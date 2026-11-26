התקופה האחרונה הייתה מלאת טלטלות בשוקי ההון העולמיים. בחברת ההשקעות האמריקאית המילטון ליין (Hamilton Lane) מסתכלים על השוק הציבורי מנקודת מבט ייחודית למדי: החברה מתמקדת בשווקים הפרטיים - אקוויטי, חוב, הון סיכון, נכסים ריאליים וכדומה, כך שהטלטלות בשוק הציבורי משפיעות עליה רק באופן עקיף.

בראיון לגלובס מספר ג'יי רוזנברגר, מנהל בכיר בהמילטון ליין בתחום ההשקעות הישירות בהון (Managing Director of Direct Equity Investments), על ההזדמנויות בשווקים הפרטיים, ואיך משפיעות הטלטלות בשוק הציבורי על התחום.

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המילטון ליין שהוקמה ב־1991 נסחרת בנאסד"ק בשווי 5.7 מיליארד דולר, ונחשבת לאחת המובילות בתחומה עם היקף נכסים בניהול ובפיקוח של 1.1 טריליון דולר. בישראל היא פעילה מ־2005 עם משרד בת"א שאותו מובילה זואי נקש, עם עבודה עם המוסדיים ולקוחות פרטיים עם הון משמעותי, וכמובן השקעות שהיא מבצעת בארץ.

רוזנברגר, שהצטרף לחברה לפני 16 שנים, אחרי תפקידים בכירים בשוק הפרייבט אקוויטי ובבנקאות השקעות, מספק מספרים על הפעילות: "יש לנו 2,900 לקוחות ב־60 מדינות, רובם גופים מוסדיים אך אנו משרתים גם אלפי משקיעים פרטיים עם הון גבוה (high net worth) בקרנות אוורגרין (קרנות השקעה לשווקים פרטיים, נזילות יחסית ועם מינימום השקעה נמוך יותר, שח"ו). בשם הלקוחות שלנו אנחנו מקצים כל שנה 30-40 מיליארד דולר לשווקים הפרטיים, וב־2025 הסכום היה מעל 38.8 מיליארד דולר".

איך משפיעות הטלטלות בשווקים על השקעות פרטיות?

"בשוק הציבורי יש גם תנודתיות גדולה וגם ריכוזיות גבוהה, במניות AI, תוכנה וטכנולוגיה. בדרך כלל שוק הפרייבט אקוויטי עובד הכי טוב בשנים שאחרי שהשוק הציבורי מוערך ביתר (overvalued), וזו התקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו.

"ספציפית בנושא מסחר במניות ה־AI שנמצא בכותרות - זו הזדמנות לשווקים הפרטיים, כי הרבה כסף זז מחברות ה־AI ומחפש תשואות במקומות אחרים. ומכיוון אחר, שימוש בבינה מלאכותית בחברות פורטפוליו של קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון מוביל לשיפור היעילות שלהן. כך שהן נהנות מכך, ויש חברות שגם נהנות מהיקפי ההשקעות בתשתיות שנדרשות לפיתוח AI".

המילטון ליין פעילות: חברה לניהול השקעות פרטיות; פועלת ומעורבת בקרנות הון סיכון (VC), פרייבט אקוויטי, חוב פרטי ותשתיות, וכן עסקאות "סקנדרי" (רכישת החזקות מיד שנייה) היסטוריה: הוקמה ב־1991, והונפקה בנאסד"ק ב־2017. לפעילות בישראל נכנסה לפני מעל 20 שנה, והשקיעה עד היום 1.4 מיליארד דולר בנכסים בארץ נתונים: היקף הנכסים בניהול ובפיקוח החברה עומד על 1.1 טריליון דולר; היא נסחרת בנאסד"ק בשווי של 5.8 מיליארד דולר; מעסיקה מעל 800 עובדים ברחבי העולם

מעבר לכך, רוזנברגר מציין תופעה בולטת נוספת מהשנים האחרונות, שמשפיעה בעיקר על עולמות ההון סיכון: "רוב גדול של יצירת הערך נעשה בשווקים הפרטיים. אם מסתכלים לדוגמה על אנת'רופיק, הרבה מיצירת הערך כבר קרתה בשוק הפרטי לפני ההנפקה שהייתה מוצלחת. לכן משקיע צריך חשיפה לשוק הפרטי, או שהוא מפספס חלק ניכר מההזדמנויות הקיימות". נוסף על כך הוא אומר כי "ב־30 השנה האחרונות, מספר החברות הציבוריות ירד בחצי, ויש הרבה פחות הזדמנויות השקעה בשוק הציבורי. כיום 90% מהחברות הגדולות בעולם הן לא ציבוריות. משקיע חייב להיות חשוף לשוק הפרטי".

"הזדמנויות ליצירת ערך"

הפתרונות שלכם מתאימים גם למשקיעי ריטייל?

"פיתחנו סט מוצרים שמשרת כל מיני חלקים של השוק. 'שברנו' את מחסומי הגישה לשוק הפרטי. המינימום שנדרש להשקעה בפרייבט אקוויטי יכול להיות גבוה למשקיעים פרטיים עם הון גבוה, ולמען האמת גם למוסדיים קטנים. הורדנו אותו דרמטית באמצעות קרנות אוורגרין, ואנחנו מספקים לשוק מה שהוא רוצה, או כתמהיל השקעות בשוק הפרטי או בקרן ממוקדת כגון קרן רק להשקעות באסיה, או רק להון סיכון למשל.

"זה מאפשר למשקיעים פרטיים עם הון גבוה לבחור איך הם ניגשים להשקעה בשוק הפרטי. אלה גם כלים יותר ידידותיים למשתמש, ומשקיעים יכולים להשקיע בהם מיידית ולא לחכות לקריאה לכסף (הודעה של קרנות על העברת כספים שמשקיעים התחייבו אליהם, שח"ו)".

מה הסקטורים ואפיקי ההשקעה שהכי מעניינים את הלקוחות שלכם?

"זה חוזר שוב לנושא הגיוון מתחום ה־AI. משקיעים מסתכלים על הפורטפוליו שלהם ומבינים שלא רק שהוא מאוד מרוכז בטכנולוגיה, אלא ממש בשמות ספציפיים כמו אנבידיה, מיקרוסופט, אלפבית, שמהווים נתח גדול מהתיק. הלקוחות מבינים שיש היום הזדמנויות ליצירת ערך בפלח השוק של עסקים קטנים ובינוניים בכלכלה הריאלית. אלה לרוב חברות שפועלות בשווקים מקומיים ולכן גם אין להן חשיפה גדולה למכסים או שערי חליפין, ואנו רואים הרבה עניין בנושא. אגב, הגישה לחברות כאלה יותר קשה, אבל לנו יש קשרים בשווקים ואנו מגיעים אליהן".

לדבריו, המגמות המרכזיות היום בשווקים הפרטיים כוללות את העובדה שחברות נשארות פרטיות לזמן רב יותר, ומגמה בולטת נוספת היא השקעה בתשתיות פיזיות, בעיקר בארה"ב. "יש מחסור גדול מאוד בכל מה שקשור לאישורים וחידושים של רשת החשמל ותשתיות פיזיות אחרות, והביקוש רק גדל על רקע הצורך בשל התפתחות ה־AI. זו הזדמנות מעניינת למשקיעים", הוא אומר. עוד סקטורים מעניינים לדבריו הם השירותים הפיננסיים והבריאות.

בימים האחרונים דווח על שתי עסקאות גדולות: בסייבר, קראודסטרייק רוכשת את זיסקיילר ב־44 מיליארד דולר, ובבריאות סאנופי רוכשת את Insmed ב־41 מיליארד דולר. שתי העסקאות הן של חברות ציבוריות. רוזנברגר מציין שבשוק הפרטי, היקפי המיזוגים והרכישות לא צמחו בשנים האחרונות. "השוק היה בסדר, אבל היה מעין נתק בין רוכשים ומוכרים", הוא אומר, ומעריך שתהיה האצה בפעילות בהמשך. "בין הסיבות לכך אפשר להזכיר התייצבות של ריביות ואינפלציה - זה לא חייב להשתנות דרמטית אלא להיות יציב, כי משקיעים אוהבים ודאות. יש היום זמינות גדולה של חוב פרטי ואין בעיה להשיג אשראי ולמנף לצורך ביצוע עסקאות".

לדבריו, גורם נוסף שעשוי להוביל לעלייה בהיקפי המיזוגים והרכישות בשוק הפרטי הוא המוטיבציה של מוכרים פוטנציאליים, למשל בעלי נכסים אמריקאיים שמעדיפים למכור עכשיו בשל ציפייה שלהם לשינויים רגולטוריים או מיסויים בהמשך; או קרנות פרייבט אקוויטי שבהן המשקיעים רוצים נזילות והן מחפשות מקור לנזילות עבור עסקאות חדשות. "שילוב הגורמים יוביל ליותר עסקאות ב־2027", הוא מעריך.

קשר ארוך עם ישראל

אחת הפעילויות הבולטות בהמילטון ליין היא עסקאות סקנדרי, רכישת החזקות "מיד שנייה", ולדבריו "בקרנות פרייבט אקוויטי זה חלק רגיל ממחזור ההשקעות, לייצר נזילות לפני הזמן. יש גם מקרים שבהם מנהלי הקרן (General Partner, GP) יכולים לייצר נזילות בעסקאות כאלה עבור הקרן המקורית, ולהמשיך לנהל את הנכס. אנחנו מוצאים הזדמנויות בחלק הזה של השוק כל הזמן".

איך אתם רואים את הכלכלה הישראלית?

"אנחנו משקיעים בישראל מעל 20 שנה ומאמינים מאוד בחוסן של הכלכלה, ובצמיחה שנוצרה על־ידי דור היזמים הנוכחי שמניע את החדשנות והפיתוח הטכנולוגי. ישראל מובילה בטכנולוגיה חדשנית בשוק הבינלאומי, והיא מקור חזק להשקעות עבורנו, גם בקרנות וגם בהשקעות משותפות.

"המילטון ליין הייתה בין הגופים הבינלאומיים הראשונים שהביאה לישראל פתרונות השקעה לשוק הפרטי, והרבה לקוחות סומכים עלינו עם ההון שלהם; אנחנו משקיעים בכלכלה הישראלית, עם 1.4 מיליארד דולר מאז שהתחלנו, מתוכם 480 מיליון דולר רק מה־7 באוקטובר".