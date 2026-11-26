כפי שנחשף בגלובס, פירוק גשרי התחנה המרכזית בתל אביב יוצא לדרך: עיריית תל אביב-יפו הודיעה היום (ה') כי העבודות לפירוק הזרוע המערבית של הגשרים יחלו בינואר הקרוב, ובהמשך יפורקו גם הזרועות הצפונית והדרומית. העבודות בשלב הראשון צפויות להימשך עד אפריל 2027, ויכללו ניסור ופירוק הדרגתי של הגשר, הקמת מערכות הגנה זמניות ושימוש בציוד מכני כבד.

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המהלך מתאפשר בזכות חלון הזדמנויות שנוצר לפני תחילת ההרצות של הקו הסגול של הרכבת הקלה, העובר בסמוך לגשרים. בעירייה מסבירים כי דחיית הפירוק הייתה עלולה להביא לכך שהגשרים יישארו במקומם עוד שנים ארוכות, או לחלופין לחייב השבתה ממושכת של הקו הסגול לצורך ביצוע העבודות.

במהלך העבודות צפויות להתבצע חסימות תנועה זמניות ושינויים במרחב הציבורי. פירוק שתי הזרועות הנוספות, הצפונית והדרומית, יתבצע בשלבים מאוחרים יותר, שמועדיהם יפורסמו בהמשך. הפרויקט מבוצע עבור חברת אחוזות החוף, כאשר ניהול הפרויקט נעשה על ידי יהל מהנדסים.

ראש העירייה רון חולדאי מסר כי מדובר בצעד לתיקון תפיסה תכנונית מהעבר, שפגעה לדבריו במשך שנים באיכות החיים של תושבי האזור ובמרחב העירוני. לדבריו, פירוק הגשרים הוא אבן דרך בתהליך שיאפשר למקום להשתקם, כחלק ממהלך רחב יותר הכולל מעבר לאוטובוסים חשמליים, פיזור האוטובוסים במסופים שונים ברחבי העיר וקידום מדיניות תכנונית חדשה למתחם התחנה המרכזית ולסביבתו.

אגד ודן יוצאו מהתחנה כמעט לחלוטין

הגשרים, המתנשאים לגובה של קומות מגורים ועוברים מעל רחובות השכונה, הפכו לאורך השנים למפגע סביבתי ותכנוני, בין היתר בשל הרעש וזיהום האוויר שנלוו לפעילות התחנה. בעירייה מציינים כי פירוקם נועד לשפר את איכות החיים של תושבי השכונות הסמוכות, את המרחב הציבורי ואת סביבת הפעילות של הקו הסגול. במקביל, יקודם תכנון מחודש של רחוב החרש, שאמור להפוך מרחוב בעל אופי תפעולי לרחוב עירוני, כחלק מהמשך שדרת הקריה.

חשוב להדגיש כי פירוק הגשרים אינו מסמן את פינוי התחנה המרכזית עצמה. לפי המהלך הרחב שסוכם עם המדינה, התחנה צפויה לעבור למתחם מקווה ישראל בעוד כחמש שנים. במסגרת השינוי המתוכנן, קווי אוטובוס בעלי היקפי נוסעים נמוכים יוצאו מהתחנה, ואגד ודן צפויות לצאת ממנה כמעט לחלוטין.

כפי שפורסם בגלובס, פירוק הגשרים הוא אחד השלבים המקדימים בשינוי התחבורתי והעירוני של המתחם, שצפוי להימשך עוד שנים. בינתיים, עם תחילת העבודות בינואר, יחל שינוי פיזי משמעותי ראשון במתחם התחנה המרכזית ובסביבתו.