הכלכלית לבצע את הרכישה באופן עצמאי. בשוק מעלים ספקות באשר לשאלה אם רשות התחרות תאשר עסקה מסוג זה לסלקום, ומצביעים גם על הצורך בקבלת הסכמתה של אפל. על רקע זה, בנדא מבקשת להמחיש את יכולותיה באמצעות הצעת רכש אופרטיבית.

תקופת הקיבול של ההצעה תימשך עד 9 בדצמבר. בנדא סייגה את ההצעה ושמרה לעצמה את הזכות לבטלה אם אייקון גרופ תחליט על חלוקת דיבידנד נוסף במהלך התקופה, או אם חברת אפל תודיע כי המהלך מהווה "שינוי שליטה" שאינו מקובל עליה.

אייקון גרופ הונפקה בבורסה בדצמבר 2021 לפי שווי של כ־775 מיליון שקל לפני הכסף, לאחר שבעליה הפחיתו את השווי שאליו כיוונו בתחילה. בשנים שלאחר מכן התמודדה החברה עם התגברות התחרות בשוק מוצרי אפל, בפרט לאחר שרשת KSP, שהייתה לקוחה משמעותית שלה, החלה לייבא את מוצרי אפל באופן עצמאי.