סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אחרי ריבאונד מדהים שנרשם אמש בוול סטריט, שפתחה את יום המסחר החולף בירידות חדות, משקיעים יחפשו לראות האם היא תוכל להתמיד במומנטום החיובי.

בעוד שהיום לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חג ההודיה, החוזים העתידיים נסחרים כעת בירוק, ומבשרים טובות לגבי המסחר ביום שישי, שיתקיים במתכונת מקוצרת ויסתיים ב-20:00 שעון ישראל. החוזים על הנאסד"ק קופצים כעת בכ-1.1%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.7% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.4%.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה. הבורסה בטוקיו קופצת בכ-1.5%, הבורסה בהונג קונג מזנקת בכ-1.9%, הבורסה בסיאול מוסיפה לערכה כ-1.7% ובורסת שנגחאי נסחרת ללא שינוי.

בדרום קוריאה בולטות לחיוב מניות יצרניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix, וביפן קופצות מניות סופטבנק, אדוונטסט וטוקיו אלקטרון.

בגזרת המאקרו, בדרום קוריאה הבנק המרכזי העלה את הריבית לרמה של 3.25% - שיא של שנתיים.

וול סטריט

וול סטריט חתמה אמש יום מסחר תנודתי במיוחד במגמה מעורבת, אחרי שהוא נפתח בצניחה חדה של המדדים המרכזיים, כשברקע חששות בתחום ה-AI, נתוני אינפלציה חמים מן המצופה ומכסים חדשים עליהם הכריזה ארה"ב.

הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ננעל בירידה של כ-0.6% בלבד (אחרי שבשפל שלו איבד כ-4.5%), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%. במרקטוואץ' דווח כי הדאו ג'ונס ביצע בכך את הקאמבק הגדול ביותר שלו בקרוב לחמש שנים. במקביל, נרשמה נהירה לעבר האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

מניית אנבידיה המשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הראלי הענק שלה ביום שני, במהלכו טסה ביותר מ-30%. מניית אנתרופיק ירדה במהלך רוב היום, אך לבסוף ננעלה בירוק, אם כי במחיר שעדיין נמוך מעט ממחיר ההנפקה שלה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, צמצמה את מרבית הירידות שרשמה במהלך היום וננעלה בירידה של כ-0.5% בלבד, כאשר בלטו לשלילה גם מיקרון ו-AMD .

ב-CNBC דווח כי סוחרים ייחסו את ההתאוששות המרשימה למחזורי המסחר הדלילים לקראת חג ההודיה, כמו גם לפוסט שפרסם המשקיע הנודע מייקל ברי בבלוג שלו. ברי, שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, כתב כי הוא מכר את אופציות הפוּט (put options) האחרונות שלו על הנאסד"ק-100. אופציות פוט מאפשרות למכור נכס במחיר קבוע מראש עד למועד פקיעה מסוים, ומשקיעים משתמשים בהן כדי לגדר מפני ירידות או להמר נגד מחיר של מדדים או מניות.

"במישור הגלובלי, הפורטפוליו שלי יותר לונג ופחות שורט ממה שהוא היה כבר זמן מה", כתב ברי. עם זאת, הוא ציין כי מדובר במצב שככל הנראה יהיה זמני, וכי הוא ממשיך לבחון הזדמנויות לשורטים. ברי ידוע בסקפטיות שלו לגבי תחום ה-AI, והיה עד לאחרונה בשורט על לא מעט שחקניות מרכזיות בתחום, ביניהן פלנטיר ואנבידיה .

במהלך הלילה, סוכנות הדירוג S&P הזהירה כי דירוג האשראי של אנבידיה עלול להיחתך בדרגה אחת במהלך 90 הימים הקרובים, אם החברה תמשיך להפגין "ליקויים" במסגרת הניהול והממשל התאגידי שלה. בסקירה שפורסמה ביום רביעי, ציינה S&P את "תקופת הכהונה הארוכה" של חברי דירקטוריון מסוימים כגורם שעלול לפגוע בעצמאותם.

שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר נסחר אתמול בתנודתיות מול השקל, על רקע הירידות החדות בוול סטריט וההתאוששות המשמעותית שהגיעה לאחר מכן. בשיא כוחו, הדולר התחזק מול השקל לשער של 3.38 שקלים לדולר, אך בהמשך, בעקבות ההתאוששות של המדדים בוול סטריט, הוא נחלש ושערו נעמד בסוף היום על 3.35 שקלים לדולר.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות, לאחר שהחות'ים בתימן טענו כי תקפו את מזקקת הנפט ראס טאנוּרה (Ras Tanura), בית זיקוק הנפט הגדול ביותר בסעודיה. ברויטרס דווח כי האתר משמש גם כמסוף יצוא מרכזי של נפט גולמי סעודי. המחירים עלו בשיעורים של עד 3.5%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 84 דולר לחבית.

הזהב תחילה צנח יחד עם שוק המניות, אך בהמשך התאושש, ומחירו הבוקר נע סביב 3,600 דולר לאונקיה. הדבר נכון גם לגבי הביטקוין, שמטפס הבוקר ונסחר סביב מחיר של 61 אלף דולר למטבע.

תל אביב

בזכות ההתאוששות המרשימה בוול סטריט, המניות הדואליות יחזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' גדול של כ-1.5%. יבלטו במיוחד מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , עם עליות של כ-7%. פאלו אלטו ואורמת צפויות לטפס ביותר מ-4%, ואנלייט תתקדם בקרוב ל-4%.

המסחר בת"א ננעל אתמול בירידות, על רקע גל של פרסומים במסגרת עונת הדוחות והירידות שנרשמו בוול סטריט לקראת הנעילה, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים. לאחר יום תנודתי, מדד ת"א 35 ירד בכ-1.5%, ומדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5%. את הירידות במדד ת"א 35 הובילו מניות טאואר ונובה .

מרבית המדדים הענפיים חתמו את היום באדום, כאשר את הירידות הוביל מדד ת"א־מניב חו"ל שצנח בקרוב ל-6% בעקבות הנפילה החופשית של מניית נורסטאר . המניה קרסה לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לצאת לגיוס הון של כ-80 מיליון שקל, בדיסקאונט ענק של כ-60% על מחיר השוק, שמעיד על מצבה הנואש.

גם מדד הטכנולוגיה בלט לשלילה עם ירידה של כ-2.5%, כאמור, בגלל הסנטימנט השלילי במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט, שהפיל את מניות השבבים הדואליות.

בצד החיובי, בלטו מדד הצריכה עם עלייה של כ-0.8%, ומדדי הנפט והביטוח שהתחזקו שניהם בכ-0.5%.

חברת התרופות טבע הודיעה כי תצמצם את פעילותה באתר בכפר סבא ותפטר 150 עובדים מתחום הפיתוח הגנרי שלה. בטבע ציינו כי ההחלטה התקבלה בעקבות בחינה מקיפה של פעילות המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, שנועדה להבטיח התאמה בין משאבי החברה לצרכי צבר התרופות העתידי שלה, המתמקד בתרופות אינובטיביות וביופארמה, וכך לתמוך באסטרטגיה של טבע.

בין הדוחות הבולטים שיפורסמו היום: נופר אנרג'י , איי. די. איי ביטוח , סמארט שוטר , ישראל קנדה , דמרי , שופרסל ודוראל .

עוד משהו שכדאי לדעת

כריסטיאן מוּלר-גליסמן, אסטרטג בכיר בבנק ההשקעות גולדמן זאקס, הזהיר אתמול בשיחה עם בלומברג שמוקדם מדי לקנות מניות. הוא ציין כי השווקים הם "בתקופה שברירית למדי", וכי משקיעים צריכים לראות רווחים אמיתיים ממיליארדי הדולרים שמוציאות חברות הטכנולוגיה על בניית תשתיות ה-AI.

לדבריו, קשה כרגע להכריז על תחתית אליה הגיע השוק, והגורם הברור ביותר שיכול לייצב את השווקים הוא הטייה של בנקים מרכזיים בעולם לעבר עמדה יונית יותר.

מולר-גליסמן הזהיר כי תיקון ממושך בשווקים גורר סיכון כלכלי, והצביע על כך שהחשיפה של משקי הבית לשוק המניות האמריקאי גבוהה יותר מכפי שהייתה במהלך התקופה של בועת הדוט-קום.

הוא הוסיף כי מרווחי האשראי מתרחבים בהתמדה, וכי החשש הגדול ביותר שלו הוא חזרה על תרחיש סוף 2018, אז ההידוק המוניטרי של הפד גרם לפגיעה כה קשה בציפיות הצמיחה וליבה את הטלטלה בשווקים, עד שהבנק המרכזי נאלץ לבצע הקלה מוניטרית. "אם נישאר היכן שאנחנו נמצאים ולא נתייצב ונראה התאוששות במניות, ייגרם נזק משמעותי לצמיחה", הוא אמר.

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