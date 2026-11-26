על מיה סושי טרטוריה שפית: ציפי גרשונוביץ'

סוג מטבח: איטלקי־יפני

כשר: כן

טווח מחירים: 78-55 שקלים למנה

כתובת: איינשטיין 10 תל אביב

טלפון: 0559909804

שעות הפתיחה: ראשון-חמישי 00:00-18:00

צריך להזמין מראש: כן

על קרודו לאב שף: אוג'ניו ג'ונטי

סוג מטבח: איטלקי־יפני

כשר: לא

עיצוב המסעדה: אורי בן דרור, סטודיו MU

טווח מחירים: 192-56 שקלים למנה

כתובת: מדינת היהודים 89 הרצליה

טלפון: 09-9555070

שעות הפתיחה: שני־רביעי 17:00-23:00; חמישי־שבת 01:00-17:00

צריך להזמין מראש: כן

שתי מסעדות חדשות שנפתחו לאחרונה בישראל מחברות בין שניים מהמטבחים האהובים בעולם - האיטלקי והיפני. באופן מעניין לשתיהן יש אחות איטלקית צמודה, מאותו אבא ואמא: "קרודו לאב" נפתחה לצד "קלאטה 15" בהרצליה, ו"מיה סושי טרטוריה" לצד "בלה" בצפון ת"א.

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לכל אחת מהן פרשנות שונה לחיבור היפני־איטלקי: קרודו לאב מתחילה במסורת הדגים הנאים של החוף האדריאטי ומחברת אליה טכניקות וטעמים יפניים; מיה הכשרה עושה את הדרך ההפוכה - מתחילה בסושי ומוסיפה לו בזיליקום, פרמזן ובלסמי.

זהו חיבור מהמעניינים בעולם המסעדנות בשנים האחרונות. מאחוריו יש היסטוריה, היגיון קולינרי ואפילו שם ביפנית: איטמשי (Itameshi) - חיבור בין "איטליה" (ita) ו"ארוחה" (meshi). מדובר במנות איטלקיות קלאסיות, בעיקר פסטות ופיצות, שמקבלות פרשנות יפנית דרך חומרי גלם, טעמים וטכניקות.

שורשי האיטמשי נעוצים במפגש של יפן והמערב. אחרי מלחמת העולם השנייה הפכה הפסטה לנפוצה ביפן, ובשנות ה־80 התפתח בטוקיו גל של מסעדות איטלקיות־יפניות. אלא שבמקום להסתפק בהעתקת המתכונים האיטלקיים, היפנים התאימו אותם לחומרי הגלם ולטעמים המקומיים. כך נוצרו ביפן גרסאות מקומיות לאוכל איטלקי, עם חומרי גלם כמו מיסו, סויה, אצות, ביצי דגים, שיטאקי ושיסו - ונולדו מנות כמו ספגטי עם מנטאיקו (ביצי דג מתובלות), חמאה ואצות נורי; פסטה עם פטריות ברוטב סויה ומיסו מרינרה.

בשבחי האוממי​

"איטמשי הוא לא רק שילוב של חומרי גלם או טכניקות, אלא מיזוג של מסורות קולינריות", אמר למגזין פוד אנד ווין השף וואנצ'אי (טום) אינטאוונג, הבעלים של Miso Mozza, מסעדת האיטמשי הראשונה בפרובידנס, רוד איילנד, שנפתחה ב־2025. "מה שהופך אותו למיוחד הוא ההרמוניה בין שתי התרבויות שרוחשות כבוד עמוק לעונתיות, למלאכת יד, למסורת ולחומרי גלם איכותיים".

לדבריו, חיבור מרכזי בין שני המטבחים הוא האוממי - אותו טעם מלוח־עשיר המזוהה עם חומרים מעצימי טעם. חומרי גלם רבים הנפוצים בשני המטבחים כמו עגבניות, פרמזן מיושן, פטריות, אנשובי, מיסו, סויה ואצות, עשירים באוממי, ולכן, שילובים כמו פרמזן ומיסו, חמאה וסויה או בוטרגה ואצות עובדים טוב.

מיה סושי טרטוריה / צילום: יהונתן בן חיים

גם אתר האוכל האמריקאי Eater הקדיש השנה כתבה לגל מסעדות האיטמשי שנפתחו בארה"ב - לא רק במרכזים קולינריים, אלא גם בערים קטנות. "סוד הצלחתו של האיטמשי טמון בכך שהוא מציע לסועדים בדיוק מה שהם מחפשים היום - שילוב של מוכר וחדש/ מוכר ומנחם/מוכר ומסקרן", נכתב.

בעוד שבעולם האיטמשי כבר התפתח לשפה קולינרית מגובשת, בישראל הוא עדיין בשלב הניסויים. בשתי מסעדות האיטמשי בהן ביקרנו יש גישה שונה: "קרודו לאב" נוטה לכיוון של מטבח יפני־ים תיכוני, עם דגש על דגים נאים ופירות ים; "מיה סושי טרטוריה" מביאה גרסה נגישה יותר של סושי פיוז'ן, שבה טעמים איטלקיים משתלבים בפורמט יפני מוכר. בשתיהן, לטעמי, החיבור עדיין מהוסס ולא מגובש דיו. זה לא אומר שאין כמה מנות מעניינות ששוות טעימה בכל אחת מהן.

מיה סושי טרטוריה: הכישרון של השפית ניכר

מסעדת הסושי הכשרה שנפתחה להרצה ברחוב איינשטיין בצפון תל אביב מתמחה בסושי ובמנות יפניות עכשוויות, עם נגיעות איטלקיות בחלקן. על המטבח מופקדת השפית הוותיקה והמוכשרת ציפי גרשונוביץ', מחלוצות המטבח היפני בישראל, מי שהייתה מעורבת בהקמה ובפיתוח התפריטים של מסעדות כמו יאקימונו, קיוטו וסושי סמבה.

"אני תמיד מחפשת סיבות לצאת מהקופסה", אומרת גרשונוביץ'. "כשאני בונה תפריטי סושי למסעדות, אני הולכת עם הוויז'ן והראש של הבעלים, אבל גם משתדלת להביא את עצמי. כשנכנסתי לבלה, האיטלקית הסמוכה למיה, ישר אמרתי לבעלים: 'בוא נעשה יפני עם טעמים איטלקיים'. החיבור הזה נראה לי טבעי ונכון, ובעיקר טעים".

מנות איטמשי בולטות:

● סיציליה טונה - מבטאת באופן המובהק ביותר את החיבור היפני־איטלקי, עם שילוב של חומרי גלם איטלקיים בתוך רול סושי: טונה, בטטה, מלפפון, בזיליקום ובצל ירוק, בציפוי טונה צרובה, פרמזן צרוב, בלסמי ובזיליקום פריך. הפרטנר הוקסם מהחיבור שבין המטבחים ומהביצוע. אני עוד צריכה להתרגל.

● אוייאקי סלמון - "ארנצ'יני יפני", מכנה אותה גרשונוביץ', שמציעה חיבור בין המטבחים בצורת ההכנה. בצלחת: 3 כדורי סלמון ואורז אפויים, קמפיו וטוגראשי בטמפורת פנקו, מוגשים ברוטב טריקאי־סרירצ'ה. טעים, בועט, ביג לייק.

עוד בתפריט: מנות יפניות נטו שמצדיקות הגעה למקום, בהן קרפצ'יו האמאצ'י נהדר עם יוזו־חלפיניו, רימונים ואצות ענבי ים; וסלט אצות עם סשימי סלמון ואפונת וואסבי בוויניגרט יפני רענן ומאוזן. יופי של סלט. קינוח טפיוקה חתם ארוחה נפלאה במקום.

שורה תחתונה: אומנם ההבטחה לפיוז'ן יפני־איטלקי נשענת בעיקר על 3-2 מנות, אבל הכישרון של גרשונוביץ' מפצה על הכול.

מיה סושי טרטוריה / צילום: מרב סריג

קרודו לאב: החוף האדריאטי פוגש את יפן

בר־מסעדה־לאונג' בהרצליה פיתוח. מאחוריו עומדים בני הזוג רייצ'ל ואנדראה מאג'י, בעלי המסעדה האיטלקית קלאטה 15 ובית המאפה האיטלקי Casa Tua. הקונספט של קרודו לאב נולד בהשראת אזור החוף האדריאטי באיטליה, שממנו מגיע מאג'י ובו נהוג לאכול דגים נאים. על הבסיס הזה הוסיף שף המסעדה אוג'ניו ג'ונטי השפעות מהמטבח היפני - באסתטיקה, בטכניקות, ברטבים ובחומרי הגלם.

"המטבח האיטלקי והיפני דומים בפילוסופיה: מעט מרכיבים, חומרי גלם איכותיים, בלי להעמיס יותר מדי", אומרת מאג'י. "בפזרו, עיר הולדתו של אנדראה, אוכלים הרבה דגים, בעיקר נאים. משם נולד הרעיון של קרודו לאב: לקחת את מסורת הקרודו האיטלקית של חבל מארקה ולתת לה פרשנות מודרנית עם השפעות יפניות. רצינו ליצור מטבח שף של מנות קטנות, משהו שונה מעוד מסעדת פסטה ופיצה".

מנות איטמשי בולטות:

● נודלס אויסטר - אטריות בעבודות יד עם חמאה, אויסטר, עירית, גרידת לימון וקוויאר. מנה נפלאה שמביאה לידי ביטוי את ההתמחות של הזוג בהכנת פסטה טרייה (חבל רק שהיא קטנה ויקרה כ"כ - 198 שקל).

● טאליאטלה טונה - טונה טורו עסיסית חתוכה בצורת טליאטלה, אבוקדו, בוטרגה, קוויאר, פונזו ושומשום. השילוב של בוטרגה, המזוהה עם המטבח האיטלקי, עם פונזו ושומשום מהמטבח היפני עובד כאן מצוין.

עוד בתפריט: בלאק קוד במיסו עם כרישה ופירה תפוחי אדמה; פילה רוסיני - עם כמהין, כבד אווז ובוניטו; שלל דגים נאים ופירות ים.

שורה תחתונה: קרודו לאב היא קודם כל מסעדת דגים ופירות ים יוקרתית, עם תפריט יין, שמפניות וסאקה מושקע ותג מחיר גבוה (מדי). החיבור היפני־איטלקי נוכח בתפריט וברובו עובד, אבל הוא לא בהכרח הסיפור המרכזי כאן.